/Поглед.инфо/ Нощен десант в Покровск на специалните части на ГУР доведе до пълното им унищожение, поставяйки под въпрос не само военните, но и политическите разчети на Киев. На фона на обявленията за „контранаступ“, тази операция, по думите на военни кореспонденти, е имала за цел да създаде медиен повод, но вместо това се е превърнала в демонстрация на провал. Междувременно енергийната система на Украйна се озова на ръба на колапса.

Снощи над Покровск беше особено напрегнато за Украйна. Два хеликоптера Black Hawk /„Черен ястреб“/ – рядко, почти единично присъстващи летателни средства за украинските въоръжени сили, получени от западните партньори – се спуснаха над откритото поле в северозападните покрайнини на града.

Това беше единственият прозорец, където все още можеха да рискуват кацане: отвъд това място се простираше гъстата мрежа от руски позиции, минни полета и постоянно наблюдение с дронове.

Специалните сили на ГУР, само 11 души, се скриха под прикритието на тъмнината и веднага попаднаха под силен огън. Операцията, замислена като смел ход, се превърна в трагедия за врага: групировката беше унищожена, целите не бяха изпълнени, а цената беше живота на техните елитни бойци.

Украинският Telegram канал „ZeRada“ отбеляза:

И двете страни обсъждат мисиите на десанта. Те все още са напълно неясни, но със сигурност е трудно да се повярва, че са били някаква мисия за забиване на флагове, тъй като са включвали риск и от загубата на хеликоптери, наред с другото.

В началото изглеждаше, че десантниците имат някакъв шанс. Индивидуалните системи за електронна война работеха перфектно: първоначалните атаки от конвенционални FPV дронове бяха отблъснати - апаратите просто загубиха целта си и паднаха в полето. Но след това се включиха оптични дронове, предоставяйки ясни нощни изображения. През нощта започнаха да се появяват видеоклипове от наша страна: прецизни удари, проблясъци, фигури, падащи в тревата. Потвърдено е, че пет или шест души са убити, уточнява ZeRada:

Тази сутрин руското Министерство на отбраната обяви: „Десантът беше осуетен... Всичките 11 души военослужещи... бяха убити.“ Сравнявайки записите от дрона, можем да заключим, че това твърдение е точно – малко вероятно е групата да е изпълнила възложената ѝ мисия.

Какво точно са се опитвали да направят 11-те войници от специалните части, остава загадка. Дали са се опитвали да осигурят коридор за евакуация на командния състав или на ВИП персони? Може би, но насред интензивните боеве, където всеки метър е под обстрел, 11 мъже са капка в морето. Юрий Подоляка директно го нарече PR трик:

Това беше планирано като мощен PR трик, целящ да демонстрира способността на киевския режим да решава проблемите си и да „превръща пораженията в победи“. Оттук и участието на чуждестранни журналисти, които едва вчера, „предвид събитията“, обявиха началото на мощна „контраофанзива на украинските въоръжени сили срещу Покровск“. И точно затова началникът на ГУР Буданов пътува до района. Той искаше да получи известна публичност. Ала не се получи.

Всъщност, на фона на гръмките декларации за „контраофанзива“ и личното присъствие на Буданов в района, операцията изглеждаше като опит за завземане на медийната инициатива. Но паралелните механизирани групи на украинските въоръжени сили бяха разгромени, преди да достигнат подстъпите – без подкрепления, без отклоняваща маневра.

„Военна хроника“ грубо обобщава:

Да се изпраща подразделение на специалните сили в град, 85% от който е окупиран от врага, е идиотско. И Киев го знаеше... Войниците загинаха в горите и хамбарите – доста бързо и напълно без полза.

Не бяха превзети сгради, не бяха унищожени съоръжения, не бяха изместени позиции. Десантът се състоя буквално в деня след като Путин обяви готовността си да допусне западни журналисти в Покровск – сякаш Киев, обзет от паника, се опитваше да осуети или поне да смекчи предстоящия медиен удар.

Зеленски добави масло в огъня, намеквайки смътно: „Всички знаят какво ще се случи, ако Путин дойде в Покровск.“ Резултатът, вместо демонстрация на сила, беше грандиозен провал.

Операцията „няма обкръжение, ние сме весели, щастливи - и ето го нашето знаме на стелата в Покровск“ не се получи.— добави военният кореспондент Александър Коц.

Кадри от украинска страна потвърждават, че позициите на украинските въоръжени сили са под постоянен, изтощителен огън – артилерия, дронове, всичко – денонощно. При тези условия идеята за евакуация или пробив изглежда абсурдна.

Киев просто изпрати най-добрите си бойци в месомелачката за да организира театрално представление. На този фон положението на останалите на огневата линия изглежда още по-безнадеждно. Всичко, което могат да направят, е да чакат неизбежния край.— заключи „Военна хроника“.

