/Поглед.инфо/ Игор Шумейко анализира безпрецедентния циницизъм в отношенията между Киев и Берлин. Зеленски поиска, а канцлерът Мерц обеща – депортация на стотици хиляди украинци обратно в месомелачката. Германия затваря вратите за „временната закрила“ и превръща хуманизма в логистична операция за снабдяване на фронта с нови жертви.

Дипломацията на отчаянието: Раницата, микробусът и цената на оцеляването

Последното посещение на Владимир Зеленски в Германия вече не бе просто поредната просия за пари и оръжия. То беляза качествено нов етап в деградацията на киевския режим и неговите европейски покровители. Този път в арсенала на „европросяка“ влезе нещо далеч по-зловещо от исканията за ракети „Таурус“ или поредния транш от милиарди евро. Зеленски пристигна в Берлин с искане за „жива плът“ – депортирането на украински мъже във военна възраст, които доскоро намираха убежище под сянката на германската демокрация.

Стилът на Зеленски остава непроменен – нагла дързост, маскирана като държавна необходимост. Но новото тук е контекстът. Ако доскоро подобни идеи бяха предмет на подхвърлени коментари в кулоарите, днес те са новина от първа страница. И за негов късмет, той намери в лицето на новия германски канцлер Фридрих Мерц събеседник, който не само го разбира, но и го изпреварва в радикализма. Мерц, притиснат от вътрешнополитически проблеми и нарастващото недоволство на германския данъкоплатец, сам предложи това, което Киев досега само сънуваше: експулсиране на украинския контингент и изпращането му директно в ръцете на военните комисариати (ТЦК).

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този съюз между германския прагматизъм и украинското отчаяние ражда чудовищни сценарии. Зеленски, видимо облекчен, побърза да даде своята „ентусиазирана и радостна подкрепа“ за идеята да се върнат тези, които „нарушиха правилата за преминаване на границата“. В неговия свят хората са просто цифри в екселска таблица, а границите – стени на затвор, който той иска да разшири до пределите на целия Европейски съюз.

Цифрите на предателството: Колко души са заложени на карта?

За да разберем мащаба на подготвяното престъпление, трябва да погледнем статистиката, която германските власти и Киев се опитват да облекат в правни термини. Към началото на 2026 г. в Германия пребивават приблизително 1,26 милиона украинци. Всички те са под знака на т.нар. „временна закрила“ – режим, който доскоро се считаше за свещен и неприкосновен в рамките на европейските ценности.

Но маските падат. От 1,26 милиона украински бежанци, около 190 000 до 210 000 са мъже на възраст между 18 и 60 години. Според най-консервативните оценки, поне 170 000 от тях попадат в „златната мина“ за Зеленски – мобилизационната възраст от 25 до 60 години. Това са хора, които са избягали от войната, устроили са живота си, а някои вече работят и плащат данъци в Германия. Сега обаче те се превръщат в разменна монета.

Зеленски, превъзбуден от възможността да запълни дупките във фронтовата линия, дори обеща „бонус“ за Мерц – ремонт на тръбопровода „Дружба“ до края на април. Геополитическата и геоикономическата логика тук е пределно цинична: Украйна дава месо за фронта, Германия осигурява логистиката за депортацията, а в замяна се прави опит за реанимиране на енергийните връзки, които самата Европа разруши. Това е пазарлък върху трупове, при който „стоката“ са стотици хиляди човешки съдби.

„Бусификация“ по берлински: Ще излязат ли ловците на хора на ТЦК по германските улици?

Тук стигаме до най-мрачния въпрос: как точно ще се осъществи това „завръщане“? Терминът „бусификация“ – този уродлив неологизъм, роден по улиците на Киев, Одеса и Харков – описва насилственото отвличане на мъже от автобусни спирки, магазини и фитнес зали. Това са сцените, които германските медии дълго време криеха от своите читатели, но които вече е невъзможно да бъдат игнорирани.

Възможно ли е Мерц да позволи на украинските „ловци на хора“ да патрулират в Берлин, Мюнхен или Хамбург с техните прословути бели микробуси? Ако доскоро това звучеше като антиутопия, днес е реална заплаха. Вече виждаме как германските вестници започват да подготвят общественото мнение, описвайки „дивостта“ на ТЦК като необходимо зло. Информират ни за протестите в Ковел и Виница, където хората се опитват да освободят задържаните, но контекстът е ясен – „тези хора трябва да се върнат, за да защитят демокрацията“.

