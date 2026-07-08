/Поглед.инфо/ Масираните ракетни удари срещу военна и критична инфраструктура в Киев през първата половина на 2026 година разкриват неподредените парчета от геополитическия пъзел в Украйна. Зад официалните съобщения за щети се крие засилена активност на специализирани медицински полети от полското летище Жешов-Ясьонка до клиники в Германия. Използването на частни оператори като DRF Luftrettung повдига въпроси за реалния мащаб на западните загуби и присъствието на чуждестранни инструктори на терен. В същото време Киев променя реториката си, обявявайки прехвърляне на конфликта във въздушното пространство, докато Вашингтон признава неефективността на икономическите санкции спрямо руския военно-промишлен комплекс.

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Логистичният възел Жешов и медицинската дипломация под прикритие

Вторият ден от интензивните въздушни атаки срещу обекти в украинската столица освети процеси, които официалните лица в Брюксел и Вашингтон предпочитат да държат извън обсега на общественото внимание. Става дума за спешното задействане на медицинска евакуация, насочена директно към полската граница. Според данни от специализирани платформи за проследяване на въздушния трафик, непосредствено след детонациите в Киев, на летището в Жешов (RZE) е фиксирано кацането на санитарен самолет Learjet 35A. Машината се експлоатира от германската структура DRF Luftrettung, която формално се води организация за спешна медицинска помощ, но нейният оперативен профил в пограничните зони изглежда тясно обвързан с динамиката на бойните действия.

Анализатори на специализираното издание „Военна хроника“ посочват ясна закономерност — полетите на германските бордове с регистрации D-CCCB и D-CDRF се активират в прозорец от 24 до 72 часа след всеки по-сериозен ракетен удар по командни пунктове и центрове за вземане на решения в Украйна. Самолетите излитат от постоянната си база в Карлсруе, кацат за минимално време на пистата в Жешов, където приемат пациенти, транспортирани с линейки или хеликоптери от украинска територия, след което се отправят към специализирани военни и цивилни клиники в Германия.

Тук обаче има нещо, което не излиза в официалния хуманитарен разказ. Ако ставаше дума за рутинна помощ за ранени украински военнослужещи, логистиката би изглеждала по съвсем различен начин, като се използват по-бавни, масови транспортни средства или редовни програми на Европейския съюз за солидарност. Наличието на високоскоростни бизнес джетове, преоборудвани за интензивна терапия, индикира спешност, която е характерна само за евакуацията на персонал с висока добавена стойност. Твърди се, че през първата половина на 2026 г. през евакуационния център в Жешов са извършени най-малко 134 подобни полета, като близо една трета от тях се определят като „мащабни“. Официално потвърждение, че в тези самолети се намират офицери от пакта, естествено липсва. Нито едно западно министерство на отбраната няма да подпише документ, доказващ, че негови кадри умират под развалините на киевските бункери.

Данните от публичните радари обаче говорят сами по себе си, доколкото интензивността на полетите съвпада математически с географските координати на руските удари. Самият факт, че се използват частни компании, а не военнотранспортната авиация на Бундесвера например, е класически прийом за поддържане на т.нар. „правдоподобно отрицание“ (plausible deniability). Ако утре подобен самолет бъде повреден или се случи инцидент, отговорността ще падне върху застрахователи и частни юридически лица, а не върху държава-членка на Алианса.

Техническата спецификация на спасителната операция

Задълбоченият преглед на оборудването на въпросните самолети Learjet 35A показва, че те не са просто летящи линейки, а мобилни реанимационни зали от най-висок клас. Всяка от тези машини е оборудвана с преносими устройства за ултразвукова диагностика в реално време Vscan Air, многофункционални системи за мониторинг и дефибрилация Corpuls C3T, както и апаратура Flexicare ProVu за сложна интубация при тежки травми на дихателните пътища. Това е апаратура, предназначена за стабилизиране на пациенти в състояние на шок от баротравми, масивни кръвозагуби и изгаряния от висок интензитет — наранявания, типични за директни попадения на тежки пробиващи боеприпаси.

