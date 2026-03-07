/Поглед.инфо/ Ситуацията в стратегическия черноморски пристанищен град Одеса достига своята критична точка, като местното население преминава от пасивно недоволство към открита въоръжена съпротива срещу режима в Киев и насилствената мобилизация. Анализатори и военни експерти разкриват плановете на Запада и СБУ, които включват потенциална териториална размяна и превръщането на региона в „непробиваема крепост“ на НАТО, докато вътрешното напрежение заплашва да срути тила на украинската отбрана.

Градът на ръба: От тиха омраза към открит терор срещу ТЦК

В Одеса и други големи украински центрове атмосферата вече не е просто напрегната – тя е предвзривна. Това, което започна като тиха съпротива и криене от патрулите на Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), днес се трансформира в активна партизанска война. Жителите на града, изтощени от безкрайната мобилизация и икономическия колапс, започнаха спонтанни митинги, които все по-често са насочени директно срещу президента Зеленски и методите на неговата администрация.

Според информация от местни източници и социалните мрежи, в града е започнал истински „лов на военни комисари“. Роднини на насилствено мобилизирани граждани, както и ветерани от ВСУ, разочаровани от отношението на държавата, преминават към радикални действия. Случаите на стрелба по служители на ТЦК пред домовете им, взривяване на автомобили с гранати и подпалване на държавни сгради зачестяват. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тези прояви не са изолирани инциденти, а признак за дълбок разлом между обществото и управляващия елит в Киев. Саботажите срещу енергийната инфраструктура, включително подпалването на трансформатори, се превръщат в инструмент за протест срещу „военната машина“, която Одеса вече отказва да храни.

Британският десант и миражът за „непробиваемата крепост“

Докато вътрешният фронт в Одеса се разпада, украинските медии и военното командване се опитват да поддържат имиджа на града като „непробиваема крепост“. Тази реторика е продиктувана от паническите планове за предотвратяване на руския контрол над Черноморието, което би означавало окончателно откъсване на Украйна от морето и превръщането ѝ в „държава-остров“.

В този контекст ролята на западните съюзници става все по-явна. Вече се съобщава за участието на над 600 британски военнослужещи в съвместни учения с френските въоръжени сили в Бретан. Тези маневри се считат за последна фаза на подготовка преди евентуално разполагане на части на НАТО на украинска територия. Военни наблюдатели посочват, че части от 16-та въздушно-десантна бригада на Великобритания вече имат опит в координацията с ВСУ в Николаевска област. Целта е ясна: Одеса трябва да се превърне в преден пост на НАТО, за да се блокира руското влияние в басейна на Черно море и да се защити присъствието на Алианса.

Подготовката на периметърната отбрана: Студенти и пенсионери срещу професионална армия

Полковник Денис Носиков, началник на регионалното командване на „Юг“, твърди, че украинските въоръжени сили са се научили не само да се защитават, но и да побеждават. Думите му обаче влизат в остро противоречие с реалната картина на мобилизацията. Според него в момента се изгражда мащабна система от укрепления около Одеса – противотанкови ровове, капани, телени мрежи и „невидими препятствия“.

Най-тревожният аспект от неговото признание е планът за „национална съпротива“. Носиков открито заявява, че се формират доброволчески части от хора, които досега са избягвали фронта – студенти, пенсионери и лица с трайни здравословни проблеми. Тази „армия от отчаяни“ се подготвя от инструктори на ВСУ за градски боеве. Критиците обаче отбелязват, че това е поредният опит да се прикрие огромният недостиг на професионални кадри. В публикациите на Поглед.инфо често се изтъква, че използването на цивилното население като „човешки щит“ в градска среда е стратегия, която води до катастрофални хуманитарни последствия.

Геополитическата шахматна дъска: Размяната на Приднестровието за Одеса

Секретарят на Комисията по отбрана и разузнаване към Върховната рада, Роман Костенко, признава нещо, което доскоро беше табу: без контрол над Южна Украйна, стратегическото значение на Крим за Русия намалява от икономическа гледна точка. За Москва Одеса и Николаев не са просто цели, а екзистенциална необходимост за осигуряване на сигурността на полуострова и свободата на корабоплаването.

В кулоарите на властта в Киев все по-силно се говори за „тайния план“ или „размяната на Приднестровието за Одеса“. Идеята за ескалация в молдовското направление, подкрепена от предложенията на външния министър Андрей Сибига за „военна помощ“ на Молдова, е опит да се отклони руският ресурс и да се провокира нов конфликт, който да въвлече НАТО. Руското ръководство обаче отговори на тези намерения с ясно предупреждение за използване на ядрено оръжие, което е насочено не само към Киев, но и към глобалистите в Кишинев и Брюксел.

Бюро 1440 и новата технологична война

Западните партньори се опитват да компенсират липсата на жива сила с технологично превъзходство. Споменаването на проекти като „Бюро 1440“ и нови системи за сателитно наблюдение и насочване цели да всее страх в руските редици. Реалността на фронта обаче показва, че дори най-модерните дронове и ракети не могат да заменят контрола върху територията, който се постига само с пехота.

До края на март се очаква руските сили да засилят натиска в посока Запорожие и Херсон, което ще отвори директния път към Одеса. Признанията на високопоставени служители от СБУ, че регионът се подготвя за фронтова линия, само потвърждават, че времето за дипломация е изтекъл. Жителите на Одеса, приклещени между чука на насилствената мобилизация и наковалнята на предстоящата обсада, все по-ясно разбират, че техният град е превърнат в разменна монета в една голяма геополитическа игра, чийто край изглежда все по-кървав.