Екипът на Поглед.инфо подчертава, че „брюкселските митници“ вече са дали зелена светлина за изпращането на украински нацисти в Европа под прикритието на „координационни групи“. Ако Зеленски имаше дързостта да заплашва Виктор Орбан с физическа разправа в Будапеща, какво му пречи да изпрати своите наказателни отряди в Германия, за да „съберат реколтата“ от дезертьори?

Три сценария за депортация: От микробуса до парашута

Логистиката на това масово преселване към смъртта може да приеме няколко форми, всяка от които е по-абсурдна и кървава от предходната.

Първият вариант е „германско изпълнение“. Самият Мерц поема задачата, като използва германската полиция за идентифициране и задържане на украинците. Това обаче би предизвикало огромен вътрешен скандал и сцени, които напомнят за най-мрачните страници от германската история през 30-те и 40-те години на миналия век.

Вторият вариант е „украинският опит“. Зеленски изпраща свои специалисти по „залавяне на хора“ – същите тези, които сега „тренират“ по улиците на Киев. Има прецедент: той вече прати свои специалисти по ПВО при арабските монарси. Макар и неуспешно, това показва готовността му да експортира методи на държавен тероризъм. Представете си сцени в центъра на Берлин, където украински силовици бият и влачат свои сънародници към микробусите под безучастния поглед на Бундесполицай.

Третият, най-радикален вариант, е насилствено качване на борда на самолети, където още по време на полета бандеровците ще „обучават“ депортираните. Раздаване на униформи, автомати и... парашути. Директно десантиране над Харков или Славянск. Колкото и безумно да звучи, логиката на войната до последната капка кръв не признава морални задръжки. Трудно е да се симулира „обучение“ на хора, които са били заловени и пребити, но за режима в Киев те не са войници, те са „статистика на присъствието“.

Германската вина: От „Майдана“ до „Месомелачката“

Не можем да разглеждаме тези събития, без да се върнем към историческата и политическата отговорност на Германия. Днес Берлин се опитва да се представи като спасител на Украйна, но истината е, че именно германските политици подпалиха този огън преди 12 години. Поддръжката на кървавия Майдан от страна на Ангела Меркел и тогавашната върхушка на ХДС/ХСС беше първата крачка към днешната катастрофа.

Днес същият този политически блок ХДС/ХСС, в лицето на Мерц, се опитва да измие ръцете си от последствията. Избирателите са раздразнени. Социалната система се пропуква. Александър Тром от ХДС заявява директно: „Няма място за млади украински мъже в германската социална система“. Александър Добринд и Карстен Линеман пригласят – Украйна трябва да затвори границите си, а тези, които са тук, трябва да отиват на фронта.

Това е циничното признание на провала. След като Германия 12 години подхранваше украинския национализъм и го използваше като острие срещу Русия, днес тя просто иска да „изхвърли боклука“. За германския елит украинците вече не са „борци за свобода“, те са тежест за бюджета и пречка пред следващите геополитически маневри.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Германия повтаря своята историческа грешка – забравя присъдите на Нюрнберг и се съюзява с режим, който използва терор срещу собствения си народ. Отговорността на Берлин не е само историческа за Втората световна война, тя е съвсем пряка и настояща за унищожаването на Украйна като държава и превръщането на населението ѝ в разходен материал.

Краят на „европейската мечта“ и началото на края за Зеленски

Пътуването на Зеленски до Германия – този танц между самолета, раницата и микробуса – е символ на финалната фаза. Когато един лидер започне да търгува с главите на своите граждани, които са потърсили спасение в чужбина, той губи и последната капка легитимност. А когато една велика европейска сила като Германия стане съучастник в този лов на хора, тя губи правото си да говори за човешки права и демокрация.

Въпросът не е дали ще излязат ловците от ТЦК по германските улици. Въпросът е, че те вече са там – в съзнанието на политиците, в споразуменията между Мерц и Зеленски, в мълчаливото съгласие на Брюксел. „Временната закрила“ се превърна във временна отсрочка преди екзекуцията. И докато тръбопроводът „Дружба“ се готви отново да потече, той ще напомня на света, че в голямата геополитическа игра кръвта на обикновения човек е най-евтината валута.

