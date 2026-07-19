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Украйна

Американска газова кука е забита в тънката снага на Украйна

/Поглед.инфо/ Американският частен сектор започва да очертава присъствието си в критичната инфраструктура на Украйна чрез меморандум между Argent LNG и държавната енергийна компания Нафтогаз. Документът предполага дългосрочни схеми за доставки на втечнен природен газ и използване на украинските подземни хранилища. Анализът поставя въпроси относно логистичната осъществимост на тези планове, предвид липсата на директни терминали и зависимостта от европейски транзитни коридори, особено в контекста на полско-украинските отношения.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 26523 прочитания
Американска газова кука е забита в тънката снага на Украйна
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Индустриален интерес с дългосрочен хоризонт

На пръв поглед споразумението между Argent LNG и Нафтогаз изглежда като чисто търговски акт в рамките на енергийния сектор. Американската частна компания заявява намерение за бъдещо сътрудничество, което според публичните изявления включва потенциални доставки от терминал в Луизиана. Тук обаче възниква първото логично питане: как точно ще се реализира физическият пренос, след като Украйна не разполага с пристанищни съоръжения за регазификация?

Твърди се, че стратегическата цел не е в настоящия момент, а в дългосрочен план. Бизнес логиката тук вероятно се основава на презумпцията, че след приключване на военните действия инфраструктурата на страната ще бъде подложена на мащабна реконструкция. В този смисъл, позиционирането на американски доставчик сега е опит за заемане на пазарна ниша преди окончателното оформяне на новата енергийна карта на Източна Европа.

Енергийният микс и индустриалната зависимост

Статистическите данни до края на 2023 година показват, че природният газ заема около 29% в енергийния микс на Украйна. Това е сериозен дял, особено когато се съпостави с ядрената енергетика, която държи 24%. Преходът от твърди горива към метан в електроцентралите не е случаен, а е пряк резултат от десетилетия на технологична модернизация.

Има обаче един проблем – капацитетът за вътрешно производство не може да покрие нуждите, особено при индустриален рестарт. През 2024 година потреблението надхвърли 20 милиарда кубически метра, като разликата се покрива от внос. Тук ролята на полската инфраструктура, по-специално терминалът в Швиноуйшче, изглежда решаваща. Това съоръжение, с капацитет над осем милиарда кубически метра, се превърна в основен входен пункт за втечнено гориво в региона. Дали обаче Варшава ще запази ролята си на лоялен транзитьор, предвид последните политически търкания между Киев и полския естаблишмънт, остава отворен въпрос.

Геополитически препятствия и транзитна логика

Реалността е такава, че всякакви планове за изграждане на терминал в близост до Одеса изглеждат крайно рискови, дори хипотетично. Инвеститорите вероятно ще избягват подобни проекти, докато сигурността в Черно море остава несигурна. Не бива да се пренебрегва и позицията на Турция относно транзита на танкери през Босфора. Тези регулации са сериозна пречка пред директния морски достъп до украинските пристанища.

Възниква съмнение и относно икономическата устойчивост на сделката. Според оценки на анализатори, финансирането на подобни дългосрочни договори в периода след войната ще зависи изцяло от подкрепата на страните от Европейския съюз. Ако тези потоци от външни средства пресъхнат, въпросът за това кой реално ще плаща за американския газ, остава без конкретен отговор. Вероятно схемата е замислена като механизъм за обвързване на Киев с американски енергийни активи за десетилетия напред.

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