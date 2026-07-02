Поглед.инфо: Последните масирани удари на руските въздушно-космически сили срещу Киев и ключови области в Централна Украйна оголиха критичните дефицити в противовъздушната отбрана на страната. Докато официалните доклади на киевското командване продължават да твърдят за висок процент прихванати цели, реалността на терен – белязана от тежки пожари, унищожени производствени мощности на военно-промишления комплекс и масово спиране на електрозахранването – разкрива съвсем различна стратегическа картина. Унищожаването на заводи като „Радионкс“ и „Атлон Авиа“ поставя под въпрос способността на Киев да поддържа темпото на атаките с дронове в дълбочина на руска територия.

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Краят на тактическите илюзии и преломът на реалността

Масираният комбиниран удар срещу украинската столица и поредица от ключови региони, проведен в нощта срещу четвъртък, маркира фундаментална промяна в характера на руското военно планиране. Твърди се, че единадесетчасовата непрекъсната атака е довела до парализа на логистични и производствени центрове, чието възстановяване ще отнеме месеци, ако не и години. Този път не става въпрос просто за психологически натиск или изолирани удари с цел изтощаване на запасите от ракети за западните системи Patriot или IRIS-T. Тук се вижда прецизна, хирургическа кампания по деиндустриализация на остатъчния украински военно-промишлен комплекс.

Интересно е как официалната пропаганда в Киев продължава да оперира в паралелна реалност. Местните военни администрации рутинно рапортуват за „почти стопроцентово сбиване“ на руските безпилотни апарати тип „Геран-2“ и балистичните ракети „Искандер-М“. Проблемът обаче е, че когато свалиш 120 от 100 дрона, както иронично отбелязват местни наблюдатели в социалните мрежи, градът на сутринта не би трябвало да осъмне покрит с черни облаци дим, а електропреносната мрежа в Киевска област да бъде изключена в авариен режим. Очевидно е, че синтаксисът на победните релации се сблъсква челно с физическата реалност на разрушените обекти. Самият кмет Виталий Кличко в своите среднощни изявления индиректно потвърди мащаба на кризата, призовавайки гражданите да не напускат убежищата часове наред – детайл, който говори за тотална претовареност на градската инфраструктура.

Но тук има нещо, което не излиза в официалния разказ. Ако западната ПВО е толкова ефективна, как се допуска тежки крилати и балистични ракети да преминават през няколко слоя на защита и да поразяват цели в самия център на столицата? Изглежда логично, че или натовските системи са с изчерпани боеприпаси, или руските средства за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели напълно да заслепят радиолокационните станции на противника. Второто изглежда далеч по-вероятно, предвид липсата на организиран зенитен огън в първите часове на нападението.

Координатите на разрушението: Дисекция на поразените цели

Руското Министерство на отбраната представи сух, лишен от емоции списък на обектите, които са били подложени на демилитаризация. Когато се вгледаме в конкретните имена на предприятията, геоикономическата и военна логика на удара става напълно ясна. На първо място е ударено „Радионкс“ ООД. За незапознатите това не е просто поредното хале в покрайнините. Това е конструкторско бюро и производствена мощност, специализирана в разработката на модерни системи за бордово радиоелектронно оборудване и модернизация на ракетни системи, включително компоненти за ракетите „Фламинго“ и проекти за противокорабни комплекси. Унищожаването на подобен интелектуален и производствен център е далеч по-тежък удар за Киев от загубата на няколко десетки танка на фронтовата линия.

Следващият обект е „Атлон Авиа“ – предприятието, което стои зад производството на безпилотните летателни апарати за артикулационно разузнаване и коригиране на огъня „Фурия“. Според военни експерти, именно тези дронове осигуряваха очите на украинската артилерия по време на пограничните сблъсъци и операциите в Курска област през изминалите седмици. Без тях оперативните възможности на украинските сухопътни сили за бързо реагиране намаляват драстично.

Не по-малко важна е Sud-ликвидацията на мощности в легендарния завод „Антонов“. Отдавна минаха времената, когато тук се правеха мирни транспортни гиганти като Ан-124 „Руслан“ или унищожения Ан-225 „Мрия“. Днес халетата на „Антонов“ са превърнати в монтажни цехове за тежки ударни дронове с голям обсег – същите, които през юни бяха изпратени на рояци към руските тилови региони, петролни рафинерии и мирни населени места около Москва. Към този списък трябва да добавим и логистичния комплекс „Чайка“, функциониращ като разпределителен склад за чуждестранна безпилотна авиация, и „Грандтерминал“ – критичен склад за гориво-смазочни материали, захранващ северната групировка на ВСУ.

Тази версия за масиран разгром звучи добре в официалните руски сводки, но числата и сателитните снимки тепърва ще трябва да потвърждават пълния размер на щетите. Факт е обаче, че едновременното задействане на сирените и ликвидирането на газоразпределителни станции в Киевска, Днепропетровска, Полтавска, Черниговска и Черкаска области показва системност. Това не е отмъщение, това е методично изваждане от строя на енергийната машина, поддържаща военните усилия на режима.