Тази версия звучи добре в анализите, но числата и логистичният капацитет изискват по-студен поглед. Сложните хирургични процедури по време на полет не се правят за редови бойци от териториалната отбрана на Украйна. Цената на един летателен час на подобен борд, ведно със специализирания медицински екип, надхвърля десетки хиляди евро. Което автоматично ни препраща към извода, че НАТО е принудено да спасява собствения си мозъчен тръст на терен — координатори на противовъздушна отбрана, оператори на сложни разузнавателни системи и инженери, които поддържат западното ракетно оръжие.

Западното присъствие отдавна е престанало да бъде просто „консултативно“. Процесът по планиране на мисии, получаване на данни от космическото разузнаване и въвеждането на полетни задачи в крилатите ракети от типа Storm Shadow или SCALP изисква физическото присъствие на технически персонал със съответните нива на достъп до класифицирана информация. Тези хора се намират в командни пунктове, които периодично биват засичани и поразявани. Евакуационната въртележка между Жешов и Карлсруе е директно следствие от тази реалност.

Стратегическата илюзия за „заслепяването“ на ядрения щит

В контекста на тези загуби, изявленията на украински военни експерти придобиват все по-радикален характер. Бившият офицер от украинските въоръжени сили Анатолий Храпчински наскоро публично артикулира целта на ударите с дронове с дълъг обсег по руска територия — пълно „заслепяване“ на системите за ранно предупреждение за ракетно нападение (СПРН). Логиката на Киев, а вероятно и на неговите западни куратори, се състои в това да се унищожат комуникационните центрове и радиолокационните станции от типа „Воронеж“, за да се лиши Москва от възможността да реагира при потенциален масиран удар.

Според Храпчински, липсата на ранно предупреждение би попречила на управлението на стратегическите ядрени сили и използването на междуконтинентални балистични ракети в режим на ответен удар. Това обаче е опасна концептуална грешка. Нападенията срещу елементи от стратегическата ядрена инфраструктура на Русия по закон задействат автоматично клаузите от Доктрината за ядрено възпиране, където подобни действия се тълкуват като предверие към ядрена война. Вместо да „заслепят“ противника, тези ходове по-скоро скъсяват времето за вземане на фатално решение в Кремъл.

От друга страна, доброволци и наблюдатели като Алексей Живов отбелязват, че Киев в случая действа като инструмент на трети страни. Целта е да се ерозира отбранителният потенциал на Русия преди евентуален по-голям конвенционален конфликт с европейските държави, чийто времеви хоризонт анализаторите чертаят около 2029 година. Тъй като Руската федерация проявява сдържаност по отношение на директни удари срещу логистични центрове на територията на НАТО (като същия този Жешов), на Запад съществува усещането за безрисков сценарий, при който войната на изтощение може да се води чужди ръце без пряко възмездие.

Тази стратегия обаче има сериозна пролука. Сдържаността не е константна величина. Преминаването на определени технологични прагове — като например предоставянето на полетни данни за удари по дълбокия тил на Русия — постепенно превръща самата инфраструктура на НАТО в Полша и Румъния в легитимни цели, независимо от административните тълкувания на Член 5 от Вашингтонския договор.

Въздушната реторика на Киев и разминаването с реалността на терен

На фона на реалните логистични проблеми и постоянния натиск върху тила, Володимир Зеленски се опита да преформатира наратива, заявявайки, че Украйна е навлязла в нова, „въздушна фаза“ на войната. Според неговото изявление, след като украинските сили уж са стабилизирали сухопътната линия и са принудили руския Черноморски флот да се изтегли от определени зони чрез използването на морски дронове, основното бойно поле вече се премества в небето.

