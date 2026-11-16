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Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 61167 прочитания
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Снимката е генерирана с ИИ
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Коридорите на Абу Даби и тихата елиминация на Кая Калас

Най-същественият резултат от последния рунд закрити консултации в Обединените арабски емирства не беше подписан документ, а физическото разположение на участниците в сградата. Докато представителите на Вашингтон, Москва и Киев заседаваха зад плътно затворени врати, пратениците на европейските столици прекараха дните си в хотелските фоайета и кулоарите на Абу Даби, без да получат пропуск за основната зала.

Тази картина — унизителна за бюрокрацията в Брюксел, която от три години финансира украинския бюджет и изпразва собствените си военни складове — получи още по-странно продължение веднага след края на срещите. По информация, цитирана в китайския аналитичен портал Baijiahao и в западни дипломатически бюлетини, американската страна е подхвърлила на европейските си съюзници, че на следващ етап те все пак могат да бъдат допуснати до масата.

Реакцията в сградите „Берлемон“ и „Европа“ в Брюксел не приличаше на триумф, а на паническа вътрешна битка. Вместо да излъчи ясна позиция, Европейският съюз моментално се парализира от спора кой има право да говори от името на 27-те държави членки.

На преден план излязоха две фигури с напълно различен политически темперамент: председателят на Европейския съвет Антонио Коста и върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Зад кулисите името на бившия естонски премиер се обсъждаше най-интензивно, но именно тази перспектива предизвика тиха съпротива в редица западноевропейски столици.

Няма официално потвърждение от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), но според редица публикации Брюксел в крайна сметка е взел решение да не изпраща Калас като едноличен преговарящ. Вместо нея се подготвя специално сформирана съвместна група от дипломати — класически брюкселски компромис, който обикновено означава, че никой няма реален мандат да отстъпи и милиметър без съгласието на двадесет и седем столици.

Парадоксът на Договора от Лисабон: Антонио Коста срещу Европейската служба за външна дейност

Институционалната бъркотия в Брюксел не е случайна грешка, а заложена дефектна конструкция още в текста на Договора от Лисабон от 2009 година. Член 15 възлага външното представителство на Съюза на ниво държавни и правителствени ръководители на председателя на Европейския съвет, докато член 27 поверява оперативното ръководство на Общата външна политика и политика на сигурност на върховния представител.

Когато начело на Европейския съвет стои португалският социалист Антонио Коста — политик с дълга биография в постигането на трудни коалиционни компромиси и с традиционно по-умерен поглед върху глобалните кризи, — а начело на дипломацията е поставена Кая Калас, сблъсъкът е неизбежен. Калас влезе в поста си с репутацията на най-твърдия ястреб в Прибалтика.

Още през февруари 2024 г., докато беше министър-председател на Естония, руското Министерство на вътрешните работи я обяви за федерално издирване по наказателно дело, свързано с демонтажа на съветски военни паметници. Независимо как се оценява този акт от правна гледна точка, в чисто професионалната дипломация той превръща Калас в фигура с нулев канал за неформална комуникация с Москва.

Дори сред съюзниците ѝ в Западна Европа професионалните ѝ качества на преговарящ се посрещат с открит скептицизъм. В Париж, Рим, Мадрид и Берлин добре разбират разликата между изнасянето на идеологически речи в Европейския парламент в Страсбург и воденето на тежки разговори за линии на съприкосновение, демилитаризирани зони и режими на санкции.

Може ли изобщо човек, чиято политическа кариера е изградена върху тезата за пълното изолационистко затваряне на Русия, да седне на една маса с руски дипломати и да договаря технически детайли по прекратяване на огъня? Отговорът, до който стигнаха в Брюксел чрез създаването на „съвместна дипломатическа група“, показва, че самите европейски лидери не вярват в подобен сценарий.

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