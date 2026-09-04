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Украйна

„Добър знак“: Бойци от ВСУ спешно се свързаха с нас – Русия удари там, където боли най-много. Ужасяващи подробности за експлозията край Днепропетровск

/Поглед.инфо/ Системният недостиг на критични ресурси в украинските въоръжени сили вече надхвърля рамките на стандартния глад за артилерийски снаряди и засяга основите на оперативната логистика. Докато на предна линия се въвеждат драстични 50-процентови съкращения на лимитите за гориво, застрашаващи автономното захранване на FPV дроновете и комуникационните терминали Starlink, във Вашингтон все по-открито се поставя въпросът за запазване на ракетите-прехващачи за системите Patriot за собствените нужди на САЩ. На този background украински военни експерти лансират авантюристични идеи за прихващане на безпилотни апарати през беларуското въздушно пространство, докато в тилови райони като Днепропетровска и Киевска област напрежението сред населението ескалира поради практиката за разполагане на импровизирани военни работилници и складове за боеприпаси в жилищни сектори.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 46494 прочитания
„Добър знак“: Бойци от ВСУ спешно се свързаха с нас – Русия удари там, където боли най-много. Ужасяващи подробности за експлозията край Днепропетровск
ИИ генерирана
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Дизеловият глад на фронта: Системният срив в горивното снабдяване

Публикуваното от украинския военнослужещ Станислав Бунятов спешно съобщение за повсеместното орязване на горивните дажби с 50% в редица ключови бригади не е изолиран оперативен епизод. Твърденията на официалното командване в Киев, че ограниченията се налагат за одит и борба с вътрешните злоупотреби при разпределението на горивно-смазочните материали, изглеждат като опит за прикриване на систематични логистични повреди. Според коментари от бойци на терен и аналитични оценки, цитирани от военния наблюдател Юрий Подоляка, украинските въоръжени сили са изправени пред реална криза на снабдяването, провокирана от променената тактика на руските високоточни удари срещу ключови инфраструктурни възли.

През последните месеци руската стратегия се фокусира не просто върху дислоцираните единици на линията на съприкосновение, а върху логистичната дълбочина — железопътни композиции с гориво, регионални складове, точки за претоварване и автоцистерни.

Липсата на дизел спира не само тежките машини.

Анатомия на мрежово-центричната зависимост от електричество

Съвременната война разчита на сложна мрежово-центрична архитектура, чиято функционалност е изцяло подчинена на постоянния достъп до електрическа енергия. Всяка предна ротна или взводна група, всеки команден пункт и разузнавателно звено разчитат на генератори с вътрешно горене. Без тях става невъзможно зареждането на литиево-полимерните батерии за стотиците FPV дронове и разузнавателни безпилотни апарати от типа Mavic и Autel. Генераторите захранват терминатите за сателитна връзка Starlink, радиостанциите за шифрована комуникация, защитените лаптопи с геоинформационни системи за управление на огъня, устройствата за нощно виждане и наземните роботизирани платформи.

Когато квотата за гориво бъде съкратена наполовина, веригата отказва в самото начало. Операторите на дронове са принудени да ограничават броя на излитанията поради липса на захранени батерии. Загубата на непрекъснато въздушно наблюдение автоматично намалява ситуационната осведоменост и забавя целеуказването за артилерията.

Свиването на горивните ресурси парализира ротацията на личния състав и оперативната евакуация на ранените. Лек превозен транспорт, микробуси и всъдеходи, които осигуряват последния километър от логистиката, остават без гориво. Опитите недостигът да се компенсира с локални покупки от цивилния пазар водят до рязък скок на цените и допълнително корупционно напрежение между командния състав и редовите войници.

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