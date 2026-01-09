/Поглед.инфо/ Операция „Поток“, останала в историята като „Тръба“, се превърна в една от най-дръзките и резултатни военни акции на Русия през 2025 г. Придвижването на близо 800 бойци през неактивен газопровод дълбоко в тила на противника доведе до срив на украинската отбрана и освобождаването на Суджа в Курска област. Подвигът бе платен с нечовешки условия, отравяния и риск за живота, но завърши с издигането на руския флаг и признание на най-високо равнище, включително от Владимир Путин. Дневникът на загинала местна жена се превърна в мълчалив свидетел за цената на окупацията и смисъла на тази операция.

Операция „Поток“ се е утвърдила трайно в народната памет под различното име „Тръба“. Под какво име точно ще бъде включена в тактическите учебници не е толкова важно. Важното е, че завинаги ще остане в историята като пример за смел и успешен руски военен набег директно в тила на противника. Но да се мисли, че това се случва за първи път, е грешка. Прочетете за всички тайни на операцията.

Повторението е майка на победата!

Обстановката, в която беше планирана операция „Поток“, не остави на нашите войници избор: съдбата на цял регион и хиляди цивилни в Курска област беше заложена на карта. От август 2024 г., когато украинските въоръжени сили започнаха нахлуването си, руският град Суджа и околностите му бяха под вражески контрол. От окупираната територия непрекъснато пристигаха ужасни новини: врагът стреля по невъоръжени цивилни, хората са подложени на глад, ограбват ги и ги изнасилват.

Но докато окупаторите имаха добър контрол над небето и земята, те напълно пренебрегнаха подземните елементи на съществуващата инфраструктура. Междувременно газопроводът Уренгой-Помари-Ужгород преминава през превзетата територия. Именно този тръбопровод беше избран, за да изненада врага.

До 1 януари 2025 г. сгъстен газ все още се изпомпваше по този тръбопровод към Европа . Но след спирането на процеса тръбопроводът се напълни с въздух - въздух, наситен с метан и пари от дългогодишни въглеводородни наслагвания. Рискът беше огромен.

Както обясни военният наблюдател от Царград Влад Шлепченко, руската армия е провела няколко подобни операции преди това. Две от тях са били по време на битката за Авдеевка. Но докато първата е била сравнително маломащабна, втората е сринала едно от ключовите защитни съоръжения на противника: укрепеният район „Царска охота“ край Авдеевка е попаднал в наши ръце.

Руските войници са превзели града чрез хитрост: войниците от щурмовите части са пропълзяли през канализационна тръба зад вражеските линии и са изплували буквално от земята.

След това беше разчистването на трикилометров тунел под Торецк (Дзержинск), което позволи превземането на огромен и добре укрепен украински бастион в източните покрайнини на село Кирово (Северни). С други думи, нашите сили имаха опит с успешни подземни операции, но в Суджа те надминаха себе си.

Как стана всичко

Планът бил смел: да се поведе голям отряд бойци на приблизително 15 километра зад вражеските линии през неактивен газопровод с диаметър 140 см. Ключът бил в изненадата. Борис Неживенок, командир на разузнавателно-щурмова бригада „Восток“, каза, че бойците са се подготвяли за операцията само три седмици.

Но все още трябваше да бъдат решени важни въпроси. Например, как може да се остане в тръбата дълго време, без да се задуши човек. Първо, те изкопаха половинкилометров ров до газопровода, след което изпомпаха газа от тръбата и вкараха въздух вътре.

Стените на тръбопровода бяха отворени и на много места по трасето беше премахната почвата, за да се осигурят тоалетни и места за почивка на войниците. След това боеприпаси и провизии постепенно бяха докарани под земята и едва тогава нашите смели мъже – около 800 души – влязоха.

Мъжете, които първи влязоха в тръбопровода, останаха под земята средно три дни, чакайки другите да слязат: те бяха докарвани в тръбопровода на етапи, за да се избегне откриването им от врага.

