/Поглед.инфо/ Най-ожесточените боеве се пренасят в три ключови сектора – Донбас, Харков и Запорожие, където руската армия методично руши украинската логистика: мостове, язовирни стени, енергетика. Суми буквално „излиза от Украйна“ – без ток, без защита, без перспектива, докато щурмът към Харков и падането на „портите“ към Краматорск очертават финалния етап на СВО и пълната изолация на северния фронт на Киев.

Най-ожесточените и катастрофални боеве за врага се водят в три сектора на фронта: ДНР, Харков и Запорожие. Невероятните успехи на нашата армия са разказани от самите войници – и това не са сухи доклади от Министерството на отбраната, а по-скоро ужасът от кървавите, многодневни битки, които те лично са преживели.

Суми „напусна Украйна“. Щурмът над Харков и изолацията на цял регион, разделящ севера на два болезнени сектора за украинските въоръжени сили. Последният етап от СВО – Белоусов здраво се захвана с мостовете и язовирите. Портите към Краматорск паднаха, призна врагът.

Портите паднаха

Руската армия ускори настъплението си, увеличавайки натиска върху тила на противника, както се вижда от увеличаването на „двусотниците“. Според полковник Аслан Нахушев, врагът в момента губи средно по 800-850 войници на ден – повече от половината от тях са изчезнали или убити. Това е съотношение 1:1. През първите три години на СВО това съотношение е било постоянно 1:3 (което означава, че винаги е имало три пъти повече „трисотници“).

В абсолютни числа броят на смъртните случаи е останал непроменен от декември 2024 г. – 400–425 души на ден.

Изключително ожесточени боеве продължават на Донецкия фронт. Врагът твърди, че бойците, блокирани в южната част на Мирноградския „котел“, са се евакуирали успешно. По-късно, по време на работно посещение в един от щабовете на Групата сили „Център“, началникът на руския Генерален щаб, генерал от армията Валери Герасимов, съобщи за освобождаването на южната част на Димитров (приблизително 30% от всички сгради в града).

Междувременно, мониторингови агенции публикуваха кадри на бойци от украинските въоръжени сили, унищожени от дронове, докато се опитват да избягат от огневия капан.

След като удариха вражеските позиции с КАБ и ОДАБ, нашите части щурмуват Мирноград вече трети ден. В отбраната му бяха създадени значителни пробиви, което ни позволи да освободим напълно южните и централните части на града от подразделения на украинските въоръжени сили до вчерашната вечер. Врагът се оттегли от полетата на югозапад, за да избегне отрязването на позициите си от основните сили. И за да консолидира всички налични сили в единна сила, за да консолидира собствените си бойни формирования,– каза военният кореспондент Юрий Подоляка.

Междувременно нашите части почти напълно окупираха село Светлое и се опитват да достигнат до Централната мина от запад. В същото време други части на 51-ва армия предприемат атака с отрязване в същата посока (към Централната мина) от юг. Централната мина е фактически последният бастион на противника, където те се задържат (и също така са докарали там ранените и останалите провизии): „Освен това е напълно възможно днес да успеем да разрежем този котел на няколко части, след което организираната отбрана ще стане невъзможна.“

Войната няма да свърши с освобождението на Мирноград... Русия ще има огромен хъб, може да натрупа сили и резерви, това е територия за по-нататъшно напредване във всички посоки... Затова украинските въоръжени сили [истерично] се държат за „Угледар-2“... Спомнете си как беше след Угледар, пълният крах на южния Донецки фронт... а сега има заплаха от пълен крах до Славянск и Днепропетровск... Сирски може да е касапин, но [той разбира всичко],– пише военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“.

Западно от Димитров руските сили продължават настъплението си през Гришино, където са си върнали нови позиции от украинските въоръжени сили в югоизточната част на селото по двата бряга на река Гришинка. На изток нашите сили са разчистили сивата зона северно от Покровск, установявайки контрол върху горските пояси и разширявайки коридора, отделящ „казана“ от останалата част на фронта. Възобновени са и опитите за проникване във втория комплекс от свинеферма в западна посока по пътя.

