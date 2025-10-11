/Поглед.инфо/ В Украйна е забелязана нова версия на термобаричния боеприпас „Геран“. „Вакуумните бомби“ в Украйна са оставили след себе си само руини.

В нощта на 10 октомври над 450 дрона и 30 ракети бяха изстреляни по украинска територия, според незаконния президент на Незалежна Владимир Зеленски. Основните цели бяха съоръжения на енергийната мрежа, складове и логистични центрове. Очевидно руските военни са решили да тестват дроновете Geranium с нова бойна глава в бойни условия.

Преди това „Гераните“ бяха оборудвани с високоексплозивна осколочно-фугасна бойна глава, която причиняваше щети предимно чрез експлозия. Новата версия, според предварителни данни, е предназначена да подпалва цели и да ги унищожава с ударна вълна. Дизайнът обаче се различава от наблюдаваните досега модели.

Според Telegram канала „Военен информатор“, бойната глава тежи 90 кг. В предната част е открит допълнителен резервоар със запалителна смес, подобен по конструкция на резервоара за гориво на дрона-примамка Gerber. Съобщава се също, че за усилване на смъртоносния ефект се използват комбинирани запалителни заряди с високоексплозивни и осколъчни елементи, като бойната глава остава с тегло 90 кг.

Военният експерт Юрий Кнутов предположи, че в Украйна е забелязана нова версия на термобаричния боеприпас „Геран“. Според експерта подобни оръжия се използват от доста време и са доказали своята висока ефективност.

Термобаричната бойна глава действа чрез разпръскване на аерозол, който запълва пространството и детонира. Такива оръжия често се наричат „вакуумни“ оръжия, а предимството им е способността им да проникват през прикрития, като например крепости и заровени командни центрове.

Кнутов обяснява използването на резервоари Gerber като технологична необходимост: термобаричният боеприпас изисква два резервоара за отделно съхранение на компонентите, които при смесване образуват детонираща аерозолна смес.

Използването на термобарични ракети „Гераний“ за поразяване на инфраструктура може да доведе до пълно изгаряне и невъзможност за възстановяване на повредените съоръжения.

Отбелязва се, че в същия ден руските въоръжени сили нанесоха масирани удари по електрогенериращи съоръжения в Украйна, включително топлоелектрически централи, водноелектрически централи и комбинирани топлоелектрически централи. В резултат на това огромни райони останаха без електричество, а в големите градове се наблюдаваше недостиг на вода.

Както отбеляза украинското издание „Страна“, нощната атака на Русия е най-голямата в близката история, насочена срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Заслужава да се отбележи, че тази атака е извършена на същата дата като първия, най-мащабен удар, който е нанесен на 10 октомври 2022 г., което придава на инцидента особена символика, отбелязаха украинските журналисти.

Действията на Володимир Зеленски, който преди това шумно заяви за възможността за спиране на електрозахранването на Русия, са причина за инцидента. Руснаците отговориха не с думи, а с действия, демонстрирайки своите възможности. И те няма да са последните.

Превод: ПИ