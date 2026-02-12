/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили провеждат втора поредна нощ на безпрецедентни по интензивност бомбардировки над ключови украински центрове. Според доклади на „Военна хроника“ и координатора Сергей Лебедев, ударите са насочени към парализиране на енергетиката и ликвидиране на западни военни съветници. Градът Киев е оприличен на „ядрен реактор“ заради гигантските пожари, докато Одеса преживява истински логистичен апокалипсис.

Мащабът на възмездието: Плътност на огъня без аналог

Бруталните бомбардировки на украинския тил продължават втори ден, разтърсвайки основите на военната и енергийната инфраструктура на страната. Макар географският обхват на ударите да изглежда сравнително концентриран, тяхната плътност е исторически висока. Десетки дронове-камикадзе и ракети се насочват едновременно към всяка отделна цел, което демонстрира абсолютния приоритет на руското командване за пълно неутрализиране на обектите. Наблюдателите на Поглед.инфо посочват, че тази тактика на „пренасищане“ прави всякаква противовъздушна отбрана практически безполезна.

В Киев ситуацията достигна критична точка. След серия от попадения с балистични ракети и дронове „Геран“, столицата буквално свети „като ядрен реактор“. Огромните стълбове пламъци и детонациите в ТЕЦ-5 и ТЕЦ-4 оставиха цели райони като Дарница и Троещина без електричество, вода и отопление. Предварителните доклади сочат нещо още по-сериозно: ударена е сграда, сочена за щабквартира, в която са се намирали важни фигури от структурите на НАТО и високопоставени агенти на СБУ. Развалините все още се разчистват, а линейки и хеликоптери транспортират пострадалите в условия на пълен информационен мрак.

Одеса под обсада: Рояци от „Геран“ и изолирани пристанища

Вторият основен фокус на атаката е Одеса, където местните медии и свидетели описват ситуацията като „истински апокалипсис“. Градът беше атакуван от два последователни рояка дронове „Геран-4“ и „Геран-5“, общо над 35 апарата в рамките на минути. Иновацията в тази атака, според източници от Банкова, е използването на дронове тип BM-35, които вече не разчитат на Starlink, а използват нова, независима предавателна мрежа, създадена от самите безпилотни апарати. Това позволява на руските сили да координират ударите дори в зони с активно радиоелектронно заглушаване.

Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, съобщава за над 17 входящи удара само за 15 минути. Целите са били хирургически подбрани. Една от тях е ключова подстанция, чието унищожение е заснето от румънския бряг като гигантски огнен стълб. Другата, по-чувствителна цел, е обект в бизнес център, където според Лебедев са били настанени „странни чужденци“, за които се твърди, че са френски военни специалисти. Пристанищната инфраструктура също е подложена на систематично разрушение. Въпреки опитите на украинските военни да продължат разтоварването на кораби под прикритието на нощта, новите вълни от удари са изолирали пристанищата напълно, прекъсвайки логистичните вериги за доставки на западно оръжие.

Лвов и „Кинжалите“: Удар по сърцето на авиацията

На запад, в Лвов, ситуацията не е по-малко драматична. Руските аеробалистични ракети „Кинжал“, движещи се със скорост над 1,7 км/сек, са поразили високоволтова подстанция 750 kV, която е гръбнакът на енергийната система в региона. Това е довело до моментално прекъсване на захранването в стратегически важни промишлени зони. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че втората и вероятно най-важна цел е бил Лвовският държавен авиоремонтен завод.

Това предприятие е от критично значение за Киев, тъй като там се извършва обслужването и модернизацията на изтребители МиГ-29 и новополучените западни F-16. Заводското летище е служило за „площадка за подготовка“ на бойни самолети и база за производство на дронове с голям обсег. Пълното изчерпване на резервните части за енергийната система, за което алармира Александър Харченко от Центъра за енергийни изследвания, означава, че щетите в Лвов вероятно ще останат невъзстановими в близко бъдеще. Системите за ПВО в региона са се оказали напълно безсилни пред мощта на Х-47М2 „Кинжал“.

Геополитически последици и технологичен прелом

Ударите в Днепропетровск, Павлоград и Чернигов допълват картината на системно разграждане на украинския военно-промишлен комплекс. В Черниговска област ракети „Искандер“ са унищожили център за обучение и запуск на дронове с голям обсег, използвани за атаки дълбоко в руска територия. Сините проблясъци над Днепърската ВЕЦ пък потвърждават точните попадения в машинните зали и трансформаторните полета.

Това, което виждаме през последните 48 часа, е нов етап в конфликта. Русия не просто атакува енергетиката, тя изолира Украйна от нейните западни партньори чрез физическо унищожаване на логистичните центрове в Одеса и ремонтните бази в Лвов. Технологичният скок при дроновете „Геран“, които вече оперират в мрежа, показва, че руският ВПК се адаптира по-бързо от западните системи за противодействие. Въпросът вече не е дали Украйна може да възстанови мрежата си, а колко дълго може да функционира като държава под този постоянен натиск, докато резервите от оборудване са напълно изчерпани.