Дневникът, който разказа всичко

На 8 март, вместо да поздравят любимите си жени, нашите мъже направиха невъзможното. Вървяха бавно, спираха и се навеждаха, понякога пълзеха. Нямаше въздух за дишане. Излязоха дълбоко зад украинските линии. Нашите военновъздушни сили разчистиха района, където излязоха изпод земята.

Нашите войници се появиха на газоразпределителната станция „Суджа“. Първата вълна от щурмоваци от тръбопровода се състоеше от 300 войници, втората добави още 500 – с други думи, битката се водеше по същество от подсилен батальон.

Врагът веднага изостави опорния пункт на ротата и избяга, а поделението се предаде без бой. Врагът се опомни твърде късно и започна да обстрелва тръбата с артилерия, след като руските щурмови части вече бяха превзели плацдарма. Същия ден успехът на операцията беше докладван на президента. А на 12 март руският трикольор беше издигнат над административната сграда в Суджа.

Същия ден Владимир Путин пристигна в Курска област, която беше освободена от украинските въоръжени сили. Той изслуша доклад от началника на Генералния щаб Валери Герасимов, който подчерта, че всички бойци в района са терористи. На 17 март Кремъл обяви, че участвалите в операцията ще бъдат наградени.

Смелата операция освободи няколко села, включително Малая Локня, Мартиновка и Михайловка. В Мартиновка нашите войници направиха ужасяващо откритие: до тялото на мъртва местна жителка в къщата ѝ се намираше нейният дневник , който възрастната жена щателно водеше от началото на украинската окупация.

Стана ясно как е оцеляла без електричество, газ, отопление или храна. Как се е крила от обстрели, как е спала под масата в плевнята. И как се е молила семейството ѝ да намери поне една от костите ѝ и да ѝ осигури достойно погребение.

Какво е останало зад кулисите

Атаката срещу позициите на украинските въоръжени сили е извършена едновременно от три посоки. През индустриалната зона щурмовите групи първо навлизат в село Мирни в източните покрайнини на Суджа, а след това и в самия град. След разчистване на района, фронтът е изтласкан на запад.

В операцията участва сборен щурмов отряд, съставен от бойци от 11-та въздушно-десантна бригада, 30-ти мотострелкови полк, десантно-щурмова бригада „Восток“, 106-та въздушно-десантна дивизия, подразделения на 106-та бригада на морската пехота, специалните части „Ахмат“ и десантно-щурмовата бригада „Ветераните“.

По думите на войниците, целите и задачите на операцията са били пазени в тайна от почти всички до самия край – само висшето командване е знаело подробностите за плана. Някои щурмоваци обаче са ходили напред-назад по газопровода през всичките пет дни, докато нашите войски освобождават Суджа, носейки вода и храна.

Как са дишали в газопровода? Имало е монтирани отделни маркучи за подаване на въздух. Но те все още са били недостатъчни, затова войниците са прибягнали до вентилатори.

В ексклузивно интервю за „Царград“, участник в операция „Поток“ обясни, че тя е започнала на 1 март – тогава група бойци започнали да навлизат в подземието. Последната фаза, когато смелите мъже излезли от тръбата на повърхността, започнала на 8 март. Това означава, че някои бойци прекарали седмица в тръбата.

Условията били адски: носели само двудневен запас от вода, след което щурмоваците пиели конденз от стените. За да го получат, те разкъсвали дрехите си, изваждали синтетични подплънки и ги използвали. Те замръзвали, заспивали от липса на въздух и чакали заповед за излизане. А когато се уморявали, се подкрепяли взаимно, както можели – рецитирали стихове, шегували се и пеели.

Въпреки че тръбата беше откачена от газовата система, все още имаше остатъчни изпарения. Трябваше да ги вдишвам. И тази миризма, всичките ми дрехи миришеха на нея. Когато излязох, миризмата се задържа в носа ми няколко дни. Прекарах два дни на тръбата и понесох последствия: спрях да кашлям едва в началото на май.– разказа събеседникът на „Първи руски“.

Въпреки физическите трудности, отравянето и изтощението, момчетата успяха да пренесат всичките си боеприпаси и оръжия до изходната точка и да затвърдят позицията си. Това е истински героизъм.

