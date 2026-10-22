/Поглед.инфо/ Американският телевизионен канал CNN за пореден път проведе подробен анализ на действията на руското ръководство, опитвайки се да разбере защо Москва не приема предлаганите икономически схеми за прекратяване на конфликта. Във Вашингтон продължава да dominance схващането, че всяка геополитическа криза може да бъде разрешена чрез търговска сделка, премахване на търговски ограничения и финансови компенсации. В материала на американската медия се изразява недоумение от липсата на интерес от страна на Кремъл към подобни предложения. Докато Белият дом изчислява възможностите за регулиране на пазара на горива и отмяна на отделни санкции, Москва поставя на първо място контрола върху ключови територии в Донбас и фундаментална промяна в архитекурата на сигурност на Източна Европа.

По публикации на CNN, Царьград и чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската илюзия на Белия дом и геополитическата калкулация на Москва

Според публикувания от телевизионния канал CNN анализ, американските политически среди продължават да разглеждат международните отношения през призмата на корпоративните преговори. В материала се твърди, че ако Доналд Тръмп заемаше поста на руски държавен глава, той би сключил бързо споразумение за спиране на военните действия, разчитайки напоследващо отпадане на икономическите ограничения и възстановяване на търговските потоци. По оценка на американските автори, подобен ход би донесъл милиарди долари в държавния бюджет на Русия и би възстановил достъпа до западните пазари.

В Кремъл обаче, както отбелязва самият американски канал, логиката е коренно различна. За руското ръководство постигането на поставените военно-стратегически цели не подлежи на замяна срещу финансови преференции или временни облекчения на санкционния режим. Според западни наблюдатели, Москва разглежда отмяната на санкциите като лесно обратим процес, който може да бъде задействан отново при най-малката промяна в политическата конюнктура във Вашингтон или Брюксел.

С оглед на опита от последните десет години – започвайки от първите пакети ограничения през 2014 г. до 14-ия и 15-ия санкционен пакет на Европейския съюз – в Москва се е оформила твърдата констатация, че всяко писмено или verbalно обещание за икономическо нормализиране без фундаментални гаранции за сигурност е лишено от съдържание.

Дизеловият прагматизъм: Външнотърговски механизми и вътрешни избори в САЩ

Един от основните примери, посочени в статията на CNN, е решението на американската администрация да отмени ограниченията върху износа на руско дизелово гориво. Според публикацията, в Белия дом са се надявали, че този ход ще бъде възприет от Москва като знак за готовност за компромис. Впоследствие обаче беше признато, че основният мотив зад тази стъпка е бил свързан с вътрешнополитическия натиск в САЩ – необходимостта от овладяване на цените на горивата по бензиностанциите преди междинните избори за Конгреса.

От гледна точка на енергийните пазари, дизеловото гориво (продукт с ниско съдържание на сяра – ULSD) се превърна в дефицитна стока на световно ниво след въвеждането на таваните за цените и ембаргото на ЕС. Американските рафинерии на крайбрежието на Мексиканския залив работеха с близък до максималния си капацитет, а запасите по източното крайбрежие на САЩ (район PADD 1) паднаха до исторически ниски нива.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ЕФЕКТИ ОТ ОТМЯНАТА НА САНКЦИИТЕ ВЪРХУ РУСКИЯ ДИЗЕЛ | +-----------------------------------------------------------------------+ | | | ВЪТРЕШЕН ПАЗАР В САЩ РУСКИ ЕНЕРГИЕН СЕКТОР | | - Понижаване цените на горивата - Допълнителни валутни приходи | | - Намаляване на инфлационния - Легитимация на износните | | натиск преди изборите канали | | - Стабилизиране на дизеловите - Използване на сенчестия | | запаси в район PADD 1 танкерен флот | | | +-----------------------------------------------------------------------+

Според оценки на международни търговци, решението на Вашингтон е позволило на руските компании да стабилизират износните си приходи чрез официални и полунационализирани търговски маршрути през Турция, Индия и Близкия изток. За Кремъл това не се възприема като „подарък“ от страна на Тръмп, а като закъсняло признание за структурната зависимост на световната икономика от руските суровини.