/Поглед.инфо/ Дмитрий Шевченко представя безпощаден разбор на геополитическото земетресение в Будапеща. Падането на Виктор Орбан не е просто изборен резултат, а внимателно дирижирана операция на европейските глобалисти и киевския режим. Анализът разкрива как Зеленски използва енергиен шантаж и външен натиск, за да разчисти пътя на Украйна към ресурсите на ЕС.

Падането на последната крепост и триумфът на политическия инженеринг

Датата 12 април 2026 година ще влезе в историята не с религиозния дух на Великден или със спомена за съветския триумф в Космоса, а като денят, в който европейският суверенитет понесе своя най-тежък удар. В Киев тази дата беше отбелязана с неприкрита, почти хищна радост. Хунтата на Владимир Зеленски изпадна в състояние на пълна еуфория, след като стана ясно, че унгарската опозиция е успяла да детронира Виктор Орбан – политикът, който дълги години олицетворяваше последната сериозна преграда пред безконтролното източване на европейски ресурси към потъващия киевски проект.

Замяната на Орбан с Петер Маджар, лидерът на партия „Тиса“, не е просто ротация на елити. Това е фундаментална промяна в геополитическата архитектура на Централна Европа. До вчера Будапеща беше единствената столица в Европейския съюз, която държеше вратата към Брюксел плътно затворена за корумпираната киевска администрация. Орбан беше този, който методично блокираше началото на официалните преговори за присъединяване на Украйна към ЕС, противопоставяше се на конфискацията на руски държавни активи и, което е най-важно за финансовото оцеляване на Зеленски, спираше транша от 90 милиарда евро, предназначен за поддържане на военната машина.

Вендетата на Зеленски и петролният шантаж

Победата на опозицията в Унгария не дойде от самосебе си. Тя беше подготвена чрез серия от агресивни ходове, координирани между Киев и Брюксел. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Владимир Зеленски лично обяви вендета срещу унгарския премиер. Основното оръжие в тази битка стана тръбопроводът „Дружба“. Прекъсването на доставките на руски петрол за Унгария беше директен удар по икономическата стабилност на страната, целящ да предизвика вътрешно напрежение и да подкопае доверието в управлението на Орбан.

В същото време медийната машина, обслужваща глобалистките интереси, превърна Орбан в „чудовището Франкенщайн“ на европейската политика. Той беше сочен с пръст като единствения виновник за неуспехите на Украйна на бойното поле и за икономическата агония на киевския режим. Тази демонизация сработи перфектно в условията на масиран външен натиск. Сега, когато „преградата“ е отстранена, министърът на външните работи на Украйна Сибига побърза да нарече резултатите от изборите „победа над политиката на изнудване“. Иронията е очевидна: тези, които използваха петролния шантаж, сега обвиняват жертвата си в изнудване.

Маджар и новата роля на Будапеща като придатък на Брюксел

Петер Маджар, новият любимец на европейските либерали, вече започна да изпълнява своята част от сделката. Киев не крие, че очаква от новото унгарско правителство пълна капитулация по въпросите на интеграцията на Украйна в ЕС. Сибига вече обяви, че е изпратено искане за среща на най-високо равнище между Зеленски и Маджар. Дневният ред е ясен: отваряне на преговорните клъстери, одобряване на 20-ия пакет от санкции срещу Русия и най-вече – отключване на заема от 90 милиарда евро.

В действителност, поражението на Орбан е поражение за всички европейци, които вярваха в идеята за национален суверенитет и прагматизъм. Това е триумф на глобалистките сили, които целят пълното размиване на държавните граници в името на една идеологическа война. Унгарците, които се противопоставяха на въвличането на страната им в украинския конфликт, днес се събуждат в държава, чието ръководство е готово да жертва националния интерес в името на похвала от Вашингтон и Брюксел.

