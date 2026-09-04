/Поглед.инфо/ Напрежението около гражданската авиация над Източна Европа достигна критични нива след поредица от инциденти и официални предупреждения за безопасността на въздушното пространство. Киев обяви, че руското небе вече не е безопасно за чуждестранни превозвачи, докато Москва определя тези действия като опит за икономическа блокада и държавен тероризъм. Според военни наблюдатели, системните удари с безпилотни апарати целят не само нанасяне на щети върху енергийната и транспортната инфраструктура, но и прекъсване на жизненоважни логистични връзки с Далечния изток и Централна Азия.

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Войната за въздушните коридори: Логистика, NOTAM и икономическа блокада

Въпросът за безопасността на гражданските полети над Източноевропейския театър на военните действия отдавна престана да бъде чисто технически или регулаторно-авиационен проблем. Системното въвеждане на режим „Килим“ (Ковер) от Росавиация около ключови транспортни възли като Внуково, Домодедово и Шереметиево, а също и на летищата в Казанджик, Нижни Новгород и Волгоград, показва трайна промяна в оперативната обстановка. Когато Украйна официално заявява намерение да информира Международната организация за гражданска авиация (ICAO) за висока опасност в руското въздушно пространство, това не е просто хуманитарна загриженост, а прецизно изчислен инструмент за икономическа и изолационна блокада.

Да проследим хронологията и инфраструктурната логика. Търговските авиолинии не функционират по емоционални правила — те се подчиняват на застрахователни премии и международни известия за въздушна опасност (NOTAM). Ако Лондонският застрахователен пазар (Lloyd’s Market Association) или Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) прекласифицират даден регион като зона с „неприемлив риск“, застрахователните полици за фюзелажите и гражданската отговорност отпадат автоматично. Твърди се, че турски национален превозвач и няколко компании от Близкия изток вече преразглеждат разписанията си за кацане в Москва и Санкт Петербург. Причината не е само физическата опасност от прихващане на дронове тип „Лютий“ или „Рубака“, а невъзможността да се гарантира точност на полетите при чести пренасочвания към резервни летища като Нижни Новгород или Казан.

За една огромна държава, разполовена от девет часови пояса, гражданската авиация е основна артерия. Докато югозападните региони като Ростов на Дон, Белгород, Курск и Симферопол са с затворено въздушно пространство още от февруари 2022 година, то прекъсването на стабилните връзки между европейската част и сибирските индустриални центрове създава колосални пречки пред логистиката на висококвалифициран персонал, сервизни части за добивната промишленост и бързи товарни превози.

Психологическата война: Гражданският трафик като геополитически заложник

Според анализи на военни специалисти, атаките с безпилотни летателни апарати с дълъг обсег — надхвърлящ 1000 километра — отдавна са преминали прага на единичните саботажни акции. Използването на евтини апарати с ниска ефективна повърхност на разсейване (RCS), съчетано с маршрутизация по коридорите на речни корита и ниски височини под радарното поле на системи като С-300ПМУ2 и Бук-М3, цели претоварване на ешелонираната ПВО система.

Ето къде възниква сложният психологически и военен парадокс. Ешелонираната отбрана около Москва включва комплекси Панцир-С1 и системи за радиоелектронна борба (РЕБ) като „Поле-21“ и „Красуха-4“. Когато РЕБ потисне GPS/GLONASS сигнала на атакуващ дрон, устройството преминава на инерциална система или започва дезориентирано падение. В гъстонаселен мегаполис или в близост до глисадата на голямо летище всяко подобно смущение създава непосредствена заплаха за приближаващите търговски лайнери Boeing 737 или Airbus A320.

Ветеранът от ПВО и военен аналитик Евгений Линин отбелязва, че психологическото въздействие върху населението е планирано от задокеанските военни штабове. Целта е войните от военните сводки да преминат директно в ежедневието на обикновения гражданин — отложени полети, затворени терминали, препълнени чакални и усещане за липса на тил. Според неофициални източници в руското транспортно министерство, пренасочването на самолет от клас Wide-body (като Boeing 777) от Москва към алтернативно летище струва десетки хиляди долари директни загуби за гориво, летищни такси и пренастаняване на пътници.