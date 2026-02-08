/Поглед.инфо/ На 5 февруари 2026 г. човечеството прекрачи прага на една непозната и плашеща реалност. Владимир Головашин в своя обстоен анализ за „Царград“ разкрива как изтичането на Договора за стратегическите нападателни оръжия (Нов СТАРТ) превърна ядреното възпиране във фикция. В свят без правила страхът се превръща в единствената конвертируема валута, а призракът на нова „Хирошима“ вече не е просто историческо напомняне, а актуален геополитически сценарий.

Погребението на разума: Как Вашингтон уби последния договор

За първи път от 1972 г. насам Москва и Вашингтон не разполагат с нито един правен документ, който да ограничава ядрените им арсенали. Договорът „Нов СТАРТ“, подписан през 2010 г. в Прага, беше последният бастион на това, което анализаторите на Поглед.инфо наричат „разумно възпиране“. Той не просто поставяше тавани от 1550 разположени бойни глави и 700 носителя, но осигуряваше прозрачност чрез редовни инспекции и обмен на данни.

Ерозията започна далеч преди официалната му кончина. Още през 2020 г. Вашингтон започна да саботира инспекциите под различни предлози. След началото на конфликта в Украйна ситуацията стана абсурдна – САЩ наложиха санкции на руските полети, правейки реципрочните инспекции невъзможни, докато същевременно изискваха достъп до най-чувствителните военни обекти на Русия. През февруари 2023 г. Москва официално преустанови участието си, заявявайки логичното: невъзможно е да пуснеш инспектори на страна, която открито е обявила за своя цел твоето „стратегическо поражение“.

Въпреки това Москва направи последен опит за деескалация. През септември 2025 г. Владимир Путин предложи на Съединените щати доброволно да спазват ограниченията до февруари 2027 г., при условие че не се нарушава стратегическият паритет чрез развитие на ПРО системи. Отговорът от Белия дом беше оглушително мълчание, последвано от пренебрежителното подхвърляне на Тръмп, че ако договорът изтече, ще бъде сключена „по-добра сделка“. Така на 5 февруари 2026 г. контролът върху ядрените оръжия официално престана да съществува.

Новото уравнение: Русия срещу колективния ядрен потенциал на НАТО

С изчезването на договорните рамки лъсва една сурова истина, която често се пренебрегва в западните медии. „Нов СТАРТ“ ограничаваше само Русия и САЩ. В материал, адаптиран за Поглед.инфо, се подчертава, че днес Русия не е изправена само пред американския арсенал, а пред целия ядрен капацитет на НАТО.

Докато Русия и САЩ поддържаха формален паритет около 1550 бойни глави, към уравнението трябва да се добавят арсеналите на Великобритания (около 200 глави) и Франция (около 280 глави). В свят без договори тези цифри започват да тежат по съвсем различен начин. Западният блок притежава кумулативно превъзходство в брой носители, което принуждава Русия да преразгледа своята отбранителна доктрина в посока на качествено превъзходство и хиперзвукови технологии.

Към това трябва да добавим и тактическото ядрено оръжие (ТЯО). В Европа САЩ поддържат около 100 авиобомби B61, разположени в Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Турция. Русия, от своя страна, разполага с хиляди тактически единици, които досега не бяха обект на никакви договори. В новите условия тези „малки“ бомби се превръщат в основен инструмент за решаване на регионални конфликти.

Ерозията на страха: Защо Западът спря да се плаши?

Най-опасната тенденция, която се наблюдава в началото на 2026 г., е пълното изчезване на инстинкта за самосъхранение у западните елити. Ядрените оръжия, които десетилетия наред служеха за предотвратяване на директен сблъсък между великите сили, днес се възприемат като „символични“.

Изявленията на фигури като бившия президент на Литва Далия Грибаускайте, че „ядрените оръжия вече не плашат никого“, или на Борис Писториус, че руският арсенал няма да промени политиката на Германия, са доказателство за опасна интелектуална ерозия. Когато Марк Рюте твърди, че НАТО не вижда непосредствена заплаха, той всъщност кани Русия да прекрачи следващата „червена линия“, за да докаже обратното. Екипът на Поглед.инфо следи развитието на тези провокации, които системно подкопават ядрения праг.

Къде може да избухне новата „Хирошима“?

Анализаторите вече не говорят за „ако“, а за „къде“. Докато стратегическите оръжия остават последното средство за взаимно гарантирано унищожение, тактическото ядрено оръжие започва да изглежда като „приемлив“ вариант за някои ястреби във Вашингтон.

Първият потенциален сценарий е Иран. Подтикван от Израел, Вашингтон може да използва ТЯО за унищожаване на укрепени ядрени обекти, като представи това за „прецизна операция с ниски странични щети“. Подобен прецедент би отворил кутията на Пандора.

Вторият, още по-близък до нас сценарий, е Украйна или защитата на Калининград. В условията на пълномащабна хибридна война, ако Западът се опита физически да откъсне руски територии, Русия може да бъде принудена да използва тактически удар като „шокова терапия“. Целта не би била масово унищожение, а психологическо пречупване на противника. Експерти напомнят, че САЩ вече са експериментирали с подобни оръжия в Афганистан (планините Тора Бора), макар и неофициално.

Тактическото ядрено оръжие като „валута“ на бъдещето

Полковник Андрей Пинчук посочва, че използването на такива оръжия изисква ясна политическа цел. В момента Западът е развил имунитет към думите. Заплахите са се превърнали в „фонов шум“. В тази ситуация Русия е изправена пред дилема: или да приеме едностранното разоръжаване пред лицето на хибридната агресия, или да върне страха на масата на преговорите.

Ако тактическо ядрено оръжие бъде използвано срещу легитимна военна цел, това ще промени правилата на играта мигновено. Страхът ще се превърне в най-мощната валута. Само когато политиците в Париж, Берлин и Лондон почувстват реалната възможност от физическо изпепеляване, те ще спрат да разглеждат конфликта като компютърна игра с чужди животи.

Заключение: Пътят към спасението минава през ръба

Светът на „джентълменските споразумения“ приключи. САЩ и техните съюзници се готвят за ера на „ултранищожен тонаж“ и ерозия на границата между конвенционална и ядрена война. В тези условия поддържането на табуто върху ядреното оръжие от страна на Русия може да се окаже фатална грешка. За да оцелее като суверенна цивилизация, Москва трябва да бъде готова да наруши това табу първа – не за да унищожи света, а за да го спаси от неговата собствена безотговорност.

