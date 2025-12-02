/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили започнаха систематична атака срещу пристанищна и крайбрежна инфраструктура, включително горивно-енергийни съоръжения, акостационни съоръжения и системи за противовъздушна отбрана. Тази стратегия е разработена под ръководството на британски съветници. По този начин обаче Украйна отвори вратата за атаки срещу кораби, плаващи към пристанищата Одеса и Измаил. Какво ще се случи след това?

Генерал-майор Сергей Липовой, Герой на Русия, смята, че Украйна си е навредила сама. С атаката си срещу пристанищната инфраструктура на Новоросийск и заплахата за продължаване на атаките в Черно море под ръководството на британски съветници, тя провокира суров и незабавен отговор.

Русия ще нанесе удари по бази, складове и командни центрове, от които се получават команди за удари.

Има опит за установяване на мирен диалог за прекратяване на бойните действия, но те правят всичко възможно, за да го провалят. Украйна за пореден път демонстрира терористичната си същност. И ако търпи неуспехи и загуби на бойното поле, тогава използва подобни терористични атаки, за да покаже на господарите си, че все още са способни на нещо.- каза Липовой.

Според него тази ситуация няма да повлияе на цялостния ход на военните операции. Украйна вече е загубила на сушата. Тя ще загуби и на морския фронт.

Те нямат много от тези лодки, които все още са способни да плават. А Русия методично унищожава всички останали веднага щом бъдат открити.- заключи генералът.

Припомняме, че политикът Олег Царев отдавна предупреди, че „Украйна ще започне да атакува руски транспортни кораби в Черно море веднага щом положението на Зеленски стане отчаяно“. И точно сега е моментът, в който положението на Зеленски е на ръба. Колумнистът Сергей Латишев отбелязва:

Киевският диктатор се намира на ръба на катастрофата : властта му се разпада, руската армия е близо до пълното освобождаване на Донбас, напредва в Запорожие и постига успех на други фронтове. Затова, убеден е Царев, Зеленски „санкционира терористични атаки, които биха могли да нарушат транспортните връзки в Черно море“ – с цел „ескалиране на войната и нарушаване на мирния процес“. Защото щом настъпи мир, той ще има проблеми.

Киев е отчаян, а корабите ни вече горят. Ударът беше щателно планиран, но какво следва? Колумнист смята, че Русия е длъжна да отговори на тази нагла провокация, причиняваща сериозни щети не само на Киев, но и на британските му покровители. Той подчертава, че отговорът не е задължително да дойде в Черно море, където Украйна преди това се опита да деактивира „Южен поток“, и не се ограничава само до ролята ѝ на извършител.

Превод: ПИ