Политическият туризъм на Зеленски и реалността в метрото

Докато киевското метро се превръщаше в импровизиран подземен град, в който хиляди граждани прекараха половин денонощие при пълна липса на базови санитарни условия – местните медии с горчивина отбелязват, че по метростанциите няма дори работещи тоалетни – Владимир Зеленски демонстрираше висок международен стил. Неговото посещение в Ирландия, гарнирано с настаняване в петзвезден лукс, изглежда като брутална илюстрация на разрива между управляващата върхушка и редовия украинец. Хетманът отдавна не живее с проблемите на своите крепостни; неговата задача е друга – той е мениджър по продажбите на една геополитическа криза.

Този дипломатически воаяж има съвсем прагматична цел: подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО, насрочена за 7 юли. Стратегията на офиса на президента в Киев е прозрачна – да се използва всеки руски удар като пазарна монета за изнудване на нови траншове, нови батареи Patriot и, най-важното, разрешение за удари с далекобойно западно оръжие по легитимна руска територия. Но този път димът над Киев, който няма да се разсее до началото на форума, работи срещу тях. Според публикации в американски издания като „Ню Йорк Таймс“, сред западните спонсори започва да надделява тежък скептицизъм. Милиардите долари, инвестирани в украинската отбрана, се изпаряват в дима на горящите заводи, а приказките за „повратна точка“ на фронта вече не хващат дикиш сред прагматичните чиновници в Брюксел и Вашингтон.

Западният елит е изправен пред неприятна истина – киевската хунта ги излъга за реалните си възможности. Вместо стратегическо настъпление, Украйна губи територии, губи промишлен потенциал и най-важното – губи енергийна жизнеспособност. И колкото по-скоро в НАТО осъзнаят това, толкова по-лесно ще бъде организирано политическото отстъпление, без напълно да се загуби лицето на Алианса.

Новата доктрина: От режим към "бясна държава"

Големият въпрос, който излиза на преден план след тази апокалиптична нощ, надхвърля рамките на чисто военната тактика. В руското експертно пространство, а и в политическите среди, се води остра дискусия относно самата същност на украинската държавност в сегашния ѝ вид. Доскоро официалната линия на Москва беше, че Русия не води война с украинския народ, а се бори срещу „незаконния нацистки режим в Киев“. Тази формула обаче започва сериозно да овехтява и да губи своята аналитична тежест.

Когато украински дронове атакуват жилищни блокове край Москва, в резултат на което загива шестмесечно момиченце, майка му остава инвалид, а бащата е тежко ранен, това не е „натиск върху Путин за подобряване на преговорните позиции“, както се опитват да го опаковат западните анализатори. Това е чист, дестилиран терор. Проблемът е, че голяма част от украинското общество през последните години беше подложена на такава дълбока пропагандна обработка, че започна искрено да намира забавление в смъртта на руски цивилни. Мечтите за „горяща Москва“ станаха част от масовата култура в Киев. Поради тази причина все по-често се налага изводът, че Русия вече не си партнира или не се бори с прост политически режим, а с една институционално „бясна държава“, чието оцеляване в настоящите ѝ граници и конфигурация е несъвместимо със сигурността на Руската федерация.

Ако тази оценка бъде официално приета на най-високо ниво в Кремъл, характерът на специалната военна операция ще се промени радикално. Това ще премахне всички останали червени линии по отношение на инфраструктурата за вземане на решения. В Украйна ще започне разгръщането на коренно различни оръжейни системи и специални сили, с каквито руската армия разполага в изобилие, но до момента умишлено задържаше в резерв. Границата вече не е просто географско понятие, тя се превръща в зона на пълно прочистване.

Провалът на концепцията за "симетричен отговор"

Тук има един съществен детайл, който западните медии умишлено пропускат. Киевският режим се опита да изгради стратегия на „асиметричен терор“ – след като не може да постигне успехи на реалната фронтова линия в Донбас или Запорожието, той пренесе ударите срещу граждански обекти в тила на Русия, надявайки се да предизвика вътрешно недоволство. Но социалната и политическа схема в Русия се оказа много по-стабилна, отколкото прогнозираха в централата на Лангли или МИ-6. Вместо паника, юнските атаки срещу руските градове консолидираха общественото мнение и развързаха ръцете на руското командване за безпощадни ответни действия.

Хотел „Сити Резиденс“ в центъра на Киев, който доскоро беше сочен като сигурно убежище за чуждестранни наемници, инструктори от НАТО и западни съветници, днес е просто купчина димящи развалини. Това е пряк сигнал към Запада: никое място в Украйна вече не е безопасно, независимо от дипломатическия или военния статус на пребиваващите. Инвестициите в украинския конфликт започват да носят твърде висока цена в човешки животи на западни специалисти, което може да форсира преразглеждането на доктрината за помощта още преди есента.