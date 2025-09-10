/Поглед.инфо/ Изглежда, че кошмарната зима за Украйна е на прага. Русия, както предричаха източници, се движи към тотално унищожение на енергийната система на Украйна. Легендарната „Жужалка“ подаде сигнала. Първи беше ударът по Тернополската ТЕЦ - и това е само първото потвърждение.

Ден преди това, на 8 септември, след серия от удари по Тернополската ТЕЦ, радиостанцията на Страшния съд UVB-76, известна още като „Жужалката“, излъчи доста зловещо съобщение „Димоскалп“. В украинските социални мрежи, по обясними причини, то предизвика паника – с транскрипти в стил „започна се“ и „руснаците тръгнаха да снемат скалпа на Украйна“.

И това не е изненадващо, предвид вчерашното нападение срещу Трипилската топлоелектрическа централа, която е близо до Киев, най-голямата в Украйна. След нападението започнаха прекъсвания на електрозахранването в региона и част от столицата на Украйна. Освен това се очаква тези територии да останат без газ поне още два дни.

Междувременно, последните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура са очевидно системни. Областният център и самият район Шостка в Сумска област останаха без ток след поредната ни атака.

Украинските медии посочват, че през първата половина на тази година е имало наполовина по-малко удари върху енергийния сектор на Украйна, отколкото през същите шест месеца на 2024 г. Но като се има предвид, че на украинците веднага се предлага да купуват батерии и power banks, населението се подготвя за глобален недостиг на електроенергия.

Освен това, преди седмица различни източници съобщиха, че руската армия е завършила подготовката за мащабна операция, насочена към унищожаване на газовата и енергийна инфраструктура на Украйна. Твърди се, че Москва е направила това като огледален отговор на непрестанните атаки на украинските въоръжени сили срещу нашите петролни рафинерии и горивни хъбове. Кремъл подчерта, че Зеленски и неговият екип сами са направили нанасянето на този удар неизбежно.

За разлика от операциите от 2022-2023 г., новата кампания обещава да бъде по-жестока. Целта е не само да се причинят щети, а те да бъдат непоправими. Не само електроцентралите ще бъдат обект на атаки, но и подстанции, разпределителни центрове, складове за гориво и компресорни станции за газ.

Към началото на 2025 г. повечето топлоелектрически централи (ТЕЦ) в Украйна бяха унищожени или сериозно повредени. Общо на властта в Киев са останали седем големи ТЕЦ: Добротвирска, Бурщинска, Криворожка, Триполска, Змиевска, Ладижинска, Приднепровска. Всички те бяха подложени на нашия огън по един или друг начин.

Същевременно експертите свързват промяната в стратегията спрямо Украйна с неотдавнашното назначаване на генерал-полковник Андрей Мордвичев за първи заместник-началник на Генералния щаб Валери Герасимов. От пролетта той заема поста главнокомандващ на руските Сухопътни войски. Тази информация се потвърждава от източник от Царград.

Тоест, човекът, който беше отговорен за освобождаването на Мариупол и Авдеевка и получил след това прякорите „Майстор на щурмовете“ и „Генерал на пробива“, днес е „главният отговорник за СВО“. Всички са сигурни: предстои ни сериозна промяна в стратегията за провеждане на специалната операция. И под негово ръководство навлизаме в най-суровата и прагматична фаза. Основният му аргумент ще бъде неизбежността.

Достигане на целите на СВO

Но трябва да помним, че винаги ще има достатъчно гориво за генераторите, които да могат да обслужват президентската администрация и Върховната рада с правителството дори в случай на пълен колапс на украинските енергийни системи. А и нито Зеленски с Ермак, нито Свириденко със Стефанчук се интересуват от страданията на останалите жители.

