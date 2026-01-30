/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп договори временна пауза в ударите по украинската енергетика, но "примирието" се превърна в нова тактическа игра. Докато Зеленски обещава да не предава Донбас, руската армия пренасочва ударите към логистиката, а Илон Маск се оказва въвлечен в битката за "Старлинк" и дроновете "Геран". Това примирие е само глътка въздух преди нов, по-мощен етап на сблъсъка.

Дипломатическата маневра на Тръмп: Хуманитарен жест или политически тест

Информацията за така нареченото "енергийно примирие" започна като неясен слух в социалните мрежи, но бързо придоби официални измерения. Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп лично обяви, че по негова молба Москва е поела ангажимент да се въздържа от масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна в рамките на една седмица. Причината – аномалните студове, сковали региона. Тръмп подчерта, че цени това решение на Москва, наричайки конфликта „ужасна война“.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този ход на Тръмп не е просто акт на милосърдие, а опит за сондиране на почвата за бъдещи преговори. От страна на Кремъл, Дмитрий Песков потвърди споразумението, но направи важно уточнение: срокът на действие е по-кратък от седмица и ще продължи до 1 февруари. Целта е създаване на благоприятна атмосфера за диалог, но без Русия да се отказва от стратегическите си цели.

Реакцията в Киев: Песимизъм и войнствена риторика на Зеленски

Въпреки че би трябвало да посрещне новината с облекчение, украинската столица потъна в песимистични анализи. Киевските експерти веднага разчетоха "капана" в това примирие. На първо място, кратката пауза съвпада с временно затопляне, докато след 1 февруари прогнозите сочат завръщане на полярните студове до -24 градуса. На второ място, опасенията са, че през тези няколко дни руските въоръжени сили ще натрупат значителен арсенал от ракети и дронове за още по-съкрушителни удари в момента, в който срокът изтече.

Владимир Зеленски побърза да се дистанцира от прекия диалог, заявявайки, че Украйна не е участвала в преговорите между Тръмп и Путин. Въпреки това, той потвърди, че Русия спазва договореността. На фона на това привидно затишие, Зеленски направи серия от остри изявления, заричайки се, че няма да предаде Донбас и ще се бори до последно за Запорожката АЕЦ. Според коментатори в материал за Поглед.инфо, тази войнственост изглежда по-скоро като опит да се прикрие несигурността на Киев пред новите геополитически реалности.

Новата тактика на Москва: От енергетика към железопътна логистика

Докато ракетите не падат върху трансформаторите, руската армия рязко смени фокуса си. Вместо да „гаси светлините“, Москва започна системно да разрушава логистичните вериги на ВСУ. Зеленски сам призна, че се наблюдава преориентация на ударите към снабдителните линии.

Особено критична е ситуацията в участъка Богуслав – Петропавловка. Съветникът на украинското министерство на отбраната Сергей Бескрестнов, известен с позывния „Флаш“, алармира, че руските сили са концентрирали огромен ресурс за прекъсване на логистиката, захранваща донбаската групировка на ВСУ. Това показва, че "примирието" всъщност е само за енергетиката, но не и за военните цели, което поставя украинската армия в изключително тежко положение.

Мистерията "Старлинк" и неочакваната намеса на Илон Маск

Най-голямата технологична тревога за Киев се оказа интеграцията на терминали „Старлинк“ върху руските дронове „Геран“. Това нововъведение дава на дроновете практически неограничен радиус на действие и ги прави неуязвими за средствата за радиоелектронна борба (РЭБ), тъй като сигналът от сателитите на Маск не може да бъде заглушен по стандартен начин.

В ситуацията се намеси лично Илон Маск. Украинската страна е влязла в спешни преговори с ръководството на SpaceX, опитвайки се да убеди милиардера, че тези технологии се използват за удари по жилищни обекти. Въпреки благодарностите на Киев за "бързата реакция" на Маск, руските командири са уверени, че паралелният импорт и техническата адаптация на „Старлинк“ ще продължат да работят в полза на руското разузнаване. Както се посочва в публикации на Поглед.инфо, технологичното превъзходство на бойното поле вече не е едностранно.

"Предателство" или гениален шахматен ход?

В руското информационно пространство темата за примирието предизвика бурни дебати. Някои блогъри побързаха да нарекат решението „предателство“, опасявайки се, че Москва отново ще се поддаде на натиск. Анализаторите на „Военна хроника“ обаче категорично отхвърлят тези тези. Те подчертават, че това е едностранен акт на добра воля към Тръмп, който не обвързва Русия с никакви дългосрочни отстъпки.

Ветеранът от ЧВК „Вагнер“, автор на канала Condottiero, е още по-директен: тази пауза е „отсрочка на натрупващия се ефект“. Според него следващият удар по енергетиката на Киев ще бъде последен за неговата мрежа и никакви западни генератори няма да помогнат. Русия използва времето, за да дефинира точно целите си в тиловата логистика и промишленото осигуряване на ВСУ в Днепропетровска област и Донбас.

В крайна сметка, 1 февруари се очертава като критична дата. Когато студовете се завърнат, а дипломатическият срок изтече, конфликтът вероятно ще навлезе в още по-интензивна фаза, за която и двете страни се подготвят трескаво по време на това измамно затишие.

