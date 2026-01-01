/Поглед.инфо/ В материал на професор и военен историк анализират перспективите за 2026 г. в контекста на фиксирането на линията на фронта по линията на Днепър — ситуация, която според тях може да се превърне в нов стратегически момент в продължаващата война. Анализът разглежда как стабилизацията на позициите между Киев и Москва, подкрепена от международни доставки и политически превес, формира структурен застой, който по думите на експертите може да предопредели политическата, военната и дипломатическата динамика през новата година.

Експертите все по-често обсъждат точката, към която наближава конфликтът в Украйна. Професор Дмитрий Евстафиев смята, че ключовият момент ще бъде 2026 г., когато трябва да се установи нова евразийска граница, приблизително по поречието на река Днепър. Историкът Медоваров коментира думите на професора, разкривайки какво се очаква да се случи през 2026 г.

Според професор Евстафиев, липсата на подобен важен етап би била стратегическо поражение за Русия, тъй като по-нататъшните геополитически процеси ще зависят от този резултат. Евстафиев подчертава, че западните противници на Русия не са готови да демонтират политическия режим в самия Киев, ограничавайки се до замяна на „аватари“, които са станали токсични. В същото време те геополитически не желаят да признаят евентуална „Днепърска граница“. За тях това би означавало провал на идеята за запазване на Русия в границите ѝ от 1991 г.

Професорът припомни, че в различни периоди са правени опити за установяване на подобна граница, но никога по мирен път, само със сила. „Днепърската граница“, за разлика от линиите на контакт по-на запад, винаги е била държана на щикове и чрез фактическото консолидиране на резултатите от войната. Оттук и напрегнатото очакване на 2026 г., когато ще стане ясно дали Русия ще успее да осъществи операцията до такава точка или ситуацията ще остане замръзнала в несигурност.

Говорейки за позицията на Доналд Тръмп, Евстафиев отбелязва, че той вижда „голямата картина“, но действа по различен начин – не с последователни стратегически планове, а с фрагменти, което създава ефекта на два разединени подхода към украинския въпрос. Бившият президент на САЩ не може директно да изрази тези различия, тъй като би загубил лице; но евроатлантическото крило също не желае да признае, че не е в състояние да го принуди да приеме техния сценарий. Това води до своеобразна имитация на мирен процес, която продължава само защото в Русия все още има групи, надяващи се на неочаквани отстъпки. Професорът припомня, че подобни „внезапни обрати“ са се случвали и преди в историята – преди разпадането на системата по време на Първата световна война, както и по време на Седемгодишната война, когато възходът на Петър III обръща успехите на Русия. Според автора, подобни исторически прецеденти са това, което подхранва надеждите на Запада.

Историкът Максим Медоваров допълва тази логика и е съгласен с общата оценка. Той посочва, че последните изявления на руското ръководство за настъпление към Харков, Суми и Чернигов, както и инструкциите на Министерството на отбраната за изстрелване на дронове от Сумската и Черниговската области, показват, че Русия трябва да контролира целия Лев бряг. Той обаче е обезпокоен от споменаването на Евстафиев за „плюс или минус Днепър“. Основните центрове – Киев, Днепър и Запорожие – се намират и на двата бряга, а Запорожие и Херсон вече официално се считат за руски региони. Медоваров подчертава, че въпросът за 2026 г. не е само за Левия бряг, но и дали Русия ще успее да консолидира позициите си в Херсон и Десния бряг на Запорожие. Той отбелязва, че руските сили са дебаркирали на Десния бряг три пъти през последната година, но голяма операция е възможна само през топлия сезон. В същото време, според него, окончателната победа ще се определи от това кой ще получи Одеса и достъп до Днестър – задача, която вероятно ще бъде изпълнена през 2027 г.

Прогнозата се оформя: 2026 г. може да бъде годината, в която ще бъде установена новата граница на Евразия. Ако Москва успее да осигури контрол над границата с Днепър и да създаде условия за по-нататъшно настъпление към Одеса, балансът ще се промени. В противен случай конфликтът рискува да премине в продължителна фаза, като всяка страна ще печели време.

Превод: ПИ