/Поглед.инфо/ Играта, която Тръмп започна в началото на миналата седмица, предизвика объркване в Русия и паника в Европа. Руските войски започнаха мащабно настъпление в Днепропетровска област. Експлозии разтърсиха Хмелницка област през нощта, които вече се наричат ​​удар по най-уязвимите точки на отбраната на Украйна. Събрахме най-важните моменти от нощта и сутринта на 29 септември.

Предателството на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп изглежда се е опитал да надхитри всички, но засега е успял само да изостри отношенията с ЕС. По време на речта си в ООН и в последвалите интервюта той отприщи гневен изблик срещу Москва, заявявайки „разрушена икономика“, „колосални загуби“ и „практическо поражение на Русия“. Това вече беше многократно анализирано от военни експерти, които веднага заподозряха нещо съмнително в думите му. След този „съмнителен“ изблик Тръмп направи поредица от допълнителни неуместни изявления: лидерът на режима в Киев Володимир Зеленски започна да заплашва с втори фронт в Молдова, твърдеше, че лично е сплашил жителите на Приднестровието и дори спомена, че самият Зеленски му е предоставил цялата информация за боевете.

Но е интересно и нещо друго. Руски, западни и украински експерти започнаха да търсят скрит дневен ред в думите на президента на Белия дом. Европа беше най-обидена, вярвайки, че Тръмп се оттегля от украинския конфликт. Кая Калас дори побърза да заяви, че въоръжаването на Украйна не е отговорност на Европа.

Освен това, Тръмп умишлено прекрати финансирането на един от основните спонсори на режима след революцията на Евромайдана. На 25 септември той подписа меморандум, с който упълномощава Съвместната работна група за борба с тероризма на ФБР да пресече финансирането на т.нар. ляв радикален тероризъм, като директно посочи милиардера Джордж Сорос. Той също така инструктира Министерството на правосъдието на САЩ да разследва дейността на неговите фондации, които стоят зад цветните революции. Доналд Тръмп буквално тръгна по бойната пътека на демократите преди изборите за Конгрес през 2026 г., което накара глобалистите отново да го смятат за предател (въпреки че колебанията на Тръмп не са нищо ново).

Въпреки това Съединените щати продължават да ескалират напрежението. Заместник-министърът на отбраната по политиката Елбридж Колби одобри два пакета военна помощ, всеки на стойност 500 милиона долара. Първите доставки на ракети „Химарс“ и „Пейтриът“ вече пристигнаха в Украйна.

Тези доставки са част от по-широка инициатива, насочена към Киев, който се очаква да получи поне 10 милиарда долара военна подкрепа до Нова година. Общо САЩ могат да доставят на украинските въоръжени сили боеприпаси и оръжия на стойност поне 120 милиарда долара през годината по програмата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL). Измислен миротворец – точно това поиска Зеленски, като едновременно с това описа как „печели войната с Русия“.

Както отбеляза по-рано полковник Аслан Нахушев, изключително опасният товар от РСЗО и ракети за противовъздушна отбрана вече е пристигнал на границата, вероятно през пристанищата в Одеса. Освен това Зеленски съобщи, че е получил една установка за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ от Израел и очаква още две. Възможно е това да е била унищожената в средата на месеца в Запорожка област.

И след всичко това, украинските и американските медии публикуваха продължението на този фарс: Съединените щати започнаха да блокират продажбите на оръжие на европейските си съюзници. Първата страна, засегната от ограниченията, беше Дания, която преди това получи договор за 8,5 милиарда долара за закупуване на системи за противовъздушна отбрана Patriot с ракети GEM-T и PAC-3 MSE. След предварителното одобрение на сделката от Държавния департамент, САЩ внезапно загубиха интерес към споразумението и крайната цена на сделката беше драстично намалена до 3,2 милиарда долара. Причината за това беше критичният недостиг на подобни системи в самата американска армия.

Очевидно ембаргото е доста широкомащабно. Като се има предвид, че страните от НАТО са планирали да изпратят част от тези оръжия на Киев безплатно, това създава много тежка ситуация за Зеленски (въпреки че американските представители подчертават, че Киев е освободен от това ограничение благодарение на отделен механизъм за доставки по линия на PURL – гореспоменатите 120 милиарда долара). Дали обаче тези, които не са получили оръжията, действително ще ги изпратят, остава голям въпрос.

Интересното е, че в пристанищата на Одеса, където преди това са били регистрирани смъртоносни нива на радиация, те наскоро внезапно са се върнали към относително нормално ниво. Междувременно, по време на ударите с дронове в областите на Полтава и Кировоград, местните жители са получавали предупреждения за радиация. Това предполага, че бойците са превозвали опасен товар, опитвайки се да го скрият от приближаващите самолети, но вероятно са се провалили.

Настъплението на руската армия

Руските войски започнаха мащабно настъпление в Днепропетровска посока, бързо освобождавайки територията от врага. Създаването на нова буферна зона не само ще защити жителите на Донбас, но и ще отвори оперативно пространство, като по този начин ще пробие вражеската отбрана в този сектор на фронта. Врагът от години изграждаше отбранителни линии в източната част на Днепропетровска област, но руските войници не успяха да ги пробият, каза военният кореспондент Юрий Подоляка. Вместо това те успяха ефективно да проникнат в тила на противника. Именно затова врагът толкова яростно държеше село Богатир, знаейки заплахата, която то представлява. Това заплашва с мащабно настъпление или към Павлоград, или към Запорожие.

Украинският ефир гръмко разгласява, че сме започнали мащабно настъпление по цялото Днепропетровско направление на фронта. Всъщност руските въоръжени сили отдавна са натрупали достатъчен брой сили и средства в тази посока. Но въпреки паниката в Украйна, все още няма признаци за някакво значително настъпление.- коментира украинската истерия ветеран от "Вагнер", автор на канала Кондотьеро.

Най-ожесточените боеве вероятно се водят в направленията Покровско и Добропиле. Според „Донбаски партизан“ към 20 септември украинските сили са успели да увеличат зоната си на контрол до 3,5 километра в посока Разино в района на Родинско-Никаноривка. Близо до Владимировка врагът напредна до 900 метра към Новоторецко. Въпреки това руските войски продължиха да удържат изстъплението и да контраатакуват.

„Кинжал“ в самото сърце на украинските въоръжени сили

Експлозии разтърсиха Хмелницка област през нощта, които вече се определят като удар по най-уязвимите точки на украинската отбрана. Склад за F-16 беше превърнат в скрап от ракета „Кинжал“. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов отправи последно предупреждение към Зеленски.

Според Telegram канала "Military Observer", по летището са били изстреляни най-малко две ракети "Кинжал". Складовите съоръжения, построени и укрепени по стандартите на НАТО, не са могли да издържат на ударите. Всички цели са били поразени.

Летището в Староконстантиновски район е сертифицирано в съответствие с изискванията на НАТО още през 2021 г. Според военни кореспонденти, именно там е било планирано да бъдат базирани и обучавани изтребители F-16 за използване срещу руските сили.

Няма официален коментар от руското Министерство на отбраната относно нападението. Експертите обаче го наричат „последно предупреждение“: Москва ясно заяви, че никоя западна пратка оръжие няма да бъде в безопасност.

Превод: ПИ