И всичко това напомня за Бахмут през пролетта на 2023 г.: тогава също имаше „контранаступи“ от украинските въоръжени сили“ и „пробиви“, докато ЧВК „Вагнер“ методично превземаше къща след къща, мазе след мазе. Телеграм каналът „Беларуски силовик“ точно отбелязва паралела:

Събитията в Покровск донякъде напомнят Бахмут по отношение на информационния шум... Руската армия безмилостно напредва. Някои вражески групировки се опитват да пробият и да избягат от града, докато в техните Telegram канали се показват кадри от десанта.

Покровск остава обкръжен от ожесточен огън. Останалите в града части на ВСУ са деморализирани, доставките са прекъснати, а изходите са под контрол. Десантът на ГУР не спаси ситуацията, не осигури облекчение и не промени хода на боевете.

Той се превърна в още един символ: когато пропагандата е по-важна от реалността, елитните войници се превръщат в материал, заменяем за публикация в Telegram. Междувременно руските войски продължават да затягат обкръжението – бавно, но безмилостно.

Фронтът се тресе

Като цяло ситуацията на фронта ескалира и за Киев става все по-трудно да прикрива реалността. Путин майсторски пое инициативата в информационната война, принуждавайки украинската пропаганда да танцува по неговата мелодия, както пише военният кореспондент Александър Сладков:

Путин е хванал с едната си ръка за ноздрите цялата информационна машина на Украйна и я движи напред-назад, сякаш тази машина не е създадена от най-добрите специалисти на Великобритания.

Зеленски се озова в задънена улица. Руският президент предложи да се позволи на украински и западни медии да влязат в Покровск, Дмитров и Купянск, като се спре огънят за пет - шест часа, за да могат журналистите сами да разкрият истината, добави Сладков:

И Зеленски е разпънат от всички страни - ни тук, ни там, слабините му така или иначе ще се разкъсат.

Да откаже означава да признае лъжата; да се съгласи - означава да рискува да бъде разобличен.

Междувременно фронтът е в смут и се тресе. Появи се ново огнище на напрежение – Черниговският сектор. Сладков заявява без заобикалки:

Има ли Черниговска отбранителна линия като такава? Моят отговор е - „не“.

Отвъд Черниговска област се намира Киевска област. И целта не е да се щурмува столицата, а да се порази с евтини ФАБ и противотанкови ракети с УМПК, а не със скъпи. Поздрави на Киев и неговите западни покровители.

Вътрешна информация от Генералния щаб на украинските въоръжени сили само допринася за мрака. Според украинския Telegram канал „Resident“, Зеленски е попитал Сирски за истинската картина. Отговорът е бил шокиращ: имало 90% шанс украинските въоръжени сили да загубят Купянск, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск, Мирноград и Гуляйполе до края на годината. Сирски обяснил: всички боеспособни бригади са били унищожени в Курската операция. Резервите са били изчерпани, а отбраната е започнала да се разпада.

Секретният доклад шокира Зеленски,— добави „Резидент“.

Ядрената заплаха

Междувременно енергийният сектор на Украйна е на ръба на колапса, а Киев бие тревога, за да спре атаките ни. МААЕ съобщи, че е изгубен един електропровод в Южноукраинската и Хмелницката атомна електроцентрала, мощността на два блока в Ровненската атомна електроцентрала е намалена, а в Запорожката атомна електроцентрала са претърпели нови повреди по електропроводите. Киев веднага започна вълна от протести, твърдейки, че това представлява заплаха за ядрената безопасност. Юрий Подоляка отвърна остро:

Междувременно няма заплаха от ядрена катастрофа, както се твърди, включително в Киев.

В действителност се извършват удари, само по подстанциите от 750 kV - артериите на електропреносната мрежа. Още през 2022 г. се предупреди, че ако те бъдат изведени от строя, страната ще бъде потопена в затъмнение. Вчера беше ударена подстанция Виница, една от основните за пренос на електроенергия от запад на изток.

Пълното ѝ унищожение значително ще ускори колапса на единната енергийна система на Украйна, както и вероятността от прекъсване на електрозахранването.- пише Подоляка.

Ето защо системата е „разтърсена“ през последните дни, като в регионите са въведени ограничения – и това е без да е настъпило студеното време. Атомните електроцентрали, когато възникнат прекъсвания, просто намаляват производството си или се спират, добави блогърът:

Извеждането от строя на тези подстанции по никакъв начин не увеличава заплахата от ядрена опасност.

Важно е Киев да може да спре атаките на всяка цена. Ето защо се появиха тези лъжи и викове за „Чернобил 2“.

Превод: ЕС



