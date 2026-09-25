Абонирай се
Украйна

Боевете в Орехов и Комар: Непотвърдени тактически успехи и висока цена на контраатаките на ВСУ

/Поглед.инфо/ Ситуацията по линията на съприкосновение в Запорожието и Южнодонецкото направление навлезе във фаза на изключително висока тактическа динамика, характеризираща се с размити „сиви зони“ и масирано използване на тежка авиационна артилерия. Докато в социалните мрежи и определени военни канали се разпространяват прибързани съобщения за пълното превземане на ключови отбранителни възли като Орехов, реалността на терен показва продължаващи позиционни сблъсъци с участието на високоточни авиобомби ФАБ-3000. В същото време опитите за офанзивни действия на украинските въоръжени сили край село Комар и по поречието на река Мокри Яли се сблъскват с плътна безпилотна и артилерийска отбрана, превръщайки локалните маневри в изтощителна позиционна война без съществен оперативен пробив.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13633 прочитания
Боевете в Орехов и Комар: Непотвърдени тактически успехи и висока цена на контраатаките на ВСУ
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и военни аналитици. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мифът за бързото падане на Орехов и тежката реалност на ФАБ-3000

През последните дни в информационното пространство пробиха съобщения, че подразделения на 58-ма общевойскова армия са поели пълен контрол върху Орехов – ключовият логистичен и отбранителен бастион по пътя към град Запорожие. Официално потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация обаче липсва. Сводките от терен сочат, че подобни заключения са прибързани, макар че тактическото придвижване на руските части в района е фактологично неоспоримо.

Според военни наблюдатели и данни от специализирани аналитични канали, към момента се водят тежки градски боеве. Украинските подразделения продължават да държат позиции в северните покрайнини на града, където са изградени дълбоко ешелонирани опорни пунктове и подземни fortification мрежи. За неутрализирането на тези възли се използва тактическа авиация, нанасяща удари с тритонни авиобомби ФАБ-3000 с модули за планиране и корекция (УМПК). Използването на боеприпаси от този калибър има за цел физическото унищожаване на бетонираните отбранителни линии, без да се излага пехотата на излишен риск при пряк щурм.

По налични данни към днешна дата руските бойци са установили контрол върху комплекса на Ореховската районна болница и са прочистили кварталите до улица „Мира“. Оперативният план очевидно предвижда пълно изтласкване на противника към низините северно от града, но динамиката на градския бой изключва бързи и безкръвни сценарии. С оглед на темпото, сривът на отбраната в този сектор изглежда неизбежен в средносрочна перспектива, но конкретният времеви хоризонт остава отворен – от броени седмици до края на есента.

Секторът Лиман: Сражения в мъглата на информационната война

Напрежението в направлението към Лиман остава на критични нива, като основните сблъсъци са концентрирани около населените места по продължение на речните прегради. Появиха се отделни изявления от OSINT-анализатори, че руските сили са били принудени да се изтеглят от района на Колодези под натиска на противникови контраатаки. Тази информация към момента няма независимо потвърждение от повече от един източник и се третира с висока степен на условност.

Локалните източници описват ситуацията в този сектор като интензивно огнево противопоставяне. Опитите за пехотни пробиви се блокират от комбиниран огън на FPV-дронове и целенасочен артилерийски бараж. Според разпространени кадри от разузнавателни безпилотни апарати, крайбрежните ивични зони са превърнати в сива зона, където малки щурмови групи на противника – включително подразделения от състава на бригадата „Азов“ – правят последователни опити да заземат позиции, въпреки високите нива на санитарни и безвъзвратни загуби.

Тактическата картина показва липса на трайно присъствие на която и да е от страните в крайните отсечки на контактната линия. Всяко проникване на пехотна група от 3–5 души в изоставена сграда или горски масив веднага се засича от средствата за оптично разузнаване, след което следва автоматично поразяване. В този смисъл разширяването на зоната на активни боеве не означава териториален контрол, а по-скоро увеличаване на периметъра на оперативен риск.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Нацисткото наследство на германската разузнавателна служба BND
Европа

Нацисткото наследство на германската разузнавателна служба BND

/Поглед.инфо/ В германския парламент подготвят най-радикалната реформа на Федералната разузнавателна служба (BND) от нейното създаване насам, сочат изтекли чернови на законопроект, изготвен от Федералното канцлерство и публикуван от телевизионните канали WDR и NDR съвместно с вестник Süddeutsche Zeitung. Предвижда се трансформирането на службата от аналитично-информационен орган в оперативна структура с право да извършва саботажни действия извън страната, да нахлува в частни домове без съдебна заповед, да използва лицево разпознаване и масово обработване на данни чрез изкуствен интелект. На фона на интензивна медийна кампания, приписваща саботажни прояви в енергетиката на чужди държави, правителството в Берлин се опитва да премахне досегашните правни и оперативни ограничения пред разузнаването. Тази промяна в доктрината обаче не може да бъде разбрана изолирано от историческия генезис на BND — институция, изградена след Втората световна война от американските служби върху кадровата основа на Вермахта и СС.

25.09.2026 07:09
Олексий Кушч прогнозира свиване на украинското население до 10 милиона и роля на "буфер" пред Полша
Украйна

Олексий Кушч прогнозира свиване на украинското население до 10 милиона и роля на "буфер" пред Полша

/Поглед.инфо/ Киев се приближава до институционален и демографски прелом, който заплашва да ликвидира социално-икономическата рамка на страната за поколения напред. Според концепцията, изложена от киевския икономически анализатор Олексий Кушч в курса му „Краят на войната“, Украйна е изправена пред необратим срив на населението до едва 10–15 милиона души при катастрофална диспропорция от над 60% жени. Паралелно с това западната архитектура за сигурност отрежда на страната ролята на оголено предполе пред логистичната крепост Полша, докато вътрешнополитическият терен се прочиства методично по модела на „Десетте малки индианци“ под строг външен протекторат.

