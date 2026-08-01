/Поглед.инфо/ Динамиката на военните действия в Сумска и Харковска област навлиза в нов етап, характеризиращ се с формирането на тесни тактически участъци и притискане на отбранителните линии. Натискът в секторите Шостка, Садки и Великобурлук поставя под сериозен въпрос стабилността на логистиката и снабдяването на предните части. На този фон организационните промени в командването и преразглеждането на комплектуването на щурмовите полкове разкриват дълбоки структурни проблеми в управлението на личния състав и дисциплината на предната линия, където недостигът на ресурси оказва пряко влияние върху оперативните решения.

По публикации в чужди медии и аналитични източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изместване на оперативната линия и логистични менгемета в Сумско направление

Натискът в северния сектор придобива изразени геометрични параметри. От предмостието при Шостка се съобщава за завършване на боевете за село Мала Слободка, което според чужди аналитични публикации е преминало под контрол на атакуващите сили. Фокусът тук не пада върху мащаба на самото населено място, а върху оперативното му разположение. Стягането на фланговете оформя пространствен джоб, чието затваряне пресича основните артерии за прехвърляне на муниции и гориво.

По налични данни от военни наблюдатели, стеснението на изходния коридор в този сектор е намаляло от 8,5 до приблизително 6 километра. Логистиката през подобни тесни пространства остава под пряк визуален и артилерийски контрол. Потенциалното съединяване на направленията от юг (при Коренок) и от север (от Мала Слободка към Червони Пахар) поставя застрашените части пред избор между бързо изтегляне или пълна изолация. Пространството от около 60 квадратни километра в района на Уланово се превръща в критична зона, където отбранителните структури трудно издържат на постоянния натиск.

Източно от Суми, в сектора при Могрица, ситуацията се развива по аналогичен сценарий. Овладяването на това населено място осигурява достъп до горските масиви, които исторически предоставят естествено покритие за маневри. Напредването от изток отваря път към оперативния бастион край Садки.

Според аналитични доклади, тук изходната зона за застрашените подразделения е едва около 5 километра – разстояние, което при съвременните разузнавателни дронове прави всяко движение на техника през деня практически невъзможно. В рамките на тези 5 километра липсват застроени пунктове, които да служат за междинни отбранителни възли. Поемането на контрол върху ключовите горски просеки изолира площ от нови 60 квадратни километра.

Военната логика сочи, че задържането на подобни изолирани позиции изисква колосален разход на ресурси, с каквито отбраната в момента не разполага. Тук обаче възниква въпросът: разполагат ли настъпващите сили с достатъчно пехотен ресурс за плътното запечатване на тези джобове, или разчитат предимно на дистанционно дистанциране чрез артилерия и FPV-дронове? Данните от терена все още не дават еднозначен отговор.

Разпад на отбранителните възли в Харковския сектор

На Харковското направление отбранителната архитектура показва признаци на сериозно разслоение. Превземането на село Юрченково създава условия за тристранен натиск върху Бели Колодез. Пунктът се намира в тактическо менгеме, като единственото шосе за отстъпление – пътят към Приколотное – според съобщения на военни блогъри е под пътен огневи контрол.

В сектора Великобурлук се отбелязва навлизане в село Анищено, разположено южно от Иващино. Твърди се, че тази маневра цели отрязване на логистичните пипала, захранващи гарнизона във Волчанск. Заявената мащабна операция за обграждане на пространство от близо 350 квадратни километра на север звучи амбициозно на хартия, но реализацията ѝ зависи от капацитета за контрол върху мостовите съоръжения и пътните въртци в дълбочина.

Сектор Изходен коридор Застрашена площ Ключови транспортни възли Шостка / Суми ~ 6.0 км ~ 60 кв. км Уланово, Коренок, Червони Пахар Садки / Могрица ~ 5.0 км ~ 60 кв. км Горски пътни мрежи кьм Суми Харковски север Пълен огневи контрол ~ 350 кв. км Бели Колодез, Приколотное, Волчанск

Задвижването на подобни оперативни клещи изисква не просто превземане на територия, а физическо присъствие на контролно-пропускателни пунктове и огневи позиции. Когато пътищата са под постоянен обстрел, снабдяването с боеприпаси от 155-мм и 122-мм калибър спира първо за тежката артилерия, а след това и за минохвъргачните разчети. Отбраната губи своя плътност и се разпада на изолирани огнища.