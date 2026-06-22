Ген. Димитър Шивиков: Европа отново върви към война с Русия, а Зеленски усеща политическия си край

/Поглед.инфо/ В предаването на Владимир Трифонов генерал Димитър Шивиков прави тревожен паралел между 22 юни 1941 г. и днешната политика на Европа към Русия. Според него европейските елити не са научили уроците на историята и все по-открито говорят за нова конфронтация с Москва. В разговора се анализират бойните действия в Украйна, настъплението на руската армия, ударите по руска инфраструктура, ролята на западните оръжия, ултиматумът на Зеленски към Лукашенко и опасността от нова ескалация, която може да тласне Европа към още по-мащабен конфликт.

На 22 юни – дата, която остава една от най-драматичните в историята на Русия и народите на бившия Съветски съюз – генерал Димитър Шивиков коментира историческите паралели между началото на операция „Барбароса“ и съвременните отношения между Европа и Русия.

В разговора се разглежда как днес част от европейските политически елити интерпретират събитията от Втората световна война и защо според генерал Шивиков историческите уроци остават неразбрани. Той обръща внимание на публикации в западни медии и на нарастващата реторика за бъдеща конфронтация с Русия, която според него все повече започва да напомня на опасни периоди от европейската история.

Съществена част от разговора е посветена на войната в Украйна и на реалната ситуация на бойното поле. Генерал Шивиков анализира руското настъпление по различните направления на фронта, включително района на Константиновка, както и продължаващите украински удари по руска територия с дронове и западни ракети с голям обсег.

Според него в информационното пространство все по-често се разминават реалните военни процеси и публичните интерпретации, които достигат до европейската аудитория. Разговорът разглежда ролята на пропагандата, психологическата война и опитите чрез отделни тактически успехи да се създаде впечатление за стратегическа промяна на фронта.

Специално внимание е отделено на атаките срещу руска инфраструктура, нефтени обекти и транспортни комуникации, както и на опитите за нарушаване на снабдяването на Крим. Генерал Шивиков коментира доколко подобни действия могат да окажат влияние върху общия ход на конфликта и какви са реалните възможности на украинската страна.

В разговора се засяга и темата за използването на нови технологии и изкуствен интелект във военните действия. Дискутира се как съвременните системи се използват за разузнаване, целеуказване и координация на ударите, както и какви рискове възникват при подобна автоматизация на бойните действия.

Особено място заема и развитието на отношенията между Украйна и Беларус. Генерал Шивиков коментира отправения от Зеленски ултиматум към Александър Лукашенко и анализира защо според него подобни действия показват по-скоро нарастващо напрежение и политическа нервност в Киев, отколкото увереност в развитието на ситуацията.

Обсъждат се още позициите на САЩ, Великобритания и основните европейски държави, както и въпросът дали Европа действително се подготвя за продължителна конфронтация с Русия през следващите години.

Разговорът предлага различен поглед към събитията в Украйна, към геополитическите процеси в Европа и към възможните сценарии за развитието на конфликта през следващите месеци.

Гледайте целия разговор, за да чуете оценката на генерал Димитър Шивиков за състоянието на фронта, бъдещето на Украйна, отношенията между Русия и Европа и рисковете пред международната сигурност в един все по-нестабилен свят.

Втора част по-късно:

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