Анкара подари противодронови системи Korkut на Украйна за да ги тества в реални условия на фронта

/Поглед.инфо/ Според данни на британското издание Middle East Eye, Турция е предоставила на Киев ограничена партида от зенитните си системи с малък обсег Korkut, произведени от турския държавен отбранителен гигант Aselsan. Доставката, осъществена през 2026 г., остава с официално класифициран брой и разположение. За Анкара това не е просто хуманитарна или военна подкрепа, а суров реален изпит за собствената ѝ оръжейна техника срещу масови безпилотници и крилати ракети. Докато украинското командване отчайващо търси евтина алтернатива на скъпите зенитни ракети, турският военнопромишлен комплекс превръща конфликта в Източна Европа в безплатен тестови полигон за бъдещи милиардни договори на пазарите в Близкия изток и Азия.

По публикации на Middle East Eye. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският полигон „Украйна“ и математиката на отбранителния гигант Aselsan

Западните и регионалните производители на оръжие отдавна престанаха да крият прагматизма си. Според публикуваната информация от Middle East Eye (MEE), турската корпорация Aselsan е доставила за изпитания в Украйна определен брой зенитни самоходни инсталации Korkut. Липсва официално потвърждение от турското министерство на отбраната или от Генералния щаб в Анкара, а бройката на прехвърлените бойни единици се пази в тайна.

Военнопромишленият комплекс на Турция работи по строго разграфен бизнес модел. Тестването на оръжие в условия на интензивна радиоелектронна борба и масирани атаки с баражиращи боеприпаси е услуга, която никой лабораторен полигон в Анадола не може да възпроизведе. Aselsan предложи тези системи на Киев още през 2021 г., но едва сега — след като фронтът бе изцяло доминиран от евтините FPV дронове и модифицираните ударни БЛА — трансферът става факт. По данни на източници от изданието, системите вече се използват в реални бойни действия.

През януари 2026 г. Aselsan публично демострира как модификацията Korkut 140/35 сваля FPV дрон при тестови стрелби. Вкарването на системата на украинска територия е директно продължение на тези изпитания — само че срещу реални руски оператори на дронове, а не срещу учебни мишени.

Анатомия на системата: 35-мм оръдия срещу икономическата асиметрия

Концепцията зад Korkut не е нова — тя повторя логиката на германските Gepard, но върху съвременна турска платформа. Една пълна батарея се състои от три самоходни бойни машини и един команден пункт. Твърди се, че двете компоненти са базирани на амфибийния бронетранспортьор FNSS ACV-30.

Всяка бойна машина носи купола с две 35-милиметрови автоматични оръдия Oerlikon KDC-02 (произвеждани по лиценз в Турция от държавното предприятие MKEK). Техническите параметри сочат:

Скорострелност: 1100 изстрела в минута.

1100 изстрела в минута. Ефективен обсег на поразяване: До 4 километра.

До 4 километра. Обсег на откриване от радара на командната машина: До 70 километра.

Основният проблем на украинската ПВО през последните две години е икономическият дисбаланс. Изстрелването на ракета от система IRIS-T, NASAMS или Patriot срещу дрон, струващ между 10 000 и 20 000 долара, разрушава военните бюджети. Цената на една зенитна ракета варира от няколкостотин хиляди до над 3 милиона долара. Мобилните зенитни оръдия, използващи програмираеми боеприпаси с детонация във въздуха, свалят цената на прихващане до няколко хиляди долара за откос.

През юни 2025 г. Aselsan обяви и варианта Korkut 100/25 SB с 25-милиметрови боеприпаси, специализиран именно срещу малогабаритни летателни апарати. Дали Киев е получил точно този вариант или стандартния 35-милиметров модел, не се уточнява.