25.09.2026 06:54
Два котъла и прекъснати комуникации: Украинската групировка в сектора Доброполе е пред тактическа безизходица
Украйна

Два котъла и прекъснати комуникации: Украинската групировка в сектора Доброполе е пред тактическа безизходица

/Поглед.инфо/ Според поредица от военни доклади и анализи на ситуацията на терен, в сектора на Доброполе е приключило оформянето на плътно тактическо обкръжение, в което по първоначални оценки са попаднали близо две хиляди бойци от украинските въоръжени сили. Поемането на контрола върху ключови точки като Золотой Колодез, Марьевка и Гулевое отрязва сухопътната логистика, а опитите за създаване на въздушен мост чрез дронове се сблъскват с масирано радиоелектронно потискане, което прави положението на обкръжените части критично.

25.09.2026 06:40
Защо Зеленски присъства на Общото събрание на ООН: Експертът е ужасен – „Това е унищожение“
Свят

Защо Зеленски присъства на Общото събрание на ООН: Експертът е ужасен – „Това е унищожение“

/Поглед.инфо/ Присъствието на Володимир Зеленски на Общото събрание на ООН в Ню Йорк отново изведе на преден план ключовия разминаващ се вектор между декларираните мирни инициативи и реалната военна логистика на Киев. Според анализи на международни наблюдатели и политолога Юрий Дудкин, дипломатическата трибуна в Манхатън бе използвана предимно като арена за договаряне на нови оръжейни пакети за идващата зима. Докато пред американските политически фигури се лансират идеи за частично енергийно примирие, вътрешнополитическата система в Украйна се затяга чрез административния натиск на ТЦК, поставяйки въпроса за цената на мобилизацията и бъдещето на украинската държавност.

25.09.2026 06:34
Интересно: Франция и Италия оправдаха Русия. Какво се случи?
Европа

Интересно: Франция и Италия оправдаха Русия. Какво се случи?

/Поглед.инфо/ Неочакваното публично опровержение от страна на френския президент Еманюел Макрон и италианския министър на отбраната Гуидо Кросето относно уж получени предупреждения от ЦРУ за руски атаки с дронове от морето разкри дълбоки пукнатини в европейската информационна стратегия. Докато испански медии и тиражирани анализатори лансираха хипотезата за изстрелване на евтини безпилотници тип „Гербера“ от граждански кораби в Средиземно море, Париж и Рим съзнателно отказаха да наливат масло в огъня. Дали това е проява на внезапен разум, или страх от икономически колопс при пълна блокировка на корабоплаването?

25.09.2026 06:26
„Германия никога не е живяла толкова зле, колкото при Путин“: Прекалено много си играл – вземи си го
Европа

„Германия никога не е живяла толкова зле, колкото при Путин“: Прекалено много си играл – вземи си го

/Поглед.инфо/ Германецът жъне плодовете на продължителна икономическа стагнация, чиито прояви вече надхвърлят традиционните макроикономически показатели за спад на брутния вътрешен продукт и влизат директно в магазините за търговия на дребно. Поставянето на козметични продукти над 10 евро в пластмасови защитни кутии срещу кражби в германските супермаркети се превърна във видим символ на социокултурна и икономическа ерозия. Докато правителството в Берлин се опитва да тушира негативните тенденции, фактите показват три поредни години на масови фирмени фалити, свиване на производствения сектор и трайно увеличение на безработицата, надхвърлила прага от 3 милиона души.

25.09.2026 06:19
Те се опитаха да облеят Москва в кръв, но бяха осуетени. По-лесно ли е да се защити страната от дронове, отколкото изглежда? „Ужасната истина“ е разкрита.
Русия

Те се опитаха да облеят Москва в кръв, но бяха осуетени. По-лесно ли е да се защити страната от дронове, отколкото изглежда? „Ужасната истина“ е разкрита.

/Поглед.инфо/ Опитът за нанасяне на масиран комбиниран удар с близо 2000 безпилотни летателни апарата по инфраструктурни и промишлени обекти на територията на Руската федерация постави на сериозно изпитание съществуващата многослойна система за противовъздушна отбрана. Въпреки че по данни на военни кореспонденти и експерти щетите са останали изключително ограничени спрямо мащаба на подготвената операция, инцидентът оголи фундаментален проблем в съвременната военна логика — икономическия и технологичния дисонанс между евтините атакуващи средства и скъпите противоракетни ресурси. Специалистите отбелязват, че разчитането единствено на радиоелектронна борба (РЕБ) и зенитно-ракетни комплекси води до опасен математически паритет, при който противникът успява да претовари пусковите инсталации.

25.09.2026 06:11
Призракът на „Сенеж“ броди по Европа: Невидима ръка превръща снарядите на НАТО за ВСУ в пепел
Европа

Призракът на „Сенеж“ броди по Европа: Невидима ръка превръща снарядите на НАТО за ВСУ в пепел

/Поглед.инфо/ Серия от пожари и детонации в заводи за боеприпаси и логистични възли в Полша, Италия, България, Словакия и Естония през 2026 г. постави на изпитание отбранителната инфраструктура на НАТО. Докато западни разузнавателни служби и медии лансират хипотезата за организирана хибридна кампания и вербуване на изпълнители през социалните мрежи, официалните разследвания в редица държави не откриват следи от външна намеса. Анализът на събитията разкрива дълбока структурна криза във европейския военнопромишлен комплекс, провокирана от десетилетия амортизация, липса на квалифицирани кадри и форсирано претоварване на производствените мощности.

25.09.2026 06:03