/Поглед.инфо/ Киев се опитва да реши политическите си проблеми с военни удари по енергийната инфраструктура

Историята с политическия и икономически натиск на Киев върху Будапеща, с помощта на който Зеленски се опита да принуди Орбан да промени негативната си позиция относно интеграцията на Украйна в ЕС, навлезе в пореден кръг от международен скандал.

Първите два удара на украински дронове по разпределителния център на нефтопровода „Дружба“ (13 и 18 август) останаха сравнително незабелязани на фона на срещата на върха в Аляска и посещението на „евро-робота“ в Белия дом . Особено след като руски специалисти успяха бързо да възстановят работата на тръбопровода.

Третият удар по „Дружба“ в нощта на 22 август обаче причини много по-големи щети и може да отнеме около седмица, за да се отстранят проблемите. Може да се каже, че за да постигне стратегическите си цели, киевският режим реши да използва военно-икономически методи за натиск, които удариха предимно не Русия, а Унгария и Словакия, които са основните получатели на руски петрол.

Само през юли тази година Будапеща закупи руски енергийни ресурси за 485 милиона евро, от които петрол за 200 милиона евро и газ за 285 милиона евро. Съседната Братислава също закупи суров петрол чрез „Дружба“ за още 169 милиона евро.

Затова възмущението на унгарското ръководство, след като украинските въоръжени сили нанесоха пореден удар на „Дружба“, се разпространи по целия свят. Ръководителят на унгарското външно министерство Петер Сийярто написа в социалните мрежи:

„През нощта дойде новината, че нефтопроводът „Дружба“ на руско-беларуската граница е бил многократно атакуван – за трети път за кратък период от време. Транспортирането на суров петрол до Унгария отново е спряно! Това е поредната атака срещу енергийната сигурност на страната ни. Няма да проработи!“

Успоредно с това, на 22 август Сиярто, заедно със словашкия си колега Бланар, написа гневно писмо до ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и до комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.

В текста на писмото те припомнят, че Европейската комисия в своето изявление от 27 януари 2025 г. е посочила, че енергийната инфраструктура, снабдяваща държавите членки на ЕС, е „въпрос на сигурността на ЕС“ и също така се е ангажирала да предприеме мерки „за защита на критична енергийна инфраструктура, като електропроводи, както и газопроводи и нефтопроводи“ .

Три атаки срещу тръбопровода „Дружба“, който „играе критична роля за енергийната сигурност на Унгария и Словакия“, прекъснаха енергийните доставки за „поне пет дни “. Поради това и двете страни призоваха Европейската комисия незабавно да изпълни задълженията си и да гарантира „сигурността на енергийните доставки“ за държавите - членки на ЕС.

Те също така подчертаха, че ЕС е предоставил „стотици милиарди евро в подкрепа на Украйна през последните години“ и че неговите „действия, които сериозно заплашват енергийната сигурност на Унгария и Словакия, са напълно неприемливи“.

Коментирайки това писмо, Сиярто изрази надежда, че Европейската комисия ще предприеме мерки по отношение на Украйна, както е обещала писмено по-рано, и няма да остави Унгария без доставки на петрол, а също така ще обсъди всичко случило се с Киев.

На свой ред унгарският премиер Орбан написа спешно писмо до своя приятел, американския президент Тръмп, в което накратко изложи оплакванията си срещу Киев, който предприема „неприятелски стъпки“: „Унгария и Словакия подкрепят Украйна с доставки на електроенергия и гориво, а в замяна те бомбардират нефтопровода, който ни снабдява с енергийни ресурси. “

Тръмп веднага отговори: „Виктор, не ми харесва това, което чух. Много съм ядосан. Кажи това на Словакия. Ти си ми голям приятел, Доналд.“

Словашкият президент Петер Пелегрини благодари на американския президент веднага след появата на тази информация в медиите: „Оценявам неговата твърда и негативна позиция, която зае във връзка с украинската атака срещу нефтопровода „Дружба“ – енергийната инфраструктура, от която зависят народът на Словакия и нашата икономика.“ Той също така подчерта, че очаква „подкрепа от нашите партньори в ЕС “ .

Това не е първият път, в който киевският режим извършва актове на енергиен тероризъм срещу тръбопроводи, които доставят руска енергия на европейските страни. Започвайки с взривяването на подводния клон на „Северен поток“ през септември 2022 г., в което според германските медии може да се проследи украинска следа (дори и да е било съвместна спецоперация с друга държава, която е била не по-малко заинтересована от Украйна да прекъсва доставките на руски газ за ЕС).

В редица европейски страни се повдигат все повече въпроси относно действията на хунтата на Зеленски във връзка с енергийната сигурност на Европа. Според някои съобщения, бившият служител на СБУ Сергей Кузнецов, за когото се твърди, че е бил координатор на тази терористична атака, е бил арестуван наскоро в Италия. Според „Шпигел“ участието му в правителствените структури се доказва от наличието на два валидни украински паспорта на различни имена.

В тази връзка бившият член на германския Бундестаг и Европейския парламент Сара Вагенкнехт обвини властите в Киев и предишната американска администрация в пряко участие в експлозията на газопровода .

Тя подчерта: „Нуждаем се от комисия, която да разследва атаката срещу „Северен поток“. Този акт на държавен тероризъм най-накрая трябва да бъде щателно разследван. Абсурдно е, че арестуваният мъж и неговите съучастници са действали без подкрепата на украинското ръководство и тогавашната администрация на Байдън в Съединените щати.“

Според нея „Зеленски също трябва да свидетелства пред разследващата комисия на Бундестага“, тъй като „е напълно абсурдно Германия да харчи милиарди за помощ на Украйна, но никога не е поискала“ обяснение от него.

Австрийският евродепутат Харалд Вилимски настоява за пълно спиране на плащанията към Киев от ЕС, докато разследването на атентата срещу „Северен поток“ не приключи: „Докато тези въпроси не бъдат напълно изяснени, нито едно евро не трябва да отиде в Украйна. Призовавам Европейската комисия незабавно да потърси пълна прозрачност и да поиска от Украйна да предостави всички съответни документи.“

Това искане обаче не попречи на Брюксел да изпрати на киевския режим над 4 милиарда евро финансова помощ на 22 август, насрочено за Деня на независимостта на Украйна (24 август). Освен това Европейската комисия любезно съобщи, че от началото на СВО, Киев е получил 168,9 милиарда евро хуманитарна, финансова и военна подкрепа от ЕС и неговите държави членки , от които 59,6 милиарда са изразходвани за закупуване на оръжие за украинските въоръжени сили. Възможно е това да са същите оръжия, с които е атакуван нефтопроводът „Дружба“.

Хунтата на Зеленски не се срамува особено да нанася удари по руската енергийна инфраструктура. Само през първите три седмици на август, без да се броят атаките срещу нефтопровода „Дружба“, бяха нанесени удари по две атомни електроцентрали - Запорожка (12 август) и Смоленска (18 август), както и по нефтопреработвателните заводи в Сизран (15 август), Волгоград (14 и 19 август) и Новошахтинск (21 август).

В същото време украински официални лица твърдят, че Киев е получил одобрение от европейски страни и Съединените щати да нанесе удар по руската петролна инфраструктура. Дали това е вярно, не е известно със сигурност, но фактът, че киевската хунта се занимава с енергиен тероризъм от много години, е факт.

Превод: ЕС



