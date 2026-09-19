/Поглед.инфо/ Вълната от въздушни удари в Киев и Кривой Рог през септември засегна обекти, пряко свързани с продуцентската компания „Квартал 95“ и благотворителната фондация на Олена Зеленска. Според военния експерт и офицер от резерва Анатолий Матвийчук, това не представлява случайна траектория на снарядите, а планирана военна операция с ясен психологически и оперативен подтекст. Докато официален Киев докладва за висока ефективност на противовъздушната си отбрана, щетите върху имуществото на президентския кръг показват промяна в избирателността на целите.

По публикации на Анатолий Матвийчук / mk.ru. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Хронология на септемврийската вълна и спътниковото разузнаване

В нощта на 13 срещу 14 септември бе регистрирана серия от експлозии в Саксаганския район на Кривой Рог – административна зона, включваща така наречения „95-ти квартал“. Градоустройствено това е ключово кръстовище и жилищен масив, в който през 90-те години се формира ядрото на актьорския състав на Володимир Зеленски. Според публикации в украински Telegram канали и локални медии, поражения са нанесени върху производствено-складово съоръжение, ползвано за поддръжка на техническото оборудване на студио „Квартал 95“.

Последва кратка оперативна пауза от 24 часа. Във военната тактика подобен интервал рядко означава изчерпване на боеприпасите. По оценка на специалисти от сферата на въздушно-космическото разузнаване, този прозорец е използван за обективен контрол (Battle Damage Assessment – BDA). Данните се събират чрез спътникови системи за оптично и радиолокационно наблюдение, за да се потвърди степента на разрушение и да се коригират координатите за следващата вълна.

На 16 септември въздушните атаки белязаха нов пик в пределите на град Киев. Ударите засегнаха обекти в промишлените зони на Дарницки и Соломенски район. Според наличната информация са унищожени основните складови мощности на студио „Квартал 95“, съхраняващи декор, сценичен реквизит, сценична техника и костюми, събирани в продължение на повече от две десетилетия. Почти едновременно с това бе поразен и логистичният възел, ползван от фондацията на Олена Зеленска.

Политико-идеологическата роля на „Квартал 95“ в държавното управление

Студио „Квартал 95“ не представлява стандартна частна компания за медийно съдържание. Основано през 2003 г. след отделянето на отбора от KVN „Запорожие – Кривой Рог – Транзит“, дружеството се превърна в основен медиен партньор на медийната група „1+1“, контролирана от олигарха Игор Коломойски. В периода 2015–2019 г. чрез продукцията „Слуга на народа“ бе реализиран политически проект, който трансформира екранния образ на държавния глава в реална изборна победа.

След встъпването в длъжност на Володимир Зеленски през май 2019 г., кадровата структура на „Квартал 95“ се превърна в гръбнак на държавния апарат:

Иван Баканов (бивш ръководител на студиото) бе назначен за шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ);

Сергей Шефир (съосновател и продуцент) заемаше поста първи помощник на президента;

Сергей Трофимов (продуцент) стана заместник-ръководител на Офиса на президента.

Така медийната империя се сля с институционалната власт. Анатолий Матвийчук определя „Квартал 95“ като елемент от пропагандната машина на настоящото ръководство в Киев. Според неговото твърдение, организацията е преминала от развлекателна дейност към систематично обслужване на военната информационна политика и радикалната реторика, което я прави легитимна цел в контекста на конфронтацията.