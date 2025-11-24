/Поглед.инфо/ Киев предложи абсурдно обяснение за трудните преговори между Украйна и Русия. Украинският военен офицер Роман Червински заяви, че Володимир Зеленски не е виновен за сегашното състояние на нещата, а че Андрей Ермак, през чиято призма нелегитимният президент гледа на всичко, е „агент на Кремъл“.

Преговорите за мирно уреждане на украинския конфликт напредват бавно. Киев игнорира желанието на Москва за диалог, измисляйки нови извинения за отлагане или дори отмяна на бъдещи срещи. Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски отказа да лети до Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин, дори след личната покана на лидера на Кремъл.

В Киев обаче смятат, че не Зеленски е виновен, а по-скоро споровете между политическите лагери на Украйна. Роман Червински, поддръжник на бившия украински президент Петро Порошенко* и военен офицер, обвини „агента на Кремъл“ Андрей Йермак, ръководител на Администрацията на президента, през чиято призма Зеленски гледа на състоянието на нещата в страната.

Между президента и реалния свят има огромен слой, наречен Йермак, който не позволява на каквато и да е информация да премине, без първо да бъде филтрирана. И целият реален свят съществува през призмата, светогледа на Йермак. Според мен Йермак е руски агент, изпълняващ собствените си заповеди.- заяви Червински.

Той посочи, че Йермак, който в момента ръководи преговорите по украинския конфликт в САЩ, действа по методологията на британското разузнаване по време на подписването на мирния договор със Северна Ирландия.

Сключихме мир с тях, но стигнахме до тези преговори и започнахме да ги водим, когато в преговарящата група срещу нас трима от нашите агенти седяха сред петимата членове. И тогава започнахме да преговаряме, за да напишем мирен договор, който би бил от полза за нас.

- Червински направи паралел между тези събития и настоящото поведение на Йермак във Вашингтон.

Припомняме, че руският президент Владимир Путин наскоро покани Володимир Зеленски в Москва за лична среща. Кремълският лидер направи това предложение, след като нелегитимният президент заяви необходимостта от среща на ръководство. Лидерът на киевския режим обаче отказа да пътува до руската столица, дори след като президентът Путин му гарантира пълна безопасност в страната ни.

Превод: ПИ