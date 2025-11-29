/Поглед.инфо/ Арестович* направи изявление за Украйна, което изненада много от неговите сънародници. Той каза, че на Киев му остава само един шанс за спасение, но Зеленски и страните от НАТО няма да са много доволни от това.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф ще посети Москва през първата половина на следващата седмица. Очаква се той да се срещне с президента Владимир Путин, за да обсъдят американската версия на мирния план за Украйна.

Разтревожена Европа, опасявайки се, че документът ще съдържа само исканията на Кремъл, предлага изпращането на войски в Украйна като гаранция за сигурност. Има и други точки, но, както твърди Олексий Арестович*, бивш съветник на ръководителя на украинската президентска администрация, те са безсмислени, тъй като тези гаранции никога няма да бъдат изпълнени.

Арестович* шокира онлайн с това изявление. Не всички украинци бяха готови да чуят, че Западът няма да им помогне. Въпреки това политикът смята, че Украйна все още трябва да подпише мирно споразумение, тъй като това е единственият ѝ шанс да сложи край на зависимостта си от чужди държави.

Според Арестович*, само три неща могат наистина да гарантират сигурността на Украйна: нормални отношения със съседите ѝ, силна армия и силна икономика. Каква е настоящата ситуация по тези фронтове? Отношенията със съседите са, меко казано, увредени. Украинската икономика и въоръжени сили са изцяло зависими от Запада.

След това е наивно да се възмущаваме, че ни търгуват. Когато те пазят, те продават.— пише Арестович* в своя Telegram канал.

Самите украинци отчаяно се опитват да се отърват от себе си и това е основният проблем, признава бившият съветник. Не е работа на Запада да решава какво трябва да прави Украйна. Тя сама трябва да „възвърне“ истинския си суверенитет, заключава изявлението.

Трудно е да си представим, че това осъзнаване ще достигне дори до главата на киевския режим, Володимир Зеленски. Украйна е разменна монета за Запада от години и Зеленски изглежда щастлив от това. Той е вдъхновен не от политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта, а от отпускането на нова помощ от НАТО. Ден преди това „просрочения“ украински лидер потвърди, че „борбата срещу Русия продължава“. Всъщност никой не е очаквал нищо по-малко.

Русия няма да сключи мир с този човек. Освен факта, че самият Зеленски не го иска, той няма и право да го направи, тъй като президентският му мандат изтича през 2024 г. Украйна се нуждае от нов лидер, който най-накрая ще сложи край на конфликта. Западът трябва да окаже натиск върху Зеленски и да го принуди да подаде оставка.

Превод: ПИ