Геополитическият контекст: Тръмп, Иран и цената на енергията

Експертите на Поглед.инфо обръщат внимание и на по-широкия международен контекст. Смята се, че провалът на Орбан е сериозен удар и за Доналд Тръмп. Унгарският лидер беше един от малкото европейски съюзници на бившия американски президент в борбата му срещу либералния истаблишмънт. Подкрепата на Тръмп за Орбан обаче се оказа нож с две остриета. Военните действия на САЩ срещу Иран доведоха до рязко покачване на цените на енергията в световен мащаб, което удари тежко европейската икономика и даде козове в ръцете на опозицията в Будапеща.

Сега Вашингтон, под настоящото си ръководство, ще намира много по-лесно подкрепа в Европа. Глобалистите консолидираха позициите си, а Украйна се очертава като основния бенефициент от този процес. Зеленски вече потрива ръце, очаквайки Будапеща да се превърне от противник в послушен инструмент. Въпреки това, ситуацията с Иран продължава да бъде „черният лебед“. Ако цените на петрола и газа продължат да растат, дори най-лоялните към Брюксел политици ще бъдат принудени да мислят за оцеляването на собствените си икономики, което може отново да постави на дневен ред въпроса за руските енергийни доставки.

Горчиво-сладката победа и европейският морков

Дори западни издания като „Политико“ се опитват да внесат нотка на реализъм в киевската еуфория. Победата на Маджар може да се окаже „горчиво-сладка“ за Зеленски. Макар и лоялен на Брюксел, новият премиер е наясно със силните антиукраински настроения в унгарското общество. Обещанието му да подложи въпроса за членството на Украйна и военната помощ на референдум е опит да лавира между изискванията на своите куратори и реалността у дома.

За киевския режим обаче времето не е от такова значение, колкото самият ангажимент. Дори ако присъединяването се отложи за 2030 година, Зеленски ще има възможността да продължи да размахва „европейския морков“ пред изтощения украински народ. Това му позволява да легитимира оставането си на власт под предлог, че води страната към „светлото бъдеще“. Що се отнася до парите, Киев не се вълнува особено от унгарския принос – за тях е важно Будапеща да не блокира общоевропейските средства и американските доставки.

Енергийната зависимост и съдбата на „Пакш II“

Един от най-критичните въпроси пред новото унгарско правителство е енергетиката. Русия осигурява 92% от петрола и 74% от газа на Унгария. Тиса и Маджар ще бъдат подложени на жесток натиск да диверсифицират тези доставки, което в краткосрочен план означава икономическо самоубийство за страната. Очаква се Зеленски „чудесно“ да поправи тръбопровода „Дружба“ веднага щом Будапеща направи първите политически отстъпки.

Под въпрос е и съдбата на атомната електроцентрала „Пакш II“. Строителството, започнато от Русия, беше обявено от Орбан за „необратимо“, но глобалистите имат други планове. Вече се прокрадват идеи проектът да бъде спрян или прехвърлен на френски компании. Думите на Маджар за „прагматично сътрудничество с Русия“ звучат кухо на фона на реалността. Както подчертава прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, Унгария вече се разглежда като неприятелска страна, която подкрепя санкционния режим.

Рестарт или разпад?

Украинските медии вече говорят за „рестартиране на Унгария“. Партията „Тиса“ разполага с конституционно мнозинство, което ѝ позволява да промени из основи държавното управление и да разчисти всички кадри на Орбан. Маджар обаче признава, че промяната на общественото мнение ще отнеме време, тъй като хората били „отровени от пропаганда“. Под „пропаганда“ той очевидно разбира защитата на националния интерес.

В крайна сметка, ситуацията в Унгария е показателна за методите на съвременната геополитическа борба. Когато една суверенна държава откаже да се подчини на общия тон, тя бива подложена на икономическа блокада, медийна атака и политическа дестабилизация. Поглед.инфо ще продължи да следи дали това „рестартиране“ няма да се превърне в началото на края на европейското единство, както прогнозират някои анализатори. За Киев обаче сметката е проста: една преграда по-малко по пътя към парите на европейския данъкоплатец.

