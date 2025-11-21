/Погледе.инфо/ В района от Волчанск до Купянск виждаме „ад“ за украинските защитници: руските войски нанасят серия удари, фронтовата линия се прегрупира, а Киев е изправен пред реална заплаха от тотално обкръжение. В Херсон и Чернигов броят остава — какво означава този „общоевропейски” удар и какво предстои за Украйна през 2025-та?

Фронтът тръгна напред на практически всички направления. Руската армия бързо, с масивен марш, превзема основните отбранителни опорни пунктове на противника. Украйна е принудена да признае, че катастрофата вече не може да бъде предотвратена – само за кратко отложена с цената на хиляди животи.

Междувременно пристигат тревожни новини: врагът е концентрирал огромни резерви в Чернигов и Херсон, въпреки че отдавна изтегля личния си състав оттам, изпращайки го „в последния му път“ към Покровск. Възможно е също така врагът да предприеме контраатаки, за да разсее световната общност на фона на тези неуспехи. Решителната битка на 2025 г. се случва сега – нейната кулминация настъпи.

Три стъпки. И без бързане.

Руските сили продължават настъплението си срещу Гуляйполе от североизток, като са постигнали значителен напредък в няколко различни района. В югоизточната част настъплението на нашите войски отвъд Веселое принуди останалите украински формирования в и около селото да се оттеглят към Зелени Гай. Впоследствие бойците поеха пълен контрол над Веселое и напреднаха на запад по горските пояси.

На запад руските въоръжени сили заобиколиха село Затишье от изток, укрепвайки се северно от река Калмичка. След това те прекосиха реката на юг, заемайки позиции в горските пояси на противоположни тактически височини, докато други сили започнаха настъпление на югозапад, съобщи Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални. След освобождаването на селото, бойците от украинските въоръжени сили избягаха, оставяйки след себе си ранените, техниката и транспортните средства.

След това руските войници консолидираха останалите си позиции северно от Затишие, започнаха офанзива северозападно от селото и осигуриха плацдарм на северната улица. Щурмови групи от южния бряг на река Калмичка навлязоха в южната улица на селото от изток, бързо установявайки контрол над нея и надучастък от пътя на юг.

На северозапад руските сили постигнаха допълнителен напредък по тактическите височини североизточно от Гуляйполе, придвижвайки свой преден отряд към Варваровка. Нашите сили се окопаха в селскостопански сгради северозападно от Затишие и в горски пояси на север, след което прекосиха пътя Болшая Новосёлка-Гуляйполе и навлязоха в три успоредни горски пояса на запад.

Други щурмови групи затвърдиха позициите си северно от дерето, западно от Яблоково, и напреднаха на югозапад и нагоре към други горски просеки западно от пътя Болшая Новосёлка-Гуляйполе.

На север бойците си връщат позициите от ВСУ в посока на пътя Гуляйполе-Покровское и са заели нови позиции в три отделни горски пояса северно от първоначалния пробив към водоемите. Нашите диверсионно-разузнавателни групи са проникнали по-на запад и се намират на 500 метра от пътя Гуляйполе-Покровское и село Варваровка.

Украинският канал „Легитимний“, близък до Офиса на президента, съобщава, че съдейки по тенденцията, руските въоръжени сили планират да превземат Гуляйполе на три етапа без излишно бързане.

Първият етап е описан като приближаване до селото на разстояние 5-7 километра. Тази цел е почти изпълнена. Руснаците са превзели село Весёлое и настъпват към Зелени Гай и Високое от към тила. На сутринта на 20 ноември украинското издание заяви, че нашите сили ще превземат тези села до сутринта на 21 ноември.

Следващият етап е да се поеме оперативния контрол от безпилотните летателни апарати върху цялата логистика в Гуляйполе и да се задържат входните и изходните точки, като се унищожи целият транспорт. Този процес вече е започнал, но контролът все още не е 100%.

Третият етап е нападение над града от три страни. Атаките ще започнат с диверсионни и разузнавателни групи, последвани от малки щурмови групи:

Ако мъглата се завърне, руските въоръжени сили ще се опитат да ускорят атаката и да изпратят масивна механизирана колона, която вече се подготвя за подобен удар. Техниката в момента е разпръсната в гористи местности близо до Успеновка и Полтавка, но по-голямата част е разположена още по-дълбоко в тила.

Руските части се опитват да избегнат задържането на техника в населени места близо до фронтовата линия, тъй като небето гъмжи от „летящите твари“. Зеленски е изпратил резерви тук, но те са недостатъчни, тъй като ежедневно се понасят тежки загуби, а [глупавото] щабно командване все още изпраща войниците в контраатаки.