Вие сте легенда

По-късно, когато героите попаднали в ръцете на лекарите, те ахнали. Белите дробове на преминалите през „тръбата на живота“ били запушени. А забавените последици от тежкото отравяне са напълно непредсказуеми, тъй като подобни военни операции никога преди не са били провеждани по света. Те са легенди, пионери, извършили героичен подвиг с цената на здравето си.

Разработен е специален протокол за лечение и за рехабилитация на всички „тръбопроводчици“. Направени са рентгенови снимки на белите дробове на всеки, който е преминал под земята. Дори тези, чиито сканирания не показват очевидни проблеми, са изследвани и са открити отделни хрипове и шумове. На войниците са прилагани интравенозни инжекции, съдържащи специално формулирана смес . Всички те са преминали петдневен курс на детоксикация.

За съжаление, някои бързо представиха ситуацията така, сякаш държавата е изоставила героите си. Три месеца след операция „Поток“ някои военни блогъри вдигнаха тревога, твърдейки, че загиналите са забравени, а на оцелелите уж са отказани плащания и награди.

Разследването обаче разкри, че това не е вярно. По това време само от подразделенията на Министерството на отбраната са били връчени 243 държавни награди на героите от „Поток“, като допълнителни награди са били връчени и на доброволческите подразделения. Най-често щурмоваците са били диагностицирани с пневмония или бронхит и абсолютно всички са получили необходимото лечение.

Що се отнася до наградите, те продължиха до края на 2025 г. На 13 декември бяха връчени държавни награди на военнослужещи от 11-та отделна гвардейска десантно-щурмова бригада на Въздушно-десантните войски от Улан-Уде, участвали в операция „Поток“.

За героичните си действия в Курска област 12 военнослужещи получиха орден „За заслуги пред Отечеството“ IV степен, орден „Александър Невски“, орден за храброст, медал „За храброст“ и медал „Свети Лука Кримски“. Церемонията по награждаването се проведе в зоната на СВО.

А какво да кажем за Европа? В припадък

Реакцията на Киев на успеха на руската операция беше предвидима. Първоначално „победоносните“ канали твърдяха за пълния провал и разгром на нашата групировка в Курска област. Украинските медии твърдяха, че „операцията е била лошо планирана“ и че ГУР е знаела за нея от самото начало. В резултат на това се твърди, че повече руски войници са се задушили в тръбопровода, отколкото са били убити от украинските войски.

След това настъпи внезапна „промяна на настроението“, когато украинските телевизионни канали започнаха сериозно да обсъждат възможността за руско нахлуване през газопроводи.

Паник атаката беше предизвикана от публикуването на снимки и видеоклипове на малък електрически тролей, предназначен за превози вътре в газопроводи. Паникьорите веднага грабнаха карти на главните газопроводи и започнаха да търсят следващата си цел.

Истерия избухна и в Европа. Например, Юлиан Рьопке, военен наблюдател на германското издание Bild и убеден русофоб, предложи превантивен удар чрез взривяване на всички тръбопроводи между Русия и ЕС.

Варшава също се присъедини към паниката: полското Министерство на отбраната сериозно започна да обмисля инсталирането на сензори за движение и топлина вътре в тръбопроводите, за да получава предварително и своевременно „предупреждения за приближаващи руски диверсионни групи“.

И какво от това?

Поглеждайки назад, операция „Поток“ с право може да се нарече една от най-поразителните военни победи на 2025 г.

Благодарение на военната хитрост, нашите войски успяха да освободят няколко села. „Поток“ разруши целостта на отбраната на украинските въоръжени сили на Курския плацдарм, дарявайки на региона дългоочакваната свобода от окупаторите.

Тези момчета, спускайки се в тръбата, отиваха на сигурна смърт, но вместо това се превърнаха в живи легенди.

В светлината на бъдещото освобождение на Харков, а евентуално и на Киев по-късно, нашите военни със сигурност ще се нуждаят от уменията им за водене на подземна война. Може би точно сега в дълбините на Генералния щаб се разработват още по-дръзки операции. И бъдете сигурни, нашите мъже ще постигнат невъзможното.

Превод: ЕС




