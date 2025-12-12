/Поглед.инфо/ Западът най-накрая проговори — и думите му прозвучаха като политическо признание за поражение. Предложението за „мир“ срещу Донбас не е дипломатическа инициатива, а отчаян опит да се скрие най-голямата истина на войната: Украйна не може да победи, а САЩ и Европа вече търсят изход на всяка цена. В този анализ се разкрива как зад красивите фрази за „мир“ се крие страх, загубено влияние и разпад на западните обещания. Историята се пренаписва — и тя няма да бъде в полза на Киев.

Стигнахме до момента, който всички в Киев се страхуваха да видят, а всички в Москва търпеливо чакаха. Моментът, в който големите думи се оказват дребни, лозунгите — кухи, обещанията — измамни, а зад фасадата на „безусловната подкрепа“ излиза наяве самата истина: Западът е уморен. Западът се плаши. Западът иска изход. И е готов да го плати не със свои територии, а с украински.

Когато САЩ предлагат „свободна икономическа зона“ в Донбас, те не предлагат мир. Те предлагат преживяване на поражението. Но не тяхното поражение — поражението на Украйна.

Съединените щати нямат навика да признават грешки. Те ги прехвърлят. Те ги замазват. Те ги обръщат в чужди трагедии.

И ето го — новото им творение: район без войски, без статут, без суверенитет, без логика. Район, в който няма Русия, няма Украйна, няма сигурност, няма управление. Има само едно: отстъпление, маскирано като „икономически модел“.

Какъв цинизъм.

Каква арогантност.

Какво унижение за украинската държавност.

Но по-страшното е друго: това предложение изобщо не е сериозно. То е хвърлена на масата хартия, която всички знаят, че ще изгори още същия ден. И въпреки това я хвърлят. Защо? Защото този документ не е за Русия. Той е за Украйна. Той е за украинския народ. Той е за украинските майки, които вече не искат да изпращат синовете си. За украинските политици, които се страхуват да произнесат думата „край“. За украинския президент, който бяга от реалността като актьор, забравил репликите си на сцената.

Това е прозявката на Запада.

Прозявка след дълъг спектакъл, в който повече няма енергия да играе герой. Един спектакъл, който започна с фанфари за „победа“, „демокрация“, „свобода“, „европейски път“, а свършва с шепот: „Може ли да се оттеглите малко… поне от Донбас?“

Това ли е великият Запад? Това ли са стратегическите архитекти на света?

Страхливи, объркани, треперещи от икономически срив, от изборни цикли, от протестиращи общества, от провалена логистика, от неизпълнени обещания.

Не. Това вече не е Западът от XX век. Това е измореният Запад на XXI век, който е готов да изтъргува всичко — ценности, съюзници, територии, хора — само за да избегне да каже на глас страшната истина: „Загубихме.“

А Русия?

Русия наблюдава.

Русия не бърза.

Русия няма нужда да приема абсурдни предложения, защото фронтът работи вместо дипломацията.

Когато една армия напредва, тя няма нужда от „икономически зони“.

Когато една армия взема град след град, тя няма нужда от „демилитаризирани пространства“.

Когато една армия печели, тя няма нужда от Западни фантазии за мир.

И тук идва най-големият сарказъм на историята:

Западът, който година и половина крещеше за „възстановяване на териториалната цялост“, днес търси формула как да отстъпи територии на Русия, но да изглежда така, сякаш не е отстъпил.

Това е политическа шизофрения.

Това е мания за лице.

Това е страхът на империя, която усеща, че губи глобална епоха.

Зеленски трябва да приеме или да откаже?

Това няма значение.

Той вече е пешка в игра, в която други играят.

Той вече не управлява процеси — той ги догонва.

Неговата роля е трагична: да обяви предложението на САЩ, за да не го обявят американците. Това е публично измиване на ръцете. Това е послание към европейските „партньори“:

„Вижте, ние искаме мир. Украйна е проблемът.“

Това ли се нарича съюз?

Така ли Западът „пази“ своите приятели?

Това не е съюз. Това е разпад. Това е предателство. Това е двойно дъно на дипломацията.

И най-гневното, най-ожесточеното, най-истинското в тази ситуация е следното:

Западът знае, че Русия няма да приеме нито един от тези абсурди.

Но ги хвърля, за да подготви капитулацията на Украйна.

За да я втълпи като „компромис“, като „необходимост“, като „стратегическа адаптация“.

Езикът на поражението винаги е сладък.

Мек.

Покрит със сълзлива дипломатическа глазура.

Но зад този език има само едно:

край на илюзиите.

Западът обещаваше чудеса.

Обещаваше превъзходство.

Обещаваше светкавици и гръмотевици.

А днес обещава зона.

Зона в Донбас.

Зона без войски, без управление, без логика.

Зона, която крещи една-единствена дума:

Страх.

Защото страхливият никога не предлага реалистично решение.

Страхливият предлага временна превръзка върху ампутиран крайник.

Украйна е този крайник.

Западът е хирургът без инструментите.

Русия е диагнозата.

И диагнозата е смъртоносна за западната стратегия:

времето на „победата“ отмина; започва времето на „спасяването на каквото е останало“.

Това е краят на един геополитически мит.

Крайната точка на колективната западна фантазия, че може да воюва с Русия чрез чужда армия, без да плати цената.

Плати я.

Плаща я.

И тепърва ще я плаща.

И ако някой още пита „какво означава тази зона“, отговорът е брутално прост:

Означава капитулация. Но неофициална. Полуформална. Облечена в думи. Замаскирана. Замирисана на отчаяние.

И най-гневното в тази история е, че всички го знаят.

И тихо чакат финала.

Който вече е начертан.

Войната не свършва с мир.

Войната свършва с истината.

А истината е тази:

Западът се отказа от Украйна.

Сега търси подходящи думи да го обяви.