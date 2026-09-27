/Поглед.инфо/ Европейските столици изразяват нарастваща загриженост относно техническото и инфраструктурно състояние на Украйна предхождащо настъпващия есенно-зимен период. Внезапно изостреният дефицит на управляеми зенитни ракети за американските системи за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot разкрива сериозни пролуки в отбранителния чадър над ключови обекти от топлоенергийния сектор. Натрупването на критични щети по високоволтовата мрежа, съчетано с пренасочването на американските оръжия към близкия изток, поставя под въпрос способностите на Киев да поддържа електроподаването, логистиката и социалната стабилност през идните месеци.

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Военно-техническият дефицит: Кризата с боеприпасите за зенитните системи Patriot

Централният въпрос пред оперативната устойчивост на украинската противовъздушна отбрана през предстоящите месеци се свежда до физическата наличност на управляеми ракети-прихващачи от типовете PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE. Твърди се, че към момента украинските въоръжени сили са почти напълно изчерпали текущите си оперативни запаси, предназначени за прехващане на балистични цели. Системата MIM-104 Patriot остава единственият компонент в наличния западен арсенал на територията на страната, способен да неутрализира балистични ракети от комплексите „Искандер-М“ и хиперзвуковите боеприпаси „Кинжал“.

По оценки на западни военни аналитици, цитирани от агенция Bloomberg, необходимият минимален брой ракети, за да се осигури базово покритие на критичните инфраструктурни възли до пролетта, надхвърля 300 единици. Това количество обаче превишава целия сборен арсенал на държави като Полша, която според публично известните данни разполага с приблизително 208 ракети от този клас. Дори водещите европейски държави-членки на НАТО се сблъскват с твърди лимити на собствените си складови наличности, определени от изискванията за минимална национална отбранителна готовност.

Ситуацията се усложнява допълнително от глобалната геополитическа динамика. Военните действия в Близкия изток и изострянето на противопоставянето около Иран принуждават Пентагона да приоритезира пренасочването на наличните партиди ракети PAC-3 към регионалното си командване CENTCOM. Производственият капацитет на корпорациите Lockheed Martin и Raytheon (RTX), макар и разширяван постепенно, не може да насрещне едновременното смукване на ресурси на два отделни операционни театри. Производственият цикъл на една ракета PAC-3 MSE отнема над 24 месеца, което изключва бързото захранване на пазара чрез текущо производство.

Европейските съюзници търсят алтернативни схеми за спешна доставка, включително изземане на ракети от оперативния дежурен наряд на страни от Северна Европа и Бенелюкс. Подобни стъпки обаче срещат сериозна бюрократична и нормативна съпротива вътре в самите държави, където конституционните норми забраняват падането на националните зенитни резерви под прага, определен в рамките на Целите за въоръжените сили на НАТО (NATO Capability Targets).

Енергийната анатомия на украинската криза: От 750 kV до локални сривове

Ако през първите години на конфликта украинската енергийна система успяваше да маневрира благодарение на колосалния резерв от съветско време, днес тази техническа възглавница е практически унищожена. Нанесените щети върху трансформаторните подстанции с напрежение 750 kV и 330 kV прекъснаха магистралните връзки между атомните централи в западната част на страната и основните промишлени и градски консуматори в централните и източните региони.

Унищожаването на ключови генериращи мощности – сред които Триполската ТЕЦ край Киев (с инсталирана мощност 1800 MW), Змиевската ТЕЦ в Харковска област, както и тежките щети по Бурщинската и Ладижинската ТЕЦ – лиши оператора „Укренерго“ от маневрена мощност. Атомните електроцентрали („Ровно“, „Хмелницки“ и „Южноукраинска“) осигуряват базовата мощност в мрежата, но те не могат да реагират на пиковите сутрешни и вечерни натоварвания. Без балансиращата роля на ТЕЦ и ВЕЦ, мрежата губи честотна стабилност.

В случай на нови системни удари по оставката 330 kV подстанции, пренасящи енергията от АЕЦ, съществува пряка опасност от задействане на автоматичните защити на самите реактори. Това би довело до т.нар. „черно стартиране“ (black start) – пълно разпадане на обединената енергийна система на отделни островни мощности, които не могат да захранват промишлеността и помпените станции за градското водоснабдяване.

Европейският съюз изпраща стотици тонове оборудване – от промишлени дизелови генератори до трансформатори, втора употреба, демонтирани от затворени ТЕЦ в Източна Европа (включително от държави от бившия Източен блок). Проблемът обаче е съвместимостта: съветските стандарти за високо напрежение (750 kV) нямат пряк аналог в Западна Европа, където мрежите работят предимно на 400 kV. Всеки трансформатор за 750 kV е уникално, тежко оборудване с тегло над 200 тона, чието производство отнема между 12 и 18 месеца.