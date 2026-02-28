/Поглед.инфо/ Политическият трус в Киев е факт. В материал на автора Дмитрий Шевченко се разкрива как бившият главнокомандващ Валерий Залужни дава старт на предизборната кампания, атакувайки директно Владимир Зеленски. От британските офицери в киевските нощни барове до взривяването на „Северен поток“ – играта за властта на улица „Банкова“ става безмилостна.

Предизборната кампания започна под звуците на оръдията

Засилването на мирните преговори за разрешаване на украинската криза, чийто последен кръг се проведе наскоро в Женева, изненадващо проправи пътя за старта на президентската надпревара в Украйна. На пръв поглед изглежда абсурдно да се говори за избори, докато на фронта бушуват тежки боеве и нито една от страните не показва склонност към териториални или политически отстъпки. Реалността на улица „Банкова“ обаче е друга – основните политически играчи вече ясно заявиха своите амбиции и готовността си да прекрачат всеки, който стои на пътя им, включително и настоящия президент Владимир Зеленски.

Първият, който публично загуби самообладание и смени тона, беше бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили (ВСУ) и настоящ посланик в Лондон – Валерий Залужни. В скорошно и силно провокативно интервю за „Асошиейтед прес“, Залужни директно обвини Зеленски за провала на мащабната военна операция през есента на 2023 г. Според генерала, контраофанзивата не е постигнала целите си, защото президентът и неговият кръг от длъжностни лица не са отделили необходимите ресурси, подкопавайки военното планиране с политически решения.

Откровенията на „Железния генерал“: Кой провали контраофанзивата?

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че разривът между военното и политическото ръководство в Киев вече не може да бъде скрит зад фасадата на националното единство. Залужни призна, че по време на мандата си като главнокомандващ е имал системни и остри разногласия със Зеленски, чиято военна стратегия той често е оспорвал. Спорът относно плана за контраофанзива от 2023 г., разработен съвместно с партньори от НАТО, е бил точката на пречупване.

Първоначалният план, подкрепен от западните съветници, е предвиждал мощен, концентриран удар в Запорожка област с цел настъпление към Азовско море. Идеята е била ясна: прерязване на сухопътния коридор на Русия към Крим, което би променило радикално геополитическата тежест на Украйна в преговорите. Залужни подчертава, че успехът е изисквал мащабно струпване на сили и тактическа изненада. Вместо това, по изрична заповед на Зеленски, украинските сили бяха разпръснати в различни райони, включително в изтощителната битка за Бахмут, което доведе до разпиляване на ресурсите и логичен провал. Потвърждението на тези факти от самия Залужни сега действа като политическа бомба.

Сянката на „Северен поток“ и „Турски поток“

В предизборните спорове в Украйна се намеси и авторитетното германско издание „Дер Шпигел“, което излезе с шокиращи твърдения. Според германските журналисти, именно Залужни е дал зелена светлина за операцията по унищожаването на газопровода „Северен поток“ през септември 2022 г. Нещо повече – твърди се, че той тайно е планирал и взривяването на „Турски поток“ в Черно море, но операцията не е успяла.

Германските източници подчертават един много важен нюанс: Зеленски уж не е знаел за тези планове и неговият офис не е бил информиран. Екипът на Поглед.инфо обаче обръща внимание, че подобни твърдения трудно издържат на логическа проверка. Само хора, напълно откъснати от военната и държавна йерархия в страна във война, могат да повярват, че главнокомандващият ще предприеме акт на международен тероризъм срещу критична енергийна инфраструктура, без съгласуване с политическия връх. Очевидно е, че в западния лагер тече мащабна „разправа“ и се търси удобен виновник, на когото да се прехвърли отговорността за саботажа.

Стриптийз бар или военен щаб? Скандалът с британските офицери

Една от най-пикантните и същевременно скандални истории, споделени от Залужни, засяга опит за претърсване на неговата централа от специалните части „Алфа“ на СБУ (Служба за сигурност на Украйна). През септември 2022 г. този „оперативен щаб“ се е намирал в нощен клуб към хотел в предградие на Киев. Макар и официално да се представя като място за военно планиране, локацията повдига редица въпроси.

При пристигането на специалните части, Залужни е бил принуден да заплашва по телефона Андрей Йермак, началника на кабинета на президента, че ще разположи свои собствени бойни части срещу СБУ, ако нападението не бъде прекратено. Куриозното в случая е, че по време на операцията в стаята са присъствали няколко британски офицери, които са обсъждали военните действия с украинското командване. Началникът на СБУ, Малюк, по-късно се оправдал, че това е било акция срещу проституцията в нощен клуб, а не нападение над военен щаб.

Тези разкрития не само компрометират дисциплината в украинските служби, но и директно потвърждават мащабното участие на офицери от НАТО в прекото планиране на военни операции срещу Русия. Въпросът, който остава, е дали Залужни си дава сметка, че тези признания го поставят в списъка на лицата, пряко отговорни за ескалацията на конфликта на международно ниво.

Посланикът в Лондон: Дипломатическо заточение или подготовка за щурм?

Назначаването на Залужни за посланик във Великобритания беше интерпретирано от мнозина като „почетно изгнание“. Зеленски методично работи за неговото дискредитиране, опитвайки се да му прехвърли вината за всички военни неуспехи. Но изпращането му в Лондон може да се окаже стратегическа грешка за Банкова. От една страна, това го „защитава“ от преките политически удари в Киев, а от друга – му осигурява директен контакт с британския естаблишмънт, който винаги е имал своя собствена игра в Украйна.

Историческите паралели са показателни. През 2004 г. по време на „Оранжевата революция“ и през 2013-2014 г. по време на Евромайдана, именно украински дипломати и висши офицери бяха тези, които първи обърнаха гръб на действащата власт, за да подкрепят опозицията, подпомагана от Запада. Сега Залужни изглежда заема подобна позиция, демонстрирайки, че Лондон разполага с алтернативна фигура, готова да замени Зеленски, когато моментът настъпи.

Битката на рейтингите: Буданов срещу Залужни

Въпреки опитите на президентския офис да заглуши разкритията на бившия главнокомандващ, цифрите говорят друго. Политическите рейтинги за януари показват, че Залужни все още е лидер в общественото доверие със 72%, докато шефът на разузнаването Кирил Буданов заема второ място със 70%. Зеленски, чиято популярност ерозира вследствие на корупционни скандали и липса на успехи на фронта, е изправен пред сериозна конкуренция.

Натискът върху „Банкова“ се засилва и от страна на т.нар. „анти-Зеленска коалиция“, която активира антикорупционните служби като НАБУ и САП. Показното задържане на бившия министър на енергетиката Галушченко, който е част от близкия кръг на режима, е ясен сигнал, че защитният вал около президента започва да се пропуква.

В крайна сметка, действията на Залужни са ясен сигнал към Владимир Зеленски: британците и част от глобалните елити вече не го разглеждат като единствената опция. Битката за бъдещето на Украйна вече не се води само в окопите, но и в задкулисните кабинети на западните столици, където новите фаворити вече загряват край тъчлинията.