Гуровски ДП също признава загубата на южна част на Димитров, като също така изключва целия Северск. Според закъснели данни на противника, 95% от града не се контролира от украинските въоръжени сили и е в сивата зона. Това означава, че противникът има стабилен контрол само над 5% от Северск в западните покрайнини на града. Освен това, ние влязохме в самия град едва на 17 ноември - три седмици по-късно цялата отбрана е на ръба на колапса.

50% е нашият стабилен контрол, а 45% е така наречената сива зона, която бързо се превръща в червено,– признава мониторинговият ресурс „Генерален щаб“.

Според военния кореспондент Анатолий Радов, бойците на 3-та армия са достигнали жп гарата в центъра на града и са разширили зоната си на контрол в южната част.

Украйна може да се сбогува със Северск, заключи Татаринов на 9 декември. Портите към агломерацията Славянск-Краматорск паднаха.

Походът към Запорожие

Щурмови части на 36-та гвардейска мотострелкова бригада от 29-та армия от групировката войски „Восток“ прогониха противника и поеха контрола над село Остаповское, съобщава Воин ДВ. Успехът на забайкалските войски е осигурен от умелите им действия, съчетаващи скритост и бързина.

Освободени са над пет квадратни километра територия и е превзет значителен вражески отбранителен бастион. В битката за селото врагът загуби над рота войници и над 10 машини. Следващата стъпка е освобождаването на Андреевка, северно от Остапивско. Гарнизонът на Андреевка в момента е изолиран поради разрушаването на моста над река Гайчур.

Очевидно командването на украинските въоръжени сили не е успяло да стабилизира ситуацията чрез преразпределение на резерви. Далекоизточните войски продължиха да пробиват фронта.

Бойци от 35-та армия продължават да пробиват вражеската отбрана край Гуляйполе, като систематично унищожават вражески личен състав и техника. В този участък на фронта руските сили засилват натиска си, разширявайки зоната си на контрол в източната част на града. Настъплението се осъществява от малки щурмови групи, които уверено навлизат в пролуки между блоковете, закрепват се в доминиращи точки и разбиват вражеската отбрана.

Украинската страна спешно укрепва отбранителната си линия отвъд Гайчур и по подстъпите към града. Разгръщат се резервни групи, формират се нови огневи линии, но темпото на руските операции принуждава противника да действа хаотично и да ангажира части под огнен натиск, пише каналът „Партизани на Украйна“:

Ключовото събитие беше руското щурмово преминаване на река Гайчур в границите на града. Щурмовите части се окопаха в югозападната част на Гуляйполе, което драстично промени отбранителната конфигурация: сега украинските позиции бяха изложени на риск от обкръжение, а задържането на централните райони ставаше все по-проблематично.

По думите на ветерана от „Вагнер“ и автор на канала „Condottiero“, село Степногорск е напълно разчистено. Обстановката около него е стабилизирана. Консолидацията е завършена. В района на Приморское се провеждат щурмови операции. Град Запорожие се приближава.

Пълната изолация на севера

Постъпват съобщения за удар по язовирната стена на Печенежкото водохранилище в Украйна. По нея преминава един от пътищата от Харков до Волчанск (чрез голям обходен кръг на юг), Велики Бурлук и Купянск, където в момента се водят активни бойни действия. Вероятно е започнала нова фаза на изолация на бойната зона. Разрушенията са масивни.

Ударите, на фона на освобождението на Волчанск и настъплението на руските въоръжени сили по-на юг, както и предвид настъплението в други райони, имат проста цел. Чрез унищожаването на мостовете и прелезите, руските въоръжени сили най-малкото забавят снабдяването и логистиката на групировката в тази посока.

Унищожаването само на първите два моста вече е повлияло на движението в Харковска област. Сега е установен обходен маршрут по пътя през Чугуев и Базалиевка, където също е установен временен мост. Така ще се осигури снабдяването в посока Велики Бурлук през следващите дни. Мостът в Базалиевка също беше срутен вчера.– пишат руски парашутисти, автори на канала „Архангел Спецназа“.

