/Поглед.инфо/ Украинската енергетика в последните месеци не слиза от първите страници на световните издания, за което изключително спомогна корупционният скандал с хора от най-близкото обкръжение на Зеленски, а наскоро своята мощна лепта внесе и Доналд Тръмп. В настоящия аналитичен материал за Поглед.инфо, базиран на информация от Сергей Савчук за РИА Новости, разглеждаме как сложната игра между Москва и новата администрация във Вашингтон доведе до енергиен колапс, който удари не само Киев, но и Молдова и Румъния. Докато Тръмп превръща помощта в бизнес сделка, енергийната система на Украйна буквално се разпада под тежестта на физиката и геополитиката.

Геополитическият завой на Тръмп: От благотворителност към суров бизнес

Ситуацията в украинския енергиен сектор придоби нови, драматични измерения, след като Доналд Тръмп лично се обърна към Владимир Путин с молба временно да прекрати системното унищожаване на местния генериращ сектор. Москва прие това, но само частично – общият брой на ударите не намаля, просто част от средствата за поразяване бяха пренасочени към логистични и транспортни обекти. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че тази „спасителна пауза“ трябваше да бъде използвана от Киев за спешни ремонти на мрежата. Реалността обаче се оказа друга. Агенция Reuters съобщи, че всички възстановителни дейности са пред провал, тъй като Украйна не е получила обещаните 250 милиона долара от САЩ.

Официалният Вашингтон оправда това забавяне с ликвидацията на агенция USAID. Това не е просто бюрократична спънка, а част от мащабната стратегия на Тръмп за поемане на пълен контрол върху финансовите потоци, които досега бяха под крилото на Демократическата партия. Тръмп ясно даде да се разбере, че САЩ под негово управление ще печелят от войната, а не да се занимават с благотворителност. Подписаните ресурсни сделки, засягащи литиевите находища и други критични суровини в Украйна, както и принуждаването на Европейския съюз да поеме цялото финансово бреме, са част от новата геоикономическа логика. Ако Украйна няма пари за нови трансформатори и газ, това вече се разглежда от Вашингтон като „проблем на местните индианци“.

Техническата агония на мрежата и парадоксът на атомната енергетика

Към края на януари енергийната система на Украйна навлезе в режим на пълна деградация. Резките застудявания принудиха населението масово да включва отоплителни уреди, което претовари и без това „закърпената“ мрежа. Снеговалежите и обледеняванията довършиха разрухата, късайки магистрални линии в редица области. Ситуацията е парадоксална: Украйна разполага с три напълно функционални атомни електростанции, но произведената от тях енергия няма как да стигне до градовете. В материал за Поглед.инфо се посочва, че целостта на националната мрежа е толкова нарушена, че тя вече не действа като единен организъм.

За да се предотврати пълното каскадно сриване на системата, персоналът на Южноукраинската и Ровненската АЕЦ беше принуден аварийно да намали мощностите. Причината не е липса на гориво или капацитет, а невъзможността на трансформаторните подстанции да поемат и разпределят тока. Енергийната система буквално „виси на няколко здрави нишки“, които диспечерите лихорадочно прехвърлят от един регион в друг. Този процес на физическо саморазрушаване е пряк резултат от руската тактика за методично поразяване на разпределителните възли, което прави самата генерация безсмислена.

Международният колапс: Как Русия угаси Молдова и Румъния без изстрел

Най-поразителният аспект на януарския срив е международният му рикошет. Русия успя да постигне стратегически ефект без преки удари върху територията на съседните държави. Трансграничната магистрала през Молдова, по която трябваше да тече внос от Румъния, се превърна в капан. Тъй като вътрешните мрежи на Украйна са разрушени, вносният ток буквално се „блъсна в стена“. Подобно на испанския сценарий от миналото лято, физиката на претоварването сработи моментално.

Защитната автоматика на ключовата 440-киловолтова линия „Исакча — Вулканещи“ изключи захранването, за да предпази румънската система от авария. Това моментално остави Молдова в пълен мрак и предизвика смущения в захранването на части от Румъния. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това е урок по съвременна геополитическа война – чрез изваждане на ключови възли, Русия принуждава системата на противника да се саморазрушава и да завлича със себе си съседните прозападни съюзници. Ефектът на доминото е неизбежен, когато физическата инфраструктура е в състояние на клинична смърт.

