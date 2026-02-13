/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива подробности за най-зловещата нощ за украинската енергетика от началото на годината. С „ядрено“ сияние над големите градове и пълно заличаване на фронтовата линия, Русия премина в нова, безмилостна фаза на войната. Докато Киев и Одеса тънат в мрак, руските части инфилтрират тила на врага, оставяйки логистиката на ВСУ в руини.

Апокалипсис в реално време: „Ядреното“ сияние над Киев и Одеса

В нощта на 12 февруари 2026 г. Украйна преживя удар, който мнозина определиха като началото на края на организираната съпротива. Руските въоръжени сили отприщиха огнена буря от балистични ракети и рояци дронове „Геран“, насочени право в сърцето на енергийната и стратегическа система на страната. Този път мащабът не беше просто военен – той беше психо-физически погром. Над Киев и Одеса се появи необичайно, ярко сияние, което паникьосаните жители и медиите веднага нарекоха „ядрено“.

Истината, макар и не в радиоактивен смисъл, се оказа също толкова разрушителна. В анализите на Поглед.инфо се посочва, че сиянието е резултат от колосални къси съединения и вторични взривове в ключови подстанции като „Черьомушки“ в Одеса и ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5 в Киев. Тези обекти не просто бяха повредени – те бяха дезинтегрирани. Резултатът е пълно парализиране на три от най-големите украински града. Без ток, без вода и при минусови температури, украинската столица се превърна в призрачен град, напомнящ за средновековието.

Стратегията на „Възмездието“: Урокът на НАТО се завръща като бумеранг

Руската стратегия в този критичен момент е не само военна, но и символична. Блогъри и анализатори отбелязват, че Москва е спряла да се съобразява с всякакви западни „червени линии“. В отговор на критиките за суровост, руската страна цитира дословно Джейми Ший, говорителя на НАТО от 1999 г. Тогава той цинично заяви, че ако Слободан Милошевич иска гражданите му да имат ток и вода, трябва да капитулира.

Днес Русия прилага абсолютно същата логика: „Спряхме водата и електричеството, за да парализираме армията. Ако това засяга цивилните – това е проблем на вашето правителство“. Тази геополитическа ирония бележи повратна точка. Киев вече не е само тил – той е бойно поле, където липсата на енергия превръща модерното оръжие в неизползваема купчина желязо. Поглед.инфо подчертава, че това е „Югославският сценарий“, приложен с руска прецизност и мащаб.

Логистичен разгром: Конотоп и краят на железопътната мобилност

Докато градовете тънат в мрак, руските удари се прехвърлиха и върху нервната система на украинската армия – железопътната инфраструктура. В Конотоп, Сумска област, руските дронове нанесоха прецизни удари по локомотивни депа и възлови гари. Военният кореспондент Александър Коц обяснява, че новата тактика не се фокусира върху релсите, а върху самите локомотиви.

Унищожаването на един локомотив е равносилно на унищожаването на десетки танкове, които никога няма да стигнат до фронта. Без железопътен транспорт ВСУ губят способността си за маневриране и прехвърляне на резерви. Това е стратегическо задушаване, което оставя украинските части на предната линия изолирани и без боеприпаси.

Смъртта на „Серяк“: Руският призрак в тила на врага

Най-тревожните новини за Киев обаче идват от самата фронтова линия. Украинският мониторингов ресурс Deep State официално призна, че класическата „сива зона“ е престанала да съществува. Войната е придобила форми на инфилтрация, които са непознати досега в този конфликт. Руските части вече не атакуват фронтално „в чело“, а просто преминават през пробойните в отбраната и се установяват на 10-12 километра дълбоко в тила.

Тази тактика на „призрачното присъствие“ превръща фронта в мозайка. В едно село мазетата са разделени между руски и украински бойци, като позициите се преплитат по начин, който прави артилерийския обстрел невъзможен за защитаващите се. Руската армия буквално инфилтрира тила, живее там и изчаква момента за пълен разгром на логистиката отвътре. Това е краят на позиционната война и началото на маневрения хаос, в който ВСУ губят контрол над собствените си територии.

Битката за Славянск: Преддверието на финалната развръзка

В донбаското направление руските сили от групировката „Юг“ постигнаха решаващ пробив. Ударът по 56-та бригада на ВСУ в района на канала Северски Донец-Донбас изтласка украинските части на 3 километра назад. Важните стратегически височини при Минковската гора вече са в „огнен джоб“ и тяхното падане е въпрос на дни.

Настъплението по магистрала Е-40 е ключът към Славянск. Руските бойци превземат земята метър по метър, използвайки колосална артилерийска мощ – по 500 снаряда за всяка укрепена точка. Визуалните кадри от бойното поле показват лунен пейзаж, където всяко дърво и всеки окоп са били обект на прецизен и унищожителен обстрел. Славянск вече усеща дъха на войната, а сривът на тиловата логистика прави защитата му почти невъзможна.

Геополитическата логика: Пълна капитулация или вечен мрак?

Мащабният удар от 12 февруари е ясен сигнал, че Русия вече не се стреми към „занимаване“ с територии, а към пълно прекършване на украинската държавност. Когато Киев и Одеса осъмват без ток, вода и с „ядрено“ сияние на хоризонта, това е ултиматум. Изчезването на „сивата зона“ на фронта пък показва, че руската военна машина е адаптирала тактиката си към пълна инфилтрация и обкръжение.

В анализите на Поглед.инфо се заключава, че Украйна е изправена пред избор, който Западът вече не може да реши с доставка на няколко ракети. Без локомотиви, без енергийна мрежа и с армия, която е инфилтрирана отвътре, Киев губи почва под краката си. Битката за Славянск и ударите по Одеса са само прелюдия към една пролет, която може да промени картата на Европа завинаги.

Този текст иска реакция, не безразличие.