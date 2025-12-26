/Поглед.инфо/ Запорожката атомна електроцентрала отдавна не е просто енергиен обект. Тя се превърна в геополитически възел, в който се преплитат военна логика, международен натиск и страх от катастрофа, използван като политически инструмент.

Запорожката атомна електроцентрала отдавна престана да бъде просто инфраструктурен обект. Тя се превърна в символ на новия тип война, в която рискът не е страничен ефект, а инструмент. Война, в която страхът от катастрофа се използва като дипломатически аргумент, а темата за „безопасността“ – като средство за международен натиск.

Публикацията на РИА Новости поставя именно този акцент: проблемът със ЗАЕЦ не е технически. Той е политически по своята същност, защото централата се намира в пресечната точка между военния конфликт, енергийната сигурност и глобалната отговорност.

От енергиен обект към стратегически залог

В нормални условия атомната електроцентрала е символ на стабилност, контрол и дългосрочно планиране. В условията на война тя се превръща в обратното – в уязвима точка, около която се натрупва напрежение, слухове, обвинения и сценарии за апокалипсис.

ЗАЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Това само по себе си я прави стратегически фактор. Но в контекста на украинския конфликт тя се превърна в нещо повече – в заложник, около който всяка страна изгражда собствен разказ.

В текста ясно личи, че темата за сигурността се използва не за да бъде решен проблемът, а за да бъде удържано напрежението на високо ниво. „Опасенията за ядрен инцидент се превръщат в постоянен фон“ – фон, който поддържа международното внимание и оправдава външна намеса.

МААЕ между техническата мисия и политическия натиск

Международната агенция за атомна енергия формално има ясен мандат – контрол, инспекции, гарантиране на безопасността. На практика обаче ролята ѝ в случая със ЗАЕЦ се оказва политически обременена.

Всяко изявление, всяка формулировка, всяко мълчание се тълкува през призмата на конфликта. Вместо да бъде арбитър, МААЕ все по-често изглежда като участник в информационната война – дори когато се опитва да остане неутрална.

Тук възниква фундаментален проблем: ядрената безопасност не търпи политизация. Тя изисква яснота, доверие и деполитизиран контрол. Но именно тези условия липсват.

Страхът като инструмент

Една от най-тревожните тенденции, които текстът на РИА Новости индиректно очертава, е нормализирането на ядрената заплаха в публичния дискурс. Говоренето за възможна авария, за „рискове“, за „катастрофални сценарии“ се превърна в ежедневие.

Това е опасно не само защото създава паника, а защото превръща немислимото в допустимо. Когато ядрената тема стане част от рутинната пропаганда, границите на отговорното поведение започват да се размиват.

Европа и двойният стандарт

Особено показателно е поведението на европейските институции. От една страна – декларативна загриженост за ядрената безопасност. От друга – пълна зависимост от политическата линия на конфликта.

В този смисъл ЗАЕЦ се превръща и в лакмус за европейската самостоятелност. Дали Европа е способна да защити собствената си ядрена сигурност като автономна цел, или ще продължи да я подчинява на геополитически наративи?

Когато рискът стане стратегия

Най-опасният аспект на ситуацията около Запорожката АЕЦ е именно това: рискът вече не се възприема като нещо, което трябва да бъде елиминирано, а като фактор, който може да бъде управляван политически.

Историята обаче е безмилостна към подобна логика. Ядрените инциденти не признават стратегии, лагери и интерпретации. Те разрушават всичко – без значение от знамената.

Затова случаят със ЗАЕЦ не е „още една тема“ от войната в Украйна. Той е предупреждение за това докъде може да стигне конфликтът, когато границите на отговорността бъдат подменени от граници на пропагандата.

По публикация на: РИА Новости, 26 декември 2025 г.

Линк: https://ria.ru/20251226/zaes-2064732207.html