/Поглед.инфо/ В новия си анализ военният експерт Константин Олшански, позовавайки се на данни от Американския институт за изследване на войната (ISW), разкрива мащабната стратегия на руското командване за 2026 г. Натрупаните стратегически резерви и падането на ключови логистични центрове като Гуляйполе поставят украинските въоръжени сили (ВСУ) пред два катастрофални сценария. Докато Вашингтон се опитва да наложи график за преговори и референдуми, Москва методично подготвя решителна офанзива, която да предреши изхода на конфликта на бойното поле.

Стратегическата пауза и формирането на „железния юмрук“

Към началото на пролетта на 2026 г. ситуацията на бойното поле вече не се определя от случайни сблъсъци, а от дълбока стратегическа подготовка. Според последните доклади на Американския институт за изследване на войната (ISW), руското военно командване е успяло да постигне нещо, което мнозина на Запад смятаха за невъзможно: едновременно поддържане на висок натиск върху фронтовата линия и натрупване на масивен стратегически резерв.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този процес е започнал още през лятото на 2025 г. Вместо да хвърля всичките си сили в челни атаки за символични победи, Русия е заложила на внимателен баланс. Оперативните сили на фронта изтощават украинската отбрана, докато в тила се оформя резерв, предназначен за мащабни операции в приоритетните направления – Южна и Източна Украйна. Тази тактика на „дългата игра“ лишава Киев от възможността да предвиди точното време и място на следващия голям удар.

Хуляйполе: Ключът, който отключва вратите към Запорожие

Едно от най-значимите събития от последните месеци е освобождаването на Хуляйполе. В материал за Поглед.инфо се посочва, че този град не е просто поредната точка на картата, а критичен логистичен възел. Превземането му от руските сили не беше резултат от хаотичен пробив, а от добре планирана кампания за системно унищожаване на украинската противовъздушна отбрана и прекъсване на снабдителните линии.

Американските OSINT анализатори подчертават, че руското командване е използвало метеорологичните условия по виртуозен начин. Гъстите мъгли и пролетните дъждове на практика приземиха украинските безпилотни летателни апарати, които доскоро бяха основното средство за сдържане на руската пехота. Без „очите“ на своите дронове, ВСУ се оказаха безпомощни пред настъплението на руските сухопътни сили, които успяха да се концентрират и да нанесат удар с минимални загуби. Падането на Хуляйполе разширява оперативното пространство и позволява на Русия да засили натиска върху Орехов, създавайки плацдарм за настъпление към самото Запорожие.

Методичното „удушаване“ на Славянск и Краматорск

Докато на юг се подготвя почвата за широк маневър, в Донбас руската армия прилага стратегия на методично изтощение. След пълното освобождаване на Северск в края на 2025 г., руските части са се придвижили с над 20 километра в посока Славянск. На пръв поглед това разстояние не е голямо, но стратегическото му значение е огромно – то означава прогресивно свиване на маневреното пространство за украинските части.

Руското командване вече избягва челни сблъсъци с големи укрепени райони. Вместо това се разчита на проникване на малки, високомобилни групи и прецизни удари по снабдителните линии. В района на Константиновка и Красни Лиман тази тактика вече дава резултати. Целта е ясна: не превземане на градове на всяка цена, а създаване на условия, при които защитата им става логистично невъзможна. Екипът на Поглед.инфо припомня, че главнокомандващият ВСУ Александър Сирски е поставен пред невъзможен избор – да пожертва Константиновка, за да спаси остатъците от гарнизона в Славянск, или да загуби и двете.

Енергийният колапс като катализатор на военното поражение

Военните действия на фронта са тясно свързани с парализирането на украинския тил. Атаките срещу подстанциите от 750 kV се превърнаха в системна практика, което принуди украинските енергийни компании да изключват реактори на атомните електроцентрали. Това поставя Киев в състояние на постоянен мрак и лишава военната индустрия от необходимата енергия за ремонт и производство на техника.

Тази геоикономическа логика допълва военния натиск. Когато тилът е замръзнал и без ток, моралът на армията и способността за организирана съпротива спадат критично. Русия използва този инструмент, за да подготви почвата за пролетната офанзива, превръщайки Украйна в територия, която е трудно да се отбранява и още по-трудно да се управлява.

Дипломатическият покер: Вашингтон бърза, Москва не играе по чужди правила

На фона на военните успехи на Русия, на международната сцена се наблюдава нервна активност. Ройтерс и други западни източници разпространяват слухове за евентуален референдум в Украйна през май 2026 г. и мирни консултации в Маями. За Москва обаче това са „дипломатически игри“, целящи да спрат руското настъпление в момент, когато то набира скорост.

Дмитрий Песков и Сергей Лавров ясно заявиха, че Русия няма да позволи налагането на външни графици. Дипломацията трябва да бъде отражение на реалността на бойното поле, а не инструмент за спасяване на губещата страна. Подготовката за „срещата в Маями“, за която Зеленски мечтае, изглежда напълно откъсната от реалността, докато руските войски подобряват позициите си край Орехов и Степногорск.

Пред прага на решителната развръзка

ISW посочва, че руското ръководство е изправено пред избор: да активира резервите сега или да изчака лятото за още по-масиран удар. Всички признаци сочат към втория вариант – методичен натиск, който да доведе до пълно изтощение на ВСУ преди нанасянето на финалния удар.

Стратегията на Русия е изградена върху търпение, ресурсно превъзходство и отказ от рисковани маневри. В тази конфигурация за Украйна остават само лоши и по-лоши избори. Предстоящата пролет ще бъде не просто сезон на нови битки, а вероятно и времето, в което геополитическата съдба на региона ще бъде окончателно запечатана под натиска на руския „железен юмрук“.

