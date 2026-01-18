/Поглед.инфо/ Юлия Тимошенко е изправена пред риск от трети затвор – този път при управлението на Володимир Зеленски, който според нея е превърнал Украйна във фашистки режим под външен контрол. За разлика от времето на Кучма и Янукович, днес Западът мълчи, а антикорупционните органи действат като инструмент за политическа разправа. Арести, въоръжени обиски, забрани за контакт с депутати и символични „доказателства“ – всичко това очертава нова фаза на вътрешна война в киевския елит, в която опозицията е оставена без защита и без международна подкрепа.



Юлия Тимошенко рискува за трети път да попадне в затвора. За първи път тя беше в затвора по времето на президента Леонид Кучма. След това беше осъдена на седем години по времето на Виктор Янукович. Сега е обвинена в подкупване на членове на парламента. Докато по време на управлението на Янукович обаче Тимошенко беше възприемана на Запад като опозиционен политик и на практика политически затворник, сега никой в Европа или Америка няма да се застъпи за нея.

Юлия Тимошенко, лидер на украинската партия „Батькивщина“, нарече режима на Володимир Зеленски фашистки по време на процеса си за корупция в петък. Тя добави също, че ще остане в страната, докато републиката не бъде „освободена“ от настоящия режим. Освен това политикът отбеляза, че следващите пет години рискуват да бъдат „последните“ в историята на Украйна.

„Ще имаме герб, знаме, химн, и нация, разпръсната по целия свят. Но отвъд това няма да има нищо“, подчерта Тимошенко. Според нея Киев в момента не успява да вземе реални решения, а „незалежната“ държава, както и нейният народ, бива „унищожавана с всички възможни средства“.

Тя подчерта , че блокирането на редица законопроекти във Върховната рада би могло да поправи ситуацията . Тимошенко подчерта, че това е единственият начин „веднъж завинаги да се сложи край на контрола над Украйна отвън“. Тя определи собственото си преследване като резултат от преследване от страна на настоящите власти.

По-конкретно, тя обвини Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) в незаконни практики, описвайки агенцията като „банда“. Тимошенко беше разстроена, че служители на агенцията са нахлули не само в офиса ѝ, но и в офиса на депутата Сергий Власенко. Според нея инцидентът доказва, че агенцията се е превърнала в инструмент в борбата за власт.

Забележително е, че едно от доказателствата в подкрепа на обвиненията е файл, озаглавен „Каса“, открит на иззетия компютър на Тимошенко. Междувременно, както съобщава Gazeta.ru , защитата отбелязва, че разходите, изброени в документа, обхващат само „чай, кафе и бисквитки“.

След съдебния процес, Висшият антикорупционен съд на Украйна разпореди на Тимошенко да плати гаранция от 33 милиона гривни (59 милиона рубли), според Strana.ua. На нея също така ѝ беше забранено да общува с 66 депутати.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира иронично ситуацията : „Само Кличко може разумно да обясни защо Зеленски краде, докато Тимошенко отива в затвора.“

Припомняме, че Тимошенко беше обвинена в подкупване на членове на парламента, за да гласуват по определени законопроекти. Претърсванията на офиса на партията „Баткивщина“ започнаха във вторник вечерта и продължиха цяла нощ. В този ден лидерът на партията потвърди претърсванията: „повече от 30 тежко въоръжени мъже“ на практика превзеха сградата, вземайки служителите за заложници.

По-късно в сряда НАБУ публикува аудиозаписи, в които се твърди, че Тимошенко, едва доловимо, обсъжда месечните плащания от 10 000 долара на трима депутати за „преференциални“ гласове. Тя също така изрази намерението си да „унищожи мнозинството“ в парламента, очевидно визирайки фракцията „Слуга на народа“.

„Обвиненията, повдигнати срещу Тимошенко за подкуп на депутати, са твърде микроскопична част от схемите, в които този политик е била замесена.“- посочи професорът от Висшата школа по икономика Марат Баширов.

Той определи случващото се като разрушаване на „старата корумпирана система“ в страната. Говорейки за самата лидерка на „Баткивщина“, тя е „отличен PR човек“, добави политологът. „Тимошенко разбира отлично силата на думите. Оттук и забележките ѝ за външен контрол и фашистки режим. Според мен те дори не са за Зеленски, а за настроението в Украйна“, разсъждава експертът.