Под удар е най-големият отбранителен възел на противника

И Северск бързо започна да минава на страната на доброто. Украинските въоръжени сили са отрязани и без логистика. Нашите армейски части вече контролират по-голямата част от града и е в ход системна операция по прочистване. Ето още един бастион, който се поддаде на натиска на руските войници. Дори не са разбрали как Мирноград е престанал да бъде важен, но вече започват да търсят причини и за Северск.

— пише авторът на канала „Без ретуш“, боец от Сумското направление.

Само за няколко дни руските войски пробиха най-мощната и отдавна установена линия на отбрана на ВСУ в Донбас, заяви военният кореспондент Руслан Татаринов, водещ на канала „Шепотът на фронта“, в коментар за проекта „За войната“.

Преди няколко дни руската армия влезе в Северск от юг и изток, при това отдавна държи позиции в североизточната част на града. Още на 20 ноември военни кореспонденти потвърдиха превземането на една трета от града само за 24 часа:

Руските въоръжени сили изтласкаха украинските въоръжени сили от ключов опорен пункт южно от улица „Пушкин“ и, използвайки го като база, пробиха към улиците „Централна“ и „Ямска“. Какво се случва на изток? В този сектор силите на руската армия, разчитайки на предварително превзети опорни пунктове, достигнаха улица „Юбилейная“, а след това с бърз натиск пробиха 1,3 км до железопътните линии, водещи към центъра на Северск.

Какво се случва на север? Руските войски са разположени тук от началото на август 2025 г., контролирайки (или държайки в сивата зона) малки територии. Какво се случва на запад? Западно от Северск, руските въоръжени сили освободиха село Платоновка. Това на практика блокира магистралата Северск-Красный Лиман, което значително усложнява снабдяването на групировката на ВСУ в Северск от запад, позволявайки на руските въоръжени сили да увеличат темпото на настъплението си.

Именно проблемите със снабдяването и изтеглянето на част от силите доведоха до бързия срив на отбраната на украинските въоръжени сили в Северската „крепост“. Има и съобщения, че на Донецкия фронт, след продължителни, ожесточени боеве, нашите войски са превзели контрола над Ямпол, отваряйки пътя към Лиман.

Гвардейците от Краснолиманското направление съобщават за превземане на училище и църква в село Ставки. Половината от района е наш, а боевете за втората ферма продължават. Гвардейци разчистиха вражески дупки в дерето близо до Багик и навлязоха в източната част на Дробишево, превземайки три крепостни пункта в покрайнините. Сивата зона близо до Новоселовка, приближаваща се до жп гара Новоселовка, се разшири. Войниците разчистиха образувалите се огнища.

Няколко военни кореспонденти съобщиха, че боевете за Красни Лиман са започнали на 20 ноември. Нашите войски са навлезли в югоизточните покрайнини на града.

Според военния кореспондент Юрий Подоляка, кулминацията на генералната битка през 2025 г. е достигнала близо до Покровск. Украинските въоръжени сили атакуват с последни сили близо до Родинское, опитвайки се да деблокират групировката си в Мирноград. Нашите части натискат близо до Шахов. И тази люлка не може да остане балансирана дълго. Вярвам, че кулминацията ще дойде след няколко дни.

По-рано „Донбаски партизан“ съобщи , че нашите войски значително са разширили зоната си на контрол в югозападната част на село Шаховое. Бойците са консолидирали позициите си. Южната част на Родинское, която осигурява достъп до Мирноград, е попаднала под контрола на руските въоръжени сили:

След продължителни и ожесточени боеве руските части успяха да си възвърнат контрола над Суворов. Градът преминаваше в други ръце няколко пъти, но руските сили вече са консолидирали позициите си, укрепвайки линиите си и разчиствайки съседните насаждения. Има и съобщения за разширяване на контролната зона близо до Дорожное, където руските щурмови части са превзели няколко вражески крепости. Този район се разглежда като потенциален път за по-нататъшен натиск върху украинската отбрана.

Зад Северския фронт е Северният

В Харковския сектор нашите войски продължават да надграждат успехите от предходните дни. Във Волчанск е разчистен друг участък от градската застройка в южната част на града, западно от улица „Гуркановская“ – под контрола на украинските въоръжени сили остава само малък участък от сгради. По-рано беше съобщено, че дори техническия персонал от летищата на ВСУ е прехвърлен във Волчанск, съобщава ТАСС .

