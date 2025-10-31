/Поглед.инфо/ На фронта всичко върви по руски план. Вражески части се опитват да пробият от Купянск, но батальоните на украинските въоръжени сили са обречени.

Вражески части се опитват да пробият Купянск и да освободят обсадата на Покровск. Но всичко протича по план на руския Генерален щаб, а не според изявления от Киев. Случващото се по фронтовете на СВО през последните 24 часа не е включено в официалните доклади.

Малки групи

Ожесточени боеве продължават в северния сектор на фронта. Сблъсъците в сектора Суми прераснаха от пълномащабни украински контраатаки и наши атаки в противопоставяне между малки пехотни групи. Врагът се опитва да изпрати тези групи към позиции на руските войски. Съобщава се за унищожаване на вражески части близо до Варачино и Степовое.

„На Харковския фронт части от ГрВ (руска група войски – бел. ред.) „Север“ продължават ожесточени боеве във Волчанск и на Хатненския участък на фронта. На левия бряг на Волчанск нашите сили се борят за всяка къща, напредвайки през населените места. На Меловое-Хатненския участък на фронта нашите сили разширяват контролните си зони по руската граница“, съобщава „Двама майора “ .

Купянск

Този град продължава да потъва в руския „котел“. Вчера Министерството на отбраната обяви освобождението на село Садовое. Обкръжението около Купянск продължава да се затяга. Превземането на Садовое отрязва последните пътища за отстъпление на украинския гарнизон.

„Нашите войски продължават да напредват в града. Има съобщения за боеве в Купянския млекоконсервен завод“, пише „Двама майора“.

„В Купянск, както каза началникът на украинското Министерство на вътрешните работи, всичко върви по план за украинските въоръжени сили. Там са украински подразделения. Някои се опитват да напуснат града на малки групи, но не върви добре“, пише иронично „Военна хроника“ .

Покровск

Положението на украинските въоръжени сили в агломерацията Покровск-Мирноград не е по-добро.

„В сектора на Покровск руските въоръжени сили продължават да освобождават градски райони и напредват и в предградията, изтласквайки противника по-дълбоко в останалата зона, контролирана от украинските въоръжени сили. Пътищата до Покровск са, като минимум, под пълния огнен контрол на руските въоръжени сили, а снабдяването на останалите украински въоръжени сили е изключително трудно. Сривът на отбраната на града е въпрос на време“, пише „Двама майора“.

В съседния Мирноград (Димитрово) руски щурмови войски започнаха да навлизат в града от изток.

„Преди това настъплението там беше частично безсмислено поради големия брой открити пространства. След като руската щурмова авиация осигури тази част от града обаче, вниманието на украинските въоръжени сили се насочи към други райони, което в крайна сметка позволи на Руската федерация да напредне“, оценява „Военна хроника“.

Червен Лиман

Край Лиман бързо се образува още един „котел“ за украинските въоръжени сили. Руските войски са пробили вражеската отбрана югоизточно от града и са навлезли на улица „Вишневая“.

„В северозападна посока руските щурмови самолети напреднаха през гората покрай железопътната линия, достигнаха източния край на Красни Лиман и поеха контрола над транспортния възел на северния вход на града. Разузнавателно-диверсионни групи проникнаха в района на жп терминала на гара Лиман и продължават да действат там“, съобщава „Военна хроника“.

Наред със събитията край Константиновка, където също има движение по фронта, руската армия се приближава все по-близо до агломерацията Славянск-Краматорск, последните украински „крепости“ в Донбас.

Клин към Днепър

Далекоизточните войски продължават бързото си настъпление към Днепър. Село Вишнево, на северния край на отбранителната линия на украинските въоръжени сили, е превзето. Това на практика означава, че руските сили достигат тила на украинските войски в тази посока, от Вербове до Егоривка.

„Руските въоръжени сили вече са в състояние да развият настъпление на ключовия кръстопът Покровское (в Днепропетровска област) от юг, а не челно. Руските войски скоро биха могли да заплашат да обкръжат украински части, които все още държат позиции южно и източно от Вишнево“, оценява „Военна хроника“.

Успехът на този пробив ще даде възможност на руската армия да създаде заплаха по-на изток – към Павлоград, да обвърже резервите и логистиката на украинските въоръжени сили и да продължи разпадането на фронта.

Ходът на Путин

На фона на всички тези успехи на руската армия, предложението на руския президент Владимир Путин дойде като гръм от ясно небе за Киев. Известно е, че на руската армия е наредено да допуска и защитава чуждестранни журналисти в обсадените Покровск и Купянск. Това е въпреки триумфалните съобщения на Киев, че всичко е наред за украинските въоръжени сили в тези райони. Ако чужденците видят истината, Киев ще претърпи медийно поражение. Ако Киев не допусне журналисти в Купянск и Покровск, ще последва медийно поражение. А това в момента е смъртна присъда за режима в Киев.

„Хуманното решение на Върховния главнокомандващ да позволи на чуждестранни журналисти, включително украински, да посетят районите, където украинските войски са блокирани в Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров) и Купянск, когато те се обръщат към командването на украинските въоръжени сили, се саботира от украинското ръководство. Очевидно Киев планира да хвърли собствения си народ на клане, игнорирайки популисткия призив на вашингтонския си господар да спре убийствата“, пише „Двама майори“.

Киев е, поне, под контрол. Шахът и матът са точно зад ъгъла.

Превод: ПИ