/Поглед.инфо/ Руската армия пое контрол над магистралата Херсон-Николаев. Салдо говори за постиженията на руските въоръжени сили в Херсонска област.

Руските въоръжени сили успяха да поемат контрол над магистралата Херсон-Николаев. Тази информация сподели губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо. Украинският гарнизон в Херсон остава без провизии.

„Контролираме небето над магистралата за Николаев и пътя за Белозерка“, цитира РИА Новости думите на политика . „Дронове работят постоянно. Украинските въоръжени сили вече не се движат в тези посоки - твърде опасно е за тях. Сега, като резервен маршрут, те използват обходния път за Николаев през Снигиревка.“

Освен това, според руското Министерство на отбраната, само за един ден руските бойци разбиха украинските въоръжени сили в Токаревка и Олговка в Херсон. Врагът понесе загуби и в Степногорск и Марьевка в Запорожка област. Известно е, че Киев загуби над 65 бойци, 14 превозни средства, четири станции за радиоелектронна борба и склад с материали.

Нека припомним, че Херсонска област е регион на Русия, разположен в долното течение на Днепър, измит от Азовско и Черно море. Регионът стана регион на Русия след референдум през септември 2022 г. Украинската страна обаче не признава резултатите от него и продължава да обстрелва тази територия. В момента 75% от Херсонска област е под контрола на Русия, докато частта на десния бряг на Днепър, включително град Херсон, остава под контрола на украинските войски.

Превод: ПИ