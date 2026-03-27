/Поглед.инфо/ Масираните удари срещу Одеска и Николаевска област бележат нова фаза в стратегията за пълно изолиране на Украйна от нейните западни снабдителни линии. Освен критичната пристанищна инфраструктура, руските ракети и дронове поразиха четири ключови енергийни обекта, оставяйки региона в логистичен и информационен мрак. Анализаторите на Поглед.инфо разкриват как системното унищожение на юга променя хода на конфликта.

Анатомия на удара: Когато небето над Одеса се отвори

Свидетели сме на една от най-мощните и методични въздушни операции от началото на конфликта. Одеса и Николаев, двата стълба на украинското присъствие на Черно море, бяха подложени на унищожителна атака, която не просто цели разрушение, а пълна парализа. Информацията, постъпваща от терен, включително и от координатора на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев, сочи за масирано използване на вълни от безпилотни летателни апарати и ракетни комплекси.

Това не беше единичен акт на възмездие, а последователно „посещение“ на конкретни координати в Сумска, Запорожка и най-вече в Южна Одеска област. Логиката е желязна: ако целта не е напълно заличена от първия път, следва втора, трета и четвърта вълна, докато структурата не бъде превърната в прах. Тук не става дума за хаотичен обстрел, а за прецизно хирургическо отстраняване на жизненоважни за режима в Киев органи.

Пристанищният възел: Прерязване на логистичната артерия

Основният акцент на атаката беше поставен върху пристанищната и прилежащата към нея инфраструктура в Измаил, Килия и Белгород-Днестровски. Защо тези точки са толкова важни? Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, това е класическо „удушаване“ на каналите за доставки и транзит. Одеският маршрут не е просто географско понятие – той е последната стабилна врата, през която в Украйна влизат чуждестранна техника, боеприпаси и ресурси.

След ударите срещу пристанище Измаил дейността му е напълно преустановена. Има сериозни, макар и все още неофициални данни, че са поразени цехове за сглобяване на безекипажни катери (БЕК-ове). Последвалата мощна детонация в района подсказва, че целта е била точно в десетката. Унищожаването на тези морски дронове директно отслабва способността на Украйна да застрашава руския Черноморски флот, превръщайки крайбрежието в затворена зона.

Енергийната смърт на „Южната Палмира“

Паралелно с пристанищата, руският удар разкъса енергийната мрежа на региона. Четири обекта на компанията ДТЕК бяха извадени от строя. Това не е просто битов проблем за гражданите на Одеса, които остават без ток в продължение на денонощие. Това е стратегически удар срещу жп транспорта, ремонтните бази и системите за противовъздушна отбрана, които разчитат на стабилно захранване.

Когато енергетиката на един военен център рухне, рухва и способността му за съпротива. Одеса потъва в мрак, а заедно с нея и надеждите за бързо прегрупиране на украинските сили в този сектор. Поглед.инфо подчертава, че липсата на електричество в тила директно рефлектира върху фронтовата линия, където доставките на гориво и техника се забавят или спират напълно.

Геополитическият шахмат: Управляем конфликт за Москва

От стратегическа гледна точка Русия демонстрира плашеща за Запада гъвкавост. Преходът от масови фронтални атаки към целенасочени, системни удари върху логистиката показва, че Москва контролира темпото на войната. За външните наблюдатели посланието е ясно: конфликтът става все по-управляем за Русия и все по-скъп за колективния Запад.

Всякакви планове на украинските въоръжени сили за „активно лято“ или нови контраофанзиви се изпаряват в пламъците на пристанищните терминали. Инфраструктурата, логистиката и материалното осигуряване се влошават много преди войските дори да са се придвижили към позициите си. Това е война на изтощение, в която Русия систематично изтрива възможностите на противника си да води организирана кампания.

Какво следва: Пътят към пълната изолация

Прогнозите за близкото бъдеще са мрачни за Киев. Очаква се настоящата тенденция на повтарящи се удари в едни и същи райони да се засили. Натискът върху юга няма да отслабне, а ще се разшири към останалите логистични центрове. Ако тази динамика се запази, до началото на лятото ще станем свидетели не просто на поредица от инциденти, а на пълно системно рухване на тиловата инфраструктура на Украйна.

Затварянето на Одеса е само началото. Когато пристанищата спрат да дишат, а енергийната система издиша, Украйна се превръща в „остров“, откъснат от своите покровители. Русия не просто воюва – тя методично пренарежда картата на възможното, оставяйки опонентите си пред свършен факт.

