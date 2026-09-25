/Поглед.инфо/ Ситуацията по линията на съприкосновение в Запорожието и Южнодонецкото направление навлезе във фаза на изключително висока тактическа динамика, характеризираща се с размити „сиви зони“ и масирано използване на тежка авиационна артилерия. Докато в социалните мрежи и определени военни канали се разпространяват прибързани съобщения за пълното превземане на ключови отбранителни възли като Орехов, реалността на терен показва продължаващи позиционни сблъсъци с участието на високоточни авиобомби ФАБ-3000. В същото време опитите за офанзивни действия на украинските въоръжени сили край село Комар и по поречието на река Мокри Яли се сблъскват с плътна безпилотна и артилерийска отбрана, превръщайки локалните маневри в изтощителна позиционна война без съществен оперативен пробив.

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Мифът за бързото падане на Орехов и тежката реалност на ФАБ-3000

През последните дни в информационното пространство пробиха съобщения, че подразделения на 58-ма общевойскова армия са поели пълен контрол върху Орехов – ключовият логистичен и отбранителен бастион по пътя към град Запорожие. Официално потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация обаче липсва. Сводките от терен сочат, че подобни заключения са прибързани, макар че тактическото придвижване на руските части в района е фактологично неоспоримо.

Според военни наблюдатели и данни от специализирани аналитични канали, към момента се водят тежки градски боеве. Украинските подразделения продължават да държат позиции в северните покрайнини на града, където са изградени дълбоко ешелонирани опорни пунктове и подземни fortification мрежи. За неутрализирането на тези възли се използва тактическа авиация, нанасяща удари с тритонни авиобомби ФАБ-3000 с модули за планиране и корекция (УМПК). Използването на боеприпаси от този калибър има за цел физическото унищожаване на бетонираните отбранителни линии, без да се излага пехотата на излишен риск при пряк щурм.

По налични данни към днешна дата руските бойци са установили контрол върху комплекса на Ореховската районна болница и са прочистили кварталите до улица „Мира“. Оперативният план очевидно предвижда пълно изтласкване на противника към низините северно от града, но динамиката на градския бой изключва бързи и безкръвни сценарии. С оглед на темпото, сривът на отбраната в този сектор изглежда неизбежен в средносрочна перспектива, но конкретният времеви хоризонт остава отворен – от броени седмици до края на есента.

Секторът Лиман: Сражения в мъглата на информационната война

Напрежението в направлението към Лиман остава на критични нива, като основните сблъсъци са концентрирани около населените места по продължение на речните прегради. Появиха се отделни изявления от OSINT-анализатори, че руските сили са били принудени да се изтеглят от района на Колодези под натиска на противникови контраатаки. Тази информация към момента няма независимо потвърждение от повече от един източник и се третира с висока степен на условност.

Локалните източници описват ситуацията в този сектор като интензивно огнево противопоставяне. Опитите за пехотни пробиви се блокират от комбиниран огън на FPV-дронове и целенасочен артилерийски бараж. Според разпространени кадри от разузнавателни безпилотни апарати, крайбрежните ивични зони са превърнати в сива зона, където малки щурмови групи на противника – включително подразделения от състава на бригадата „Азов“ – правят последователни опити да заземат позиции, въпреки високите нива на санитарни и безвъзвратни загуби.

Тактическата картина показва липса на трайно присъствие на която и да е от страните в крайните отсечки на контактната линия. Всяко проникване на пехотна група от 3–5 души в изоставена сграда или горски масив веднага се засича от средствата за оптично разузнаване, след което следва автоматично поразяване. В този смисъл разширяването на зоната на активни боеве не означава териториален контрол, а по-скоро увеличаване на периметъра на оперативен риск.