/Поглед.инфо/ Украинските роти игнорират заповедите и се оттеглят, обричайки украинските въоръжени сили на катастрофа близо до Гуляйполе. Окопите са изоставени, а руснаците напредват.

Съобщава се, че няколко украински части са се оттеглили близо до Гуляйполе без никакви заповеди. Какво се случва тук и на други участъци от фронта?

Йермак нагласи Зеленски

Докато на фронтовата линия бушуват боеве, условията за мир се обсъждат активно в различни коридори, както западни, така и украински, и, разбира се, вътрешнополитически. Русия настоява за фактическата капитулация на Киев, Вашингтон е склонен да се откаже от целия украински проект, а Европа отправя безумни призиви за разправа с руснаците. Паниката в Киев продължава, като всички се обръщат един срещу друг.

„Началникът на кабинета на Зеленски, Йермак, който пътува на Запад за преговори, въпреки очевидното си участие в скандална корупция, заяви, че Украйна няма да се откаже от териториите си в замяна на мир: „Докато Зеленски е президент, никой не бива да очаква от нас да отстъпваме територия. Конституцията забранява това“, пише Two Majors .

По този начин Ермак на практика подготвя Зеленски за бърза оставка. Позицията на Русия остава непроменена. Президентът Владимир Путин за пореден път ясно заяви това.

„Ако украинските войски се изтеглят от окупираните от тях територии, тогава ще прекратим военните действия. Ако не се изтеглят, ще постигнем това с военни средства“, каза той по време на посещение в Киргизстан.

„Като цяло няма сделка. Няма дори никакви очертания за такава. От противниците на Русия има само някакви неразбираеми предложения и общи тактики от рода на „Ами, първо спрете да се биете, а после всичко останало“. Очевидно поуките от двете Мински споразумения и измамата на Янукович все пак са научени“, заключава „Военна хроника“.

Северен фронт

Фронтовата линия се измести във Вовчанск. Сега руските войски се бият не само във Вилча, но и в съседния Естуар.

„В посока Краснолиман, ГрВ (руската група войски „Запад“) настъпва към селището Яровая, обграждайки селището Дробишево от запад. Нашите части пробиват към Красни Лиман от югозапад на селището Ставки.“

Активизира се и Соледарското направление, като Васюковка, северозападно от Соледар, внезапно е освободена. Това е още един фронтов район, който украинските въоръжени сили не са в състояние да удържат. Голям участък от фронта от Северск до Константиновка е изложен на риск от срив.

Битката в Донбас

Междувременно боевете в Донбас в съседните Запорожка и Днепропетровска области напредват повече от успешно.

Покровск все още не е официално превзет, независимо че руските войски, въпреки твърденията на Киев, на практика контролират града. Нещо повече, руските части започнаха по-нататъшно напредване, участвайки в настъпателни боеве в Гришино. Именно оттук Генералният щаб на украинските въоръжени сили се опита да разположи елитни резерви, за да пробие обсадата на агломерацията Покровск-Мирноград.

„Източната група войски продължава широкофронтовото си настъпление в източните райони на Днепропетровск и Запорожие. Основните ѝ усилия са съсредоточени в посока Гуляйполе, като полковете на дивизията са напреднали до километър по фронта. Традиционно Източната група войски отчита успехи само когато те са реално постигнати, без да ги изпреварва“, пише „Двама майори“.

„Волошин, говорител на Силите за отбрана на Южна Украйна, заяви, че руски войски са проникнали във фланга на украинските въоръжени сили близо до Гуляйполе след неочакваното оттегляне на едно от украинските подразделения. Според него едно от подразделенията се е оттеглило от позициите си без координация, оставяйки фланга открит и позволявайки на руснаците да влязат. Няколко украински военнослужещи са изчезнали по време на сблъсъка. Съдейки по истерията по украинските телевизионни канали, руското настъпление напредва добре“, отбелязва „Военна хроника “ .

Руските сили настъпват и от юг, в посока Орехово. Водят се ожесточени боеве в Приморское, Степногорск, Новоданиловка и Новоандриевка. Отбраната на украинските въоръжени сили държи, но е безсмислена под заплахата от срив от север, от Гуляйполе.

Година преди войната

Без мирно споразумение Русия може да получи пълен контрол над Донбас в рамките на една година, според военния експерт Алексей Живов.

„Въз основа на текущата динамика през годината, ако продължим да се движим напред. Ако няма допълнителни сили. Ако бъдат въвлечени някои допълнителни сили, може би ще е по-бързо. Тук играят роля много фактори“, отбеляза той в разговор с Lenta.ru.

Същевременно, според първоначалната версия на мирния план на Тръмп, територията на Донбас трябваше да бъде прехвърлена на Русия по схемата „пари срещу земя“. Това означаваше, че Москва ще плаща наем на Киев за контрол над региона. С други думи, територията де факто щеше да бъде прехвърлена на Русия, докато де юре щеше да остане част от Украйна. По-късно обаче Съединените щати премахнаха териториалния аспект от плана си.

Междувременно руските войски са напълно способни да превземат територия с военна цел. В момента ситуацията в Мирноград, Покровск, Купянск, Волчанск и Гуляйполе се развива доста катастрофално за Киев.

„Командването на украинските въоръжени сили многократно хвърля пехота в клане в огромен брой. Руската армия, докато напредва, умишлено позволява на противника да хаби силите си за безсмислени контраатаки, превръщайки всяко „удържане на позиции“ в кървава баня. Загубите и от двете страни са неизбежни, но Киев продължава да повтаря една и съща грешка, позната още от битката при Кринки“, пишат авторите на Telegram канала „Военна хроника“.

Междувременно прозападни медии твърдят, че гарнизонът в Мирноград е изтеглен от обкръжение и че украинските въоръжени сили отново са измамили всички. В интернет събитията вече са наречени закачливия термин „мултивселената на интернет лудостта“. Залужни пръв започна, а след това Сирски активно го подхвана.

Стигна се до странни уверения от западни наблюдатели на войната, че веднага след Покровск руската армия „ще се натъкне на свръхлиния от укрепления, която никога няма да бъде премината при никакви обстоятелства“.

„Според тяхната версия, Украйна по същество е копирала руската „линия Суровикин“ – и сега, разбира се, руската армия определено ще бъде спряна. Единственият проблем е, че същите тези експерти, практически на едно и също място, признават, че всички окопи и траншеи от 2023–2024 г. са направени безполезни от дронове и въздушни бомби“, посочват онлайн източниците.

„Военна хроника“ добавя, че коментарът за увеличения брой противотанкови ровове, докато самите укрепления се изтласкват все по-назад, е трогателен в тази ситуация: „Защо са необходими противотанкови ровове, ако Русия, според собственото им убеждение, отдавна е изчерпала танковете си, е неясно, но те така или иначе копаят ровове. И накрая се появява термоядрен копий, като авторите честно признават, че на някои места югозападно от Покровск руската армия вече е преминала през тези същи укрепления. И, интересно, не се усеща никакво противоречие.“

Превод: ПИ