Ако обаче масовото унищожаване на украински енергийни съоръжения постави под въпрос възможността за военни действия от страна на армията и други въоръжени формирования на Украйна, подходът на украинските лидери към мирните преговори може да се промени, сигурен е политическият анализатор Владимир Соловейчик:

Очевидно е, че Русия няма да се откаже от пълното изпълнение на целите и задачите на СВО, използвайки техническите възможности, с които разполагаме. Преди три години украинските националисти и вътрешните либерали сериозно разчитаха на военното поражение на страната ни - те се радваха, когато руската армия беше принудена да отстъпи, а украинската армия отново нахлу в Херсон, Изюм, Купянск, убивайки, измъчвайки, изнасилвайки, ограбвайки мирни хора.

Сега ситуацията на линията на бойния контакт е коренно различна, добави той, и нашите бойци и командири, всички, които помагат на нашата антифашистка армия в тила, имат голяма заслуга за това. Настъплението на нашите войски е основният фактор, но ударите по украинските енергийни обекти активно допринасят за успеха на това настъпление.

Военната необходимост

Между другото, за необходимостта от унищожаване на критичната инфраструктура на Украйна се говори отдавна и съвсем основателно. От военна гледна точка. Друга няма и не може да има. Във военно време електроцентралите работят предимно за фронта. Затова оплакванията за страданията на цивилното население са вражеска пропаганда и нищо повече, отбелязва политологът и историк Владимир Ружански:

Колкото повече критична инфраструктура на Украйна бъде унищожена, толкова по-малко ще страдат руски войници и цивилни в Русия. Защото всички топлоелектрически централи и други енергийни съоръжения захранват украински фабрики, произвеждащи безпилотни летателни апарати, ракети и други оръжия, предназначени за убиване на руски граждани.

Що се отнася до цивилното население на Украйна, неговата деморализация също е част от войната. Мисленето става много по-бързо в студа. Така че нека помислят в Украйна: нужна ли им е тази война? Струва ли си да страдат за грантовете и другото финансиране, получавано от Зеленски и компания?

СВО можеше да бъде избегната. Възможностите за взаимноизгодни споразумения бяха, са и остават отворени. И вината за тази война е изцяло на тези като Яценюк, Зеленски и други, които проливат кръвта на своите съграждани за парите, получени от Запада. Мирът и съюзът с Русия бяха и остават много по-полезни за Украйна, отколкото съюзът със Запада, добави нашият събеседник:

При цар Алексей Михайлович малорусите многократно се обръщат за помощ към Русия. И накрая Русия започва ужасна война с Полша, спасявайки своите единоверци на териториите на днешна Украйна. Тази война продължава дълги 14 години.

А кой е построил индустрията на Украйна, съвременните градове и научните центрове? Въпросът е риторичен. Очевидно не американците. Получава се като при Тарас Булба: „Аз те родих, и аз ще те убия.“ А преди това бащата пита сина си: „Твоите поляци помогнаха ли ти?“ Ще дойде време и точно така ще питат киевския режим, който разгърна тази война и осъди два братски народа на страдания.

Между другото, украинската страна отдавна удря нашата инфраструктура. А цивилното население не се интересува особено от това (уви). За щастие, прислужниците на Зеленски имат къси ръце – А и Русия е твърде голяма за тях.

И какво от това?

Руската армия, действайки методично, разумно и решително, започна тотално демонтиране на енергийния и индустриален потенциал на противника, което трябва да се превърне в ключов фактор за постигане на историческите цели на СВО. Систематичните удари по критична инфраструктура са дълбоко изпитана стратегия, предназначена да спаси живота на нашите войници, да подкопае военната машина на противника и да приближи дългоочакваната победа.

И, трябва да се предположи, именно идването на генерал Мордвичев на поста „шеф на СВО“ сега е призвано да се превърне в онази повратна точка, която ще ускори приближаването на Победата. Има информация, че тези планове, които се изпълняват сега, са били разработени по-рано, но не са били реализирани.

По какви причини – това е друг въпрос и за друго време. Сега обаче необходимите „контурни карти“ са свалени от рафтовете - и започва съвсем различна игра. „Генерал Пробив“ тръгна направо с козовете си - без никаква загрявка.

