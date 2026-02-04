/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива плановете на Запада за директна намеса в конфликта в Украйна, като поставя ултиматум от 72 часа преди включването на САЩ и Европа. Докато Киев и Вашингтон договарят "военен отговор", руската армия нанесе рекордна атака с ракети и дронове, а генерал Андрей Гурульов очерта новите граници на операцията.

Западният ултиматум: 72 часа до глобален сблъсък

Геополитическото напрежение достигна критична точка, след като в медийното пространство изтече информация за нов „скоординиран план“ между Украйна, САЩ и водещи европейски държави. Според данни, цитирани от Ройтерс и анализирани за Поглед.инфо, западните съюзници се готвят да поставят на Русия ултиматум от 72 часа за прекратяване на огъня в случай на възобновяване на мащабни бойни действия. Този план не е просто дипломатическа маневра, а разписана военна стратегия, разделена на три фази.

Първата фаза обхваща първите 24 часа, през които ще бъде отправено последно дипломатическо предупреждение, докато украинските въоръжени сили (ВСУ) предприемат „специфични действия“ на терен. Ако това не спре руското настъпление, се задейства втората фаза – включването на „коалиция на желаещите“, състояща се от Великобритания, Турция, Норвегия и Исландия. Третият и най-опасен етап предвижда пълномащабен военен отговор от страна на ЕС и САЩ, като американските сили ще поемат логистиката и разузнаването, а европейските държави ще осигурят жива сила и техника по въздух, море и суша.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте пред Върховната Рада. Той потвърди, че веднага след постигането на евентуално мирно споразумение, в Украйна ще се появят чуждестранни контингенти, самолети и флот. Това на практика означава превръщането на Украйна в държава с „отложен чл. 5 от договора на НАТО“, което е абсолютно неприемливо за Москва.

Военната доктрина на Русия: Ядрен баланс на гаранциите

В отговор на тези западни планове, руските военни експерти предлагат огледално „контрапредложение“, базирано изцяло на действащата военна доктрина на Руската федерация. Логиката е проста и смъртоносна: всяка атака срещу територията на Русия, включително новите региони, ще бъде посрещната с прилагането на стратегическо ядрено оръжие.

Този отговор не е насочен само срещу войските на НАТО на територията на Украйна, но и срещу „центровете за вземане на решения“ в европейските и американските столици. Целта на Москва е да изравни „баланса на гаранциите“. Ако Западът гарантира сигурността на Киев чрез директна намеса, Русия гарантира пълното унищожение на агресора. Както се посочва в материали за Поглед.инфо, този подход вероятно ще принуди „гениалните умове“ във Вашингтон да търсят начин как да се измъкнат от собствените си споразумения, вместо да диктуват условия на Кремъл.

Рекордната нощна атака: Енергийният възел е прерязан

Докато дипломатическите совалки чертаят сценарии за война, руската армия премина към безпрецедентни действия на бойното поле. В нощта на 3 февруари бе извършена най-мащабната ракетно-дронова атака от началото на годината. По данни на военния експерт Юрий Подоляка, по обекти в Украйна са изстреляни стотици дронове и десетки ракети в три последователни вълни – нощна, сутрешна и дневна.

Арсеналът включваше 30 балистични ракети „Искандер-М“, над 60 крилати ракети Х-101 и „Калибър“, свръхзвукови Х-32 и хиперзвукови „Циркон“. Основният удар бе насочен към енергийната система на Централна и Източна Украйна. В Киев са поразени ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5, както и критичната подстанция „Киевска“ (750кВ), която свързва Ровненската и Хмелницката АЕЦ с енергийния възел на столицата.

Ударите в Харков по ТЕЦ-5 и Змиевската ТЭС, както и атаките в Днепропетровск и Виница, целят пълно изолиране на енергийните системи на Източна и Западна Украйна. Източници на Поглед.инфо потвърждават, че последствията са критични и това ще принуди Зеленски да „коригира“ преговорната си позиция, както самият той призна след атаките.

Генерал Андрей Гурульов: СВО няма да спре до Донбас

На фона на ескалацията, руският генерал и депутат от Държавната дума Андрей Гурульов направи важно изявление относно бъдещето на специалната военна операция. Според него целите на СВО все още не са достигнати и всяко примирие в сегашния му вид би било просто „отложена война“.

Гурульов е категоричен, че Русия не може да остави в състава на Украйна градове като Одеса, Николаев, Днепропетровск и Харков. Тези територии са исторически руски и тяхното освобождаване е въпрос на национална сигурност. Генералът подчерта, че целта е пълно излизане на левия бряг на Днепър и ликвидиране на всяка възможност за бъдеща заплаха от страна на НАТО чрез украинско прокси. Военната логика диктува, че оцеляването на украинската армия под каквато и да е форма е недопустимо за дългосрочния мир в региона.

Какво мислите: възможно ли е Украйна да оцелее без мирно споразумение? Споделете в коментарите!