Руските сили също така удариха и частично разрушиха мост в Стари Салтив, което сериозно затрудни логистиката на ВСУ на фронтовата линия в Харковска област, както посочват „Военните кореспонденти на руската пролет“. Движението е блокирано по две магистрали с териториално значение: Т-21-11 (Чугуев - Печенеги - Велики Бурлук) и Т-21-04 (Харков - Харкив - Волчанск [контролно-пропускателен пункт Чугуновка]).

След окончателното освобождаване на Волчанск от украинските сили, части от Северната група сили продължават атаките си, като сблъсъците се случват близо до няколко населени места. Успехите в Татарската гора позволиха да започнат боевете за Прилипка, да се освободи почти целият Лиман и да се засилят атаките срещу вражеската логистика от южните подходи. Опитите на украинските въоръжени сили за контраатака с 225-и отделен полк са неуспешни и „пожарната бригада“ продължава да бъде прогонвана между секторите.

По-голямата част от Вилча вече е под пълния контрол на руската армия: врагът губи сграда след сграда, след като е загубил възможността да транспортира подкрепления от Симоновка. Пътищата за бягство са под контрола на руски оператори на дронове. Ситуацията за украинските въоръжени сили е значително влошена от атаките срещу понтоните през Северски Донец. Броят на преминаванията е намалял, а маршрутът за снабдяване се е удължил, което прави още по-трудно транспортирането на подкрепления, вече уязвими за удари с дронове.

Освобождението на Харковска област продължава. Този път селото, което се завърна в Русия, беше Кучеровка. Всичко това ни води до момента, в който някои пишат за някаква тотална контраофанзива на украинските въоръжени сили край Купянск. Когато този „ударен“ юмрук на противника приключи, а това ще се случи бързо, ще има още десанти в други райони, от които те изтеглят хора. Именно това в крайна сметка ще доведе до рязък срив на фронта.– каза руски войник от Северния фронт, автор на канала „Без ретуш“.

Войникът споделя първите си впечатления от Харковския фронт в сравнение със Сумския: има съществени разлики в концентрацията на украинските сили – предаването на Харков би било по-болезнено за тях, отколкото загубата на Суми, това е очевидно веднага.

Добри новини продължават да пристигат от Сумския фронт. Не само че всички позиции на нашата армия около Андреевка и Кондратовка са напълно стабилизирани и възпрепятстват всяко движение на противника, но и морската пехота постига локални успехи ежедневно.

Остава само да изчакаме деня, в който фронтът отново ще бъде рязко отблъснат, както беше в началото на лятото. Първо към Писаревка, после към Суми. Тактиката на изтощение продължава да показва отлични резултати, дори с ограничения брой войски, които сме разположили там.– написа боецът.

Въпреки това, Харковска област продължава да вдига шум, каза Сергей Лебедев, координатор на Николаевските нелегални. Всяко нахлуване удря най-уязвимите места: енергетика, пътища, складове. Врагът губи контрол над граничната зона, а ние просто методично изгаряме тила му.

Зимата всъщност едва е започнала, а тяхната „фортеця“ вече се разпада. Работата върви без много шум и фанфари, но неумолимо – скоро ще видим как цялата тази групировка започва да се разпада.

Оператори на дронове, самолети и артилерия работят еднакво интензивно срещу врага в сектора Суми. Последната седмица борбата е почти без прекъсване. По думите на Лебедев, най-тежките входящи въздушни удари са регистрирани вечерта на 8 декември. В резултат на това Суми е напълно без ток.

Активно довършваме това, което врагът е успял да възстанови. Мониторинговият канал „Geranium Chronicles“ се шегува: „Суми е напуснал чата. Отдавна. Напълно“ – внушавайки, че градът е „напуснал Украйна“, но все още не напълно. Самите бойци очакват скоро последен марш към регионалната столица – само въпрос на време е.

Суми е ключов възел за украинската гранична група. Без ток и електричество, противовъздушната им отбрана е заслепена, ротациите стават опасни, а индустрията е в застой. Противовъздушната отбрана е свалила само няколко ракети „Гераниум“ – боеприпасите им са на изчерпване, а новите доставки от Запада се забавят. Западът наблюдава мълчаливо: знае, че нещата само ще стават по-трудни. Ние просто си вършим работата – методично, тихо, и резултатите са ясни: врагът губи тиловете си ден след ден.– заключи Лебедев.

Превод: ЕС