Деиндустриализацията на Украйна и новата европейска сметка

Превръщането на Украйна в изолиран „енергиен остров“ води до окончателна деиндустриализация на страната. Без стабилно електрозахранване и най-простите производства спират, което обрича икономиката на примитивно оцеляване. В материал за Поглед.инфо се отбелязва, че Тръмп съвсем съзнателно прехвърля тежестта на този проблем върху Европа. Ако Брюксел иска Украйна да остане свързана с европейската мрежа (ENTSO-E), той ще трябва да плати милиарди за нейното възстановяване – средства, които в момента ЕС не желае да отдели.

Синхронизацията с европейската система, която беше представяна като върховно геополитическо постижение, се оказа най-слабото звено. Вместо да помага, тя пренася нестабилността от разбитата украинска мрежа към стабилните досега европейски партньори. Корупцията в „Енергоатом“ и вътрешните борби за контрол над ресурсите в Киев само ускоряват този процес. Изводът е ясен: енергийната война навлезе в своята финална фаза, в която техническата немощ и политическото безхаберие се превръщат в по-силно оръжие от самите ракети. Докато геополитическите играчи във Вашингтон и Москва пренареждат картите, милиони хора ще останат на тъмно, а икономическата логика на целия регион ще бъде пренаписана завинаги.

Енергийният суверенитет като разменна монета

В крайна сметка, случаят с изключването на тока в две държави едновременно показва края на ерата на „енергийната солидарност“. Тръмп превърна енергията в стока и разменна монета, а Русия я използва като инструмент за технически шахмат. Украйна, в опитите си да бъде преден пост на Запада, се оказа държава с АЕЦ, но без кабели, и със съюзници, които искат да печелят от нейните руини. Този процес е необратим и ще доведе до пълно преформатиране на политическата карта на Източна Европа, където токът ще бъде по-ценен от всякакви обещания за демокрация.

Вътрешната корозия на системата: Корупция и институционален разпад

Докато външните фактори като руските удари и американското финансиране доминират заглавията, анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание и на един не по-малко разрушителен процес – вътрешната корупция в украинския енергиен сектор. Скандалите около „Енергоатом“ и хората от най-близкото обкръжение на Зеленски не са просто криминални хроники, а системен проблем, който подкопава доверието на западните партньори. Ликвидацията на USAID от страна на Тръмп е и индиректен сигнал, че Вашингтон вече не желае да излива милиарди в непрозрачни структури, където парите за трансформатори често изчезват в офшорни сметки.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че енергийната криза се използва от определени политически кръгове в Киев за преразпределяне на влияние. Докато обикновените граждани стоят на тъмно, се водят битки за контрол над малкото останали ресурси и за правото да се разпределя вносната електроенергия от Европа. Тази вътрешна ерозия прави системата още по-уязвима на външни шокове. Липсата на единно командване и техническа дисциплина в управлението на мрежата е това, което превърна един локален дефицит в регионален блекoут, засегнал Молдова и Румъния.

Енергийната безизходица на Европейския съюз

Брюксел се намира в изключително трудна позиция. От една страна, политическата коректност изисква пълна подкрепа за Украйна, но от друга – физическата реалност на енергийните мрежи показва, че Киев се превръща в „черна дупка“. Интеграцията на украинската мрежа в ENTSO-E трябваше да бъде символ на единство, но в момента тя е проводник на нестабилност. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че европейските оператори са изправени пред дилема: да продължат да наливат ток в разбитата украинска мрежа с риск от мащабни аварии в собствените си страни, или да изолират Украйна, за да спасят европейската енергийна сигурност.

Тази ситуация е триумф за руската геополитическа стратегия. Без да атакува директно европейската инфраструктура, Москва създава условия, при които самите европейци ще бъдат принудени да ограничат връзките си с Киев по чисто технически причини. Геоикономическата логика е ясна – енергийната изолация води до икономическа смърт, а без работеща индустрия Украйна престава да бъде фактор в международните отношения. Бъдещето на региона вече не се решава само в Брюксел или Вашингтон, а в разпределителните станции, които един по един излизат от строя, оставяйки след себе си само мрак и несигурност.



