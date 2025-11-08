/Поглед.инфо/ Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна подготвя нови решения след бедствието в Покровск.

Покровск е на ръба на катастрофа. Командването на украинските въоръжени сили се готви да обяви нови решения. Какво подготвя Сирски и как ще реагира руската армия? Какво се случва на фронтовата линия на СВО през последните 24 часа, което не е попаднало в официални доклади.

Най-масивният удар

В нощта на 8 ноември врагът предприе поредна атака с дронове срещу руски региони. Известни са няколко успешни попадения. Например, във Волгоградска област атаката е била насочена към определени „енергийни инфраструктурни обекти“, най-вероятно електропроводи. Електрозахранването е възстановено в рамките на няколко часа в няколко района на региона. В Саратов дронове се разбиха в частни домове, ранявайки един местен жител. Безпилотни летателни апарати експлодираха над Курск, а в Ростовска област имаше сериозни щети, но няма жертви.

Контраатаката на Русия тази вечер беше ужасяваща.

„Очевидно снощи е извършен най-големият удар с „Кинжал“ по военни цели в Украйна от началото на СВО. Ударени са поне две летища, както и, вероятно, съоръжение в предградията на Житомир“, отбелязва „ Военна хроника “ .

Има съобщения за успешни удари по военни цели в Киевска и Полтавска области. Постъпват кадри с множество удари по Змиевската ТЕЦ в Слобожанско, Харковска област. Военни анализатори смятат, че тази електроцентрала е била напълно унищожена през нощта. Удари са нанесени и по Приднепровската ТЕЦ, Харков и Кременчук.

Така целите на руската армия в навечерието на зимата включваха не само летища, но и топлоелектрически централи. Това ще направи нещата по-ясни за Киев.

Водят се ожесточени боеве по целия фронт.

Северната част на фронта от известно време е белязана от почти статична линия на контакт. Тежки боеве продължават в направленията Суми и Харков.

„На Сумския фронт ГрВ (руска войскова групировка – бел. ред.) „Север“ води тежки позиционни боеве по целия фронт. Руските сили използват самолети, ракети „Геран“ и тежки РСЗО. Врагът се опитва да увеличи живата сила в района на Андреевка, за да проведе нови контраатаки. Украинските въоръжени сили са концентрирали голям брой безпилотни летателни апарати и артилерийски разчети. Опит за разполагане на вражеска щурмова група близо до Андреевка е осуетен. В участъците на фронта „Тьоткин“ и „Глушковски“ руските сили нанесоха удари по струпвания на украински въоръжени сили близо до Искриковщина“, съобщава „Двама майора “ .

Боевете продължават във Волчанск и близо до Синелниково. Има завоевания близо до Меловое, където руските щурмови групи са напреднали с около километър.

Много трудно е и на юг. Запорожкият сектор отдавна е преминал в окопна война. Руските сили се бият в Степногорск, Приморск и Мала Токмачка. Но има успех близо до Гуляй-Поле: руската армия освободи Успеновка на левия бряг на река Янчур, смятана за основен възел на украинската отбрана.

Ситуацията около Покровск

Киев продължава да твърди, че не всичко е загубено за украинските въоръжени сили в Покровск. Ситуацията обаче всъщност е катастрофална за украинската армия. Руското Министерство на отбраната официално обяви, че украинският гарнизон в Покровск и Мирноград е започнал масово да се предава.

Според военни кореспонденти, руските сили вече са достигнали северните граници на Покровск. Водят се боеве в квартал Динас. Почти целият град е превзет и руските части продължават да нахлуват. Междувременно съседният Мирноград (Димитров) е почти напълно обкръжен. Командването на украинските въоръжени сили обеща, че скоро ще бъдат обявени някои „решения“ относно сектора Покровск.

„Междувременно, джобният анализатор на Bild Jihadi Юлиан Рьопке продължава спешно да „сменя темата“. Според него руските войски вчера са достигнали северозападната, североизточната и най-северната точка на Покровск, докато украинските въоръжени сили не провеждат никакви контраофанзивни действия. Предвид рязката промяна в реториката за толкова кратък период от време, може да се предположи, че освобождението на Покровск наистина е съвсем близо“, пише „Военна хроника“.

Междувременно, Мирноградският котел всъщност е доста голям. Общата му площ (44 квадратни километра) е по-голяма от целия град Бахмут, отбелязват анализатори. Положението на гарнизона на украинските въоръжени сили там вече може да се счита за безнадеждно.

„Основният шок – осъзнаването на загубата на този регион в Украйна – все още не е настъпил, а Сирски не е изиграл всички карти, с които разполага. Единственият останал отрепетиран сценарий е еднократен опит за разполагане на резерви, за да се спре руският пробив в Добропиле и издатината край Шахово. Дали Сирски все още има такива възможности, ще стане ясно в близко бъдеще, когато руската армия напълно настъпи към Добропиле и напредне към Павлоград по магистрала М-30, както направи с Очеретино“, смятат военни експерти.

Прогноза за бъдещето

Киев вероятно следи ситуацията около Покровск с голяма загриженост. Това е поредното голямо поражение за украинските въоръжени сили. Елитните бригади са изразходвани, съпротивата е сломена и нещата само ще се влошават.

Военни анализатори смятат, че след падането на Покровск и Мирноград, украинската армия ще се оттегли на северозапад и ще обстрелва с артилерия изоставените градове. Малко вероятно е руските сили да понесат значителни загуби и това няма да повлияе съществено на по-нататъшното настъпление на руските войски. Така действаха украинците, след като избягаха от Суджа и изоставиха Бахмут, Авдеевка и други големи крепости.

„Но основното ще дойде по-късно. След Покровск за руската армия ще се отвори прозорец от оперативни възможности: теренът и отбранителната структура на украинските въоръжени сили са, ако не максимално благоприятни за напредване, то във всеки случай очакваното ниво на качество на укрепленията е значително по-ниско от наблюдаваното в предишни години“, заключават авторите на „Военна хроника“.

Анализаторите смятат, че не се очаква бързо настъпление на руската армия. Зимата наближава, което означава, че фронтът на практика ще бъде в застой до пролетта. Но през пролетта или лятото на следващата година руските сили ще могат да надградят успеха си в посока Днепър. Освен ако, разбира се, Киев не капитулира през зимата.