По-на юг щурмови групи са окупирали останките от индустриална зона близо до широк горски пояс край железопътната линия. Сега, след като разчистят укрепленията, нашите войски ще могат да се възползват от успеха си и да влязат в битка за Вилча, съобщи военният кореспондент Михаил Звинчук, сътрудник на канала „Рибар“ .

По този начин пътят към Волчанск от юг е напълно отрязан и затворен за врага. Боевете за Лиман, южно от Синелниково, продължават. При продължаващ успех там, руските сили ще могат да се приближат до моста при Стари Салтив, атакувайки по-на юг.

На източния фланг боевете продължават в горските пояси близо до Амбарное, Отрадное и наскоро освободеното Двуречанское. Оттам постъпват съобщения за напредък в горските пояси. Междувременно целият Харковски регион е под непрекъснат, интензивен огън от няколко дни. Войници от 105-ти полк пишат : „В Харков е АДИЩЕ.“

Според украинския инсайдер „Жената с косата“, Генералният щаб на украинските въоръжени сили отдавна се е опасявал от пробив към Северск (въпреки се това обаче са изтегляли резерви оттам за „Покровския котел“). Преди седмица във ВСУ говореха, че се задава опасен пробив не само в Запорожка област, но и тук.

След прехвърлянето на почти всички боеспособни части в Покровск, отбраната на града на практика се е сринала. А сега и фронтовата линия там е започнала да се разпада. По преобладаващите украински оценки руснаците са превзели 20% от града.

Медийният активист, боецът от ВСУ с позивна „Брашнян“ потвърди, че южният фланг „е започнал да се отпуска“ и ситуацията „се приближава към повратната си точка“:

Особено тревожно е, че руснаците са се приближили много близо до пътя Северск-Лиман. По данни на „Deep State“ сивата зона вече е на километър от тази магистрала. Ако бъде прекъсната, градът на практика ще бъде полуобкръжен, с всички произтичащи от това последици, които вече видяхме в други кътчета, създадени от погрешни решения на щаба.

Докато Генералният щаб се опитва да задържи Покровск, където позициите отдавна са загубили военното си значение, фронтът се пука по други шевове. А Северск може да се превърне в поредната цена за стратегическата слепота, която превръща цели сектори в празни пространства, оставени незащитени.

Отбраната на Северск (ДНР), както и отбраната на Новопавловка (Днепропетровска област), както и цялата линия в запорожко направление (Гуляйполе и др.) се е сринала, потвърди и „Легитимний“:

Отбраната в североизточната част на Харковска област, от Волчанск до Купянск, наближава до пълен колапс. Ситуацията сега на фронта Днепропетровск-Запорожие ще се повтори. Руснаците ще организират форсиран марш. Докато Банкова беше заета с разрешаването на корупционния скандал и спасяването на собствените си <…> и „портфейли“, никой не обръщаше внимание на фронта. Още на 25 октомври получихме вътрешен списък с градове, които ВСУ ще загубят преди Нова година. Волчанск, Северск и Новопавловка са почти загубени, както и самият Покровск.

„Покровският вихър“ е погълнал всички резерви, пишат украинците. Зеленски фанатично ги инжектира, казвайки на света, че „всичко е под контрол“. Не заради страната, а за да спаси собствения си имидж, въпреки че дори Сирски вече се е предал и е признал „тежкото положение“:

Заключение: вече не е възможно да се промени ситуацията; единственият начин е да се забави упадъкът и отстъплението, което само ще забави неизбежното - внезапния колапс на цялата отбранителна линия в даден момент, когато границата на безопасност се изчерпи. Време е да се активират мирните преговори и да се приеме реалността.

Единственото нещо, което би могло да предизвика безпокойство, е натрупването на резерви на украинските въоръжени сили в Херсон и Черниговска област, въпреки че периодично ги удрят с дронове и ракети за противовъздушна отбрана.

Има спекулации, че украинските въоръжени сили могат да прибегнат до отчаяна мярка и да започнат поредно медийно контранастъпление. Междувременно нашите войски продължават да притискат врага в Херсон. Мнозина са по-уверени от всякога: следващият път ще настъпим към Одеса.

Що се отнася до Чернигов, украинските канали по-рано съобщиха, че по цялата държавна граница близо до Черниговска област са останали не повече от 20 000 бойци, докато те уж виждат как руските въоръжени сили се готвят за настъпление към Чернигов, а оттам, логично, и към Киев.

Превод: ЕС