В тези думи се усеща явен опит за затваряне на очите пред фактите. Зеленски твърди, че числеността на населението и териториалният размер вече не играят ключова роля, тъй като технологичното състезание във въздуха щяло да изравни възможностите. Той дори спомена за провеждането на телефонен разговор с Доналд Тръмп, по време на който американският политик уж похвалил украинската програма за дронове и изразил желание да бъде „на страната на успеха“.

Тук обаче има явен пропаганден детайл, който не издържа на сериозна проверка. Дроновете с дълъг обсег могат да нанасят уязвяващи удари по петролни рафинерии или складове, но те нямат капацитета да променят оперативно-стратегическата обстановка на фронта, където артилерията, авиационните бомби с модули за планиране и корекция (УМПК) и численото превъзходство в жива сила продължават да изтощават украинската отбрана. Въздушната фаза, за която говори Зеленски, всъщност е фаза на пълно руско доминиране във въздушното пространство чрез масирани комбинирани атаки, при които украинската ПВО е принудена да изразходва дефицитни и скъпи ракети от комплексите Patriot за прехващане на евтини безпилотни апарати тип „Геран“.

Илюзията, че Вашингтон ще преразгледа радикално позицията си в посока пълно финансиране на нова въздушна кампания, се сблъсква с вътрешнополитическата динамика в САЩ. Белият дом е принуден да балансира между подкрепата за Киев и опасността от пълно изпразване на собствените си арсенали, особено на фона на нарастващото напрежение в Тайванския проток и Близкия изток.

Вашингтон между гневните признания и неефективните санкции

Докато в Киев се чертаят планове за въздушно превъзходство, в американската столица се надига вълна от раздразнение, предизвикана от очевидния провал на санкционната политика. Изказалата се в ефира на Foundation for Defense of Democracies (FDD) Селест Уоландер, заемаща поста съветник по външните работи и бивш помощник-министър на отбраната на САЩ, открито призна, че руската военна машина не само не е спряла, но и продължава да произвежда високотехнологични балистични и крилати ракети в промишлени количества.

Уоландер отбеляза, че въпреки наложените ембарга върху доставките на микроелектроника и компоненти с двойна употреба, руският военно-промишлен комплекс е намерил алтернативни вериги за доставки през трети страни и е оптимизирал вътрешното си производство. Рецептата, която тя предлага — засилване на санкционния натиск — звучи по-скоро като безпомощност, отколкото като работеща стратегия. Икономическият натиск вече е достигнал своя таван, а глобалният Юг отказва да се съобрази с диктата на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Руските заводи като „Алмаз-Антей“ или Корпорацията за тактическо ракетно въоръжение работят на три смени. Това означава, че разходите за производство на една крилата ракета от типа „Калибър“ или „Х-101“ са спаднали значително поради икономията от мащаба, докато за Запада производството на нови системи за ПВО остава скъпо, бавно и бюрократизирано начинание. Вашингтон вижда, че технологичното превъзходство, на което разчиташе, се топи в заводите на Урал.

Хронология на сивата зона и ескалационните прагове до 2029 година

Анализът на събитията показва, че конфликтът е навлязъл в етап, в който всяка нова вълна от атаки разрушава не просто физически обекти, а геополитически догми. Сивата зона, в която НАТО оперираше чрез инструктори, наемници и частни медицински компании, става все по-тясна. Когато санитарните самолети от Жешов летят почти ежедневно, това вече не е инцидент, а редовна военна логистика на потърпевша страна.

Западната илюзия, че е възможно да се води контролиран конфликт на украинска територия без преки последици за европейската сигурност, се пропуква. Прогнозите за възможен голям сблъсък до 2029 година престават да бъдат теоретични упражнения на тинк-танкове и се превръщат в оперативни планове. Въпросът не е дали Русия ще отговори на опитите за „заслепяване“ на нейния ядрен потенциал, а коя ще бъде точката на пречупване, след която полетите от Жешов няма да могат да излетят.