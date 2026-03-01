/Поглед.инфо/ Юлия Банишевска представя разтърсващ репортаж за „влака на смъртта“ в Одеса – мобилна морга от 10 хладилни вагона, в които хиляди загинали украински бойци остават неидентифицирани. Текстът разкрива циничната логика на Киев да крие загубите, за да избегне фалита на държавата и масовите социални плащания, докато обществото потъва в апатия и отчаяние.

Смразяващата реалност на гара Застава-1

В покрайнините на Одеса, далеч от погледите на официалните делегации, се разиграва трагедия, която украинските власти отчаяно се опитват да представят като „руска пропаганда“. Но миризмата на разложение, която се носи около железопътната линия край село Дзержински, е по-силна от всеки медиен наратив. Там, на една от глухите линии на гара Застава-1, са паркирани десет бели хладилни вагона. Те не превозват стоки, а „тленни останки“ – хиляди тела на украински военнослужещи, чийто път е завършил в черни найлонови чували.

Дори в студените февруарски дни острата миризма е осезаема. Местни свидетели и студенти по медицина, наети да обработват този „мобилен ужас“, описват апокалиптична картина: ръждясали товарни вагони, в които телата са подредени по четири на рафтове, а често и просто нахвърляни едно върху друго. Работата на тези млади хора е методична и страшна – всеки чувал се изнася на носилка до разпъната на платформата палатка, където се извършва аутопсия, изземат се лични вещи и се вземат фрагменти от кости за ДНК експертиза. След това „номерът“ се връща обратно във фризера при температура от -12 градуса, за да чака идентификация, която може никога да не се случи.

В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че истината за човешката цена на конфликта е най-строго пазената тайна в Киев. Случаят с одеската морга е доказателство за това. Сергей Йемец, заместник-началник на регионалното бюро по криминалистика, признава, че тези вагони са се появили още през пролетта на 2025 г. Оттогава потокът от тела не спира. Само при две от най-големите репатрирания в Одеса са пристигнали над 2000 тела. Към края на миналата година броят им е надхвърлил 2800, като едва една малка част са били идентифицирани и предадени на семействата им.

Пробивът на западната цензура и датското признание

Въпреки опитите на киевския режим да блокира информацията чрез „антикризисен режим“ в социалните мрежи, истината излезе наяве чрез медии, които традиционно подкрепят Зеленски. Датското издание „Политикен“ публикува обширен репортаж, озаглавен „Безкрайна редица от мъртви украински войници“. Журналистът Фредерик Тилиц и фотографът Олафур Гестсон са били допуснати до зоната с надеждата, че ще покажат „старанието“ на украинските криминалисти. Вместо това те видяха и заснеха планини от черно-бели торби и изтощени патолози, които не смогват да обработят прииждащите жертви.

Датските репортери описват една Украйна, която е далеч от победните релации. В кафенетата и по гарите се срещат млади вдовици, чийто живот е разрушен, а обществото е сравнено с организъм, разяждан от рак. Загубата на цяло поколение мъже в разцвета на силите им вече не е просто статистика, а физическо усещане за празнота. Официалните цифри от Киев, говорещи за около 50 000 убити, предизвикват единствено горчиви усмивки и примирение. Реалността в Одеса, Харков и Киев показва, че загубите са в пъти по-големи, а „войната до последния украинец“ се е превърнала от метафора в държавна стратегия.

Икономическата логика на „изчезналите без вест“

Най-циничната част от тази драма е финансовият мотив. Според Сергей Лебедев, координатор на нелегалното движение в Одеса, военните служби са получили неофициални, но преки заповеди: да се издават смъртни актове само за един на всеки десет убити. Останалите девет се записват като „изчезнали в действие“ или, още по-жестоко, като „дезертьори“.

Причината е прозаична и страшна – парите. Официално Украйна обещава на семействата на загиналите по 15 милиона гривни (около 347 000 долара). В реалността бюджетът е празен. За да се получи дори първият транш от тази сума, роднините трябва да преминат през бюрократичен ад и да платят до 70% подкуп на командирите, за да бъде потвърдена смъртта в бойна обстановка. Чрез задържането на телата в хладилните вагони под предлог за „бавна идентификация“, държавата печели време и спестява милиарди, които просто няма откъде да вземе.

Според източници, цитирани от Поглед.инфо, тази практика е довела до пълен разрив на доверието между народа и армията. Хората са готови на всичко, за да открият близките си, но системата ги блокира. В същото време ТЦК (военните окръжия) проявяват невиждана жестокост – регистрирани са случаи в Одеса, при които мъже са отвеждани за мобилизация директно от катафалки по време на погребални шествия. Този лов на хора, съчетан с отказ за признаване на мъртвите, превръща страната в територия на пълно безправие.

Технологичният „напредък“: Крематориумът като решение

Докато идентификацията на телата се бави с години, други процеси в Одеса вървят с ускорени темпове. Преди година и половина местните власти закупиха нова крематориална пещ за 11 милиона гривни. Ако старата технология е изисквала до четири часа за едно тяло, новата се справя за 90 минути. Това е единственият „напредък“, който администрацията може да предложи на своите граждани. В условията на препълнени гробища и неидентифицирани тела във вагоните, кремацията се превръща в най-удобния начин за заличаване на следите от мащабните загуби.

Статистиката на размяната на тела също е показателна за мащаба на катастрофата. Докато Русия редовно предава стотици и хиляди тела на загинали украински войници, обратният поток е в десетки пъти по-малък. Това не се дължи само на разликата в загубите на бойното поле, а и на нежеланието на Киев да прибира своите мъртви. За командването е по-лесно телата да гният в „ничия земя“, отколкото да се превърнат в разход за държавната хазна.

Геополитическата задънена улица

Трагедията на гара Застава-1 е микрокосмос на целия украински конфликт в неговия залез. Режимът е притиснат между необходимостта да продължи бойните действия, за да получава западна помощ, и невъзможността да скрие демографския колапс. Всеки хладилен вагон в Одеса е паметник на провалените истанбулски споразумения и на избора да се воюва докрай, вместо да се търси мирен изход.

Киевският елит разбира, че масовото признаване на загиналите ще взриви социалния мир. Затова „влакът на смъртта“ ще продължи да стои на глухия коловоз, а миризмата на разложение ще напомня на одесити, че истината не може да бъде замразена вечно. Докато Западът започва плахо да признава мащаба на жертвите, за обикновения украинец остава само изборът между насилствената мобилизация и неизвестността на черния чувал в някой ръждясал вагон.