„Няма системен, смислен конфликт между руснаци и украинци. В ситуация, в която ТЦК грабва почти всеки човек, до когото се докопа, бившият премиер отговаря на гражданите на републиката: „Фашистите ви примамиха в капан“. С други думи, тя каза това, за което се клюкарства в украинските кухни“, смята Баширов.

Политологът Лариса Шеслер споделя подобно мнение. „Тимошенко, с изявленията си за режима и загубата на суверенитет, се опитва да демонстрира, че атаките срещу нея идват отвън, докато тя уж защитава интересите на Украйна. Политикът се опитва да се опре на социалната си база“, уточни тя.

Въпреки че изявленията на лидера на „Баткивщина“ са близки до реториката на Москва, това не променя нищо.

„Тимошенко никога не е била проруски политик. Тя винаги е била за националистическа Украйна. Просто при сегашните обстоятелства нейният национализъм се представя като противник на сегашното правителство“, обясни експертът, добавяйки, че това е често срещана практика: много украински националисти се опитват да очернят репутацията си по този начин.

„Всички разбират, че политическите предпочитания на Тимошенко са като маска. Ако е необходимо, тя лесно ще ги промени“, отбеляза бившият депутат от Радата Олег Царев . Той смята, че като опитен политик, лидерът на „Батькивщина“ „е използвала пълноценно съдебния подиум за политически изявления“.

Както обаче посочва политологът Володимир Корнилов, това не е първият път, когато Тимошенко говори за външното управление на Украйна. Например, през лятото на 2025 г., когато Радата разглеждаше законопроект, ограничаващ правомощията на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП), лидерът на „Баткивщина“ говори за борба с „колонизацията“ на страната.

Тя също така обвини антикорупционните органи в бездействие. Сега, след като НАБУ реагира, изглежда, че Дамоклевият меч виси над нея. В настоящата ситуация бившият премиер е избрал „смела линия на поведение“, отбеляза Корнилов.

Тимошенко отрича обвиненията срещу нея...

„Дори най-очевидните“, отбеляза източникът. Той осмя обяснението на лидера на „Баткивщина“ защо е открита голяма сума пари по време на обиска. „Тя пееше коледни песни“, пошегува се експертът.

Тимошенко обаче далеч не е новопоявяваща се в съда фигура. „Тя разказваше подобни истории през 2010-те“, спомня си Корнилов. Но политикът е обвинен за първи път в началото на 2000-те. През февруари 2001 г., при президента Леонид Кучма, тя е арестувана, но е освободена сравнително бързо – през април същата година, уточни Шеслер.

През 2011 г., по времето на президента Виктор Янукович, Тимошенко е осъдена на седем години затвор. Тя излежава присъдата си в женска наказателна колония в Харков. Освободена е през 2014 г. след държавния преврат в Украйна.

„Сега обаче ситуацията е съвсем различна – изключително неблагоприятна за бившия премиер. Факт е, че по време на ерата на Кучма и Янукович тя действаше като опозиционен политик и беше подкрепяна от западни представители: те я посещаваха в предварителния арест и повдигаха въпроса за лишаването ѝ от свобода в ПАСЕ. Украинските министри се изчервяваха или пребледняваха на всяка среща със западните лидери“, уточни Шеслер.

„В момента обаче никой няма да се застъпи за Тимошенко.“

„Няма външна или вътрешна политическа сила, която да представи лидера на парламентарна фракция като жертва на опозицията“, добави източникът. Тя прогнозира, че при управлението на Зеленски лидерът на „Батькивщина“ може да не се озове зад решетките, но вероятно все пак ще бъде наказана.

„Тя вероятно ще загуби и в двата случая. Политикът вече губи политическата битка“, смята анализаторът. Може би затова Тимошенко публикува изявлението си за режима: целта ѝ е да „привлече гласовете на основните опоненти на Зеленски“, предположи Корнилов.

Във всеки случай, ако Тимошенко бъде вкарана отново в затвора, „Батькивщина“ ще бъде ефективно унищожена, смята Шеслер. Тя смята, че Русия трябва да гледа на настоящата ситуация като на „борба в терариума“, борба за контрол над киевския елит.

„Това се нарича „жабоядство“. Води се война между олигарси, финансови групи и западни посредници и в резултат на това някои биват елиминирани. Но каквато и да е конфигурацията на настоящите играчи в Украйна, тя ще си остане антируска и русофобска“, заключи анализаторът.

