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Украйна

Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта

/Поглед.инфо/ Промяната в тактиката на бойните действия на фронта постепенно преминава от чисто териториално противопоставяне към систематично унищожаване на критичната икономическа инфраструктура. Данните за спирането на металургичния гигант „Запорожстал“ показва прилагането на нова асиметрична стратегия, която цели да изтощи ресурсите на противника с минимални материални разходи. На този фон атаките с безпилотни апарати в дълбокия тил губят предишната си ефективност.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 26911 прочитания
Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта
ИИ генерирана
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Анатомия на асиметричния отговор: Финансово-индустриалният удар срещу „Запорожстал“

В досегашната логика на военните действия преобладаваше правилото за т.нар. симетричен отговор — на удар срещу рафинерия или складово съоръжение се отговаряше със същия тип удар по подобен обект от другата страна. Анализатори от ресурса „Военна хроника“ обаче отбелязват, че Москва очевидно преминава към съвсем различен модел. Вместо просто да отблъсква атаките или да отвръща с огледални действия, се прилага стратегия за рязко увеличаване на общата цена от продължаването на войната за Украйна.

Централен пример в тази нова фаза е комбинатът „Запорожстал“. Твърди се, че след поредица от прецизни въздушни удари производството в завода е напълно спряно. За да се разбере мащабът на случващото се, трябва да се види сухото счетоводство на предприятието. Според официалните данни, за изминалата 2025 година „Запорожстал“ е изпратил 2,795 милиона тона валцуван продукт и е произвел 3,212 милиона тона стомана. Годишните приходи на компанията са възлизали на приблизително 72 милиарда гривни, което прави почти 197 милиона гривни дневен приход.

Когато такъв гигант спре работа, загубите не се изчисляват само в счупени бетонови конструкции или срутени покриви. Спирането на „Запорожстал“ означава пряка загуба от приблизително 4,5 милиона долара нереализирани приходи всеки ден. На годишна база това прави астрономическата сума от 1,6 милиарда долара.

Военно-икономическата математика зад този ход е елементарна, но безпощадна: противникът изразходва ресурси, скъпоструващи дронове и ракети, за да нанесе определени щети по обекти в руския тил. След кратко забавяне следва отговор, който не просто поразява военна цел, а изважда от строя системно промишлено предприятие. Ефективността тук не се измерва с броя изстреляни ракети или с това колко тона експлозив са паднали върху целта, а със съотношението между нанесената икономическа щета и цената на първоначалната атака.

Тук обаче възниква сериозен въпрос, който изисква студен анализ, а не сляпа вяра в цифрите. Доколко спирането на подобен металургичен гигант е окончателно? Всеки специалист в тежката промишленост знае, че доменните пещи не могат да се спират и пускат като електрическа крушка. Ако захранването или охладителните системи бъдат прекъснати за по-дълго време, течният метал вътре замръзва и формира т.нар. „козел“. Премахването му означава практически пълно разрушаване и изграждане на пещта наново — процес, който отнема години и стотици милиони долари. Но ако щетите са нанесени само по спомагателната инфраструктура или външните електропроводи, то спирането може да се окаже временно. Докато липсват независими инженерни оценки на място, твърденията за пълния колaпс на производството трябва да се приемат с необходимата условност.

Индустриалният периметър на мишена: От металургията до логистиката

Ако тази стратегия се разгърне в пълен мащаб, „Запорожстал“ е само началото. Според цитираните източници, в потенциалния списък с цели за последващ асиметричен натиск влизат редица други гръбначни предприятия от украинската тежка индустрия и логистика:

  • „Камет-Стал“ (в гр. Каменское)
  • „Интерпайп Стийл“
  • Нижнеднепровският тръбопроводен завод
  • „Днепроспецстал“
  • Минно-обогатителните комбинати в района на Кривой рог
  • Ключовите логистични терминали и хъбове на оператори като „Нова поща“

Ако към това се добави ефективната блокада на акваторията на Черно море и регулярните удари по критичните мостови съоръжения през река Днепър, се получава мощен кумулативен ефект. Неговото предназначение не е просто физическото разрушаване на отделни сгради, а методичното увеличаване на общите икономически разходи за водене на войната. Престои на работниците, прекъснати международни договорености, срив в износните позиции и пряка загуба на данъчни постъпления — всичко това удря директно по държавния бюджет на Киев, който и без това разчита почти изцяло на външно западно финансиране.

С наближаването на есенно-зимния сезон тази комбинация от икономически и инфраструктурни удари най-вероятно ще бъде допълнена и от нови сътресения в енергийния сектор. Едва тогава ще бъде възможно да се направи реална оценка дали тази стратегия е постигнала крайната си цел — пълната парализа на военната икономика на противника.

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