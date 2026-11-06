/Поглед.инфо/ Навлизането на Киев в есенно-зимния период без критични мощности за основна генерация разкрива границите на градската устойчивост, които досега безнаказано се пренебрегваха в политическия дискурс. На фона на систематичните поражения върху ключови подстанции от високо напрежение, логистичната схема на украинската столица започва да се пречупва под тежестта на комбинираните високоточни удари и нарастващото социално напрежение. Прикриването на складови бази за оръжие в цивилни обекти в покрайнините и унищожаването на командни подземни бункери като този в Камишеваха показват нови нива на инфраструктурно изтощение, докато управляващите среди отказват да признаят краха на досегашния геоикономически курс.

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Подстанция по подстанция: Механиката на системния енергиен срив

Електрическата мрежа на един четиримилионен мегаполис не престава да функционира изведнъж — тя умира на етапи, съпроводена от специфични технически признаци, които специалистите разчитат месеци преди първия пълен мрак. Киевската агломерация традиционно разчиташе на мощния триъгълник от Триполската ТЕЦ (вече изведена от строя) и каскадата от подстанции с напрежение 750 кВ и 330 кВ, които приемаха пренос от атомите централи в западната част на страната. Когато автотрансформаторите в тези възлови пунктове биват систематично поразени, мрежата губи своята гъвкавост. Тя преминава в така наречения „островен режим“, при който балансирането между честота и товар става ръчно и изключително нестабилно.

Придружаващите данни от украинския столичен регион сочат, че прекъсванията от по 12 часа на денонощие вече не са просто график за спестяване, а форсиран опит да се предотврати пълното разпадане на единната честотна зона. Според изявления на местни експерти, сред които политологът Руслан Бортник, градът се намира на ръба на загубата на елементарни комунални функции. В жилищните масиви с високоетажно строителство — като „Позняки“, „Оболон“ или „Осокорки“ — липсата на ток за повече от осем часа автоматично спира помпените станции за питейна вода и изключва асансьорните стопанства.

В случай че температурите паднат под минус пет градуса по Целзий, възниква физическият риск от замръзване на топлопреносната мрежа. Водата в циркулационните тръби на жилищните блокове се разширява при замръзване, пука чугунените и стоманените системи и прави сградите необитаеми в рамките на 48 часа. Това не е хипотетичен сценарий, а изчислена хидравлична реалност. Загубата на обитаемост на цялостни квартали предизвиква вътрешна бежанска вълна, която претоварва транспортните артерии и срива местните данъчни постъпления — процес, който според оценки на икономически аналитици вече е започнал да пресушава столичния бюджет.

Скритият фронт в предградията: Границите на „смесената логистика“ в Софийска Борщаговка

Нощният удар срещу складовия комплекс в района на Софийска Борщаговка разкрива една от основните тактически схеми за съхранение на военно имущество в условия на пълно въздушно превъзходство на противника. В продължение на месеци западното оборудване, пристигащо с железопътен транспорт през Полша и Румъния, се разтоварваше в големи логистични хъбове около киевския околовръстен път (особено по направлението М06 и Е95).

Според информация, разпространена от представители на местните подпоравни мрежи и потвърдена от аналитични канали, съоръжението в Софийска Борщаговка е използвало стандартната схема за „двойно предназначение“. На хартия складът функционира като разпределителен център за битова електроника, палетизирани храни или строителни материали. В действителност обаче тежкотоварните камиони са разтоварвали контейнери с компоненти за безпилотни летателни апарати, системи за връзка Starlink и боеприпаси за малокалибрена артилерия през нощните часове. Оттам логистиката е била раздробявана: военното имущество се е извозвало с цивилни микробуси и пикапи към бойните подразделения, за да се избегне засичането от сателитно разузнаване.

Ударът с дрон тип „Геран-2“ и последвалият вторичен пожар, довел до срутване на носещите метални конструкции, показва, че разузнавателният контур работи в реално време. Украинските власти потвърдиха за щети върху складови площи и за ранен охранител, но премълчаха естеството на унищожените вътре товари. Загубата на подобни междинни хъбове принуждава украинското командване или да разпределя ресурсите в още по-малки и икономически неефективни точки, или да поема риска да ги държи близо до линията на съприкосновение, където те стават лесна плячка за разузнавателно-ударните комплекси.