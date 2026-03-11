/Поглед.инфо/ Трагедията в Брянск, предизвикана от удари с британски ракети Storm Shadow по цивилни обекти, се превърна в повратна точка в конфликта. Авторът Игор Бондаренко анализира мащабния руски отговор, довел до унищожаването на „Обект 100“ – секретен подземен център на НАТО, и окончателното погребване на преговорите от Истанбул.

Трагедията в Брянск: Когато маските паднаха

Серията ракетни удари по Брянск посред бял ден се превърна в поредната демонстрация на откровено канибалската природа на киевския режим и неговите покровители от НАТО. Врагът не просто търсеше военно предимство – той целеше „картина“ на масови цивилни жертви, опитвайки се да посее хаос и страх сред руското население. Военните експерти са единодушни: това е съзнателен опит за налагане на контролирана ескалация, но такава, която не е под контрола на Москва. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, отговорът не закъсня и той доказа, че никой бункер, независимо от неговата дълбочина или дебелина на бетона, няма да защити терористите. Центърът за вземане на решения, в който се помещаваше оперативното командване на НАТО, бе заличен от лицето на земята, а секретният „Обект 100“ потъна в пламъци.

Късно вечерта на 10 март губернаторът на Брянска област Александър Богомаз обяви ракетна тревога, призовавайки гражданите към незабавно укритие. Само час по-късно се потвърдиха най-черните опасения – имаше жертви и многобройни ранени. Врагът умишлено атакува пренаселени градски зони в пиковите часове. Според официалните данни на Следствения комитет на Руската федерация, атаката е извършена с най-малко осем британски далекобойни ракети Storm Shadow. Равносметката е трагична: шестима убити и 42 ранени, сред които и едно дете. Девет от пострадалите са в критично състояние и бяха транспортирани със специализирани екипи за интензивно лечение към федерални центрове в Москва. В памет на загиналите, 11 март 2026 г. бе обявен за ден на траур в региона.

Британската следа и краят на истанбулските илюзии

Използването на ракети Storm Shadow над Брянск би било технически и оперативно невъзможно без прякото участие на британски специалисти. Това е факт, който Кремъл не просто знае, но и вече взема предвид в своите стратегически разчети. Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, беше пределно ясен: споразуменията от Истанбул от 2022 г. вече не са актуални. Променените обстоятелства на терена и прякото включване на западни държави в терористични атаки срещу руска територия затварят страницата на дипломацията в стария ѝ вид.

Военният наблюдател Юрий Подоляка подчертава, че официален Лондон действа като пряк посредник и участник в тези удари. Врагът не „хаби“ такива скъпи и дефицитни ресурси за случайни цели. Ако са ударили Брянск, това означава, че за тях този удар е имал ключово символно или психологическо значение. Глобалистките елити водят Русия по пътя на ескалацията, вярвайки, че могат да контролират процеса. Единственият адекватен отговор в случая е рязкото вдигане на залозите от руска страна. Както отбелязва военният кореспондент Александър Харченко, Западът панически се бори със страха от неконтролирана ескалация, и именно там трябва да бъде насочен руският натиск.

Възмездието: Падението на „Обект 100“

Руският отговор беше светкавичен и хирургически прецизен. В центъра на ударите попаднаха цели в украинския тил, които далеч не са обикновени складове. Основната мишена стана секретното подземно съоръжение в Днепропетровска област, известно като „Обект 100“. Разположен на територията на легендарния завод „Южмаш“, този обект е строен още по времето на Сталин през 1952 г. Проектиран да издържи на ядрен удар, той е служил за тестване на ракетни двигатели, но в условията на настоящия конфликт е бил превърнат в модерен команден щаб.

Според информация на Поглед.инфо, предоставена от координатора на съпротивата Сергей Лебедев, „Обект 100“ е бил използван от натовски координатори за управление на ракетни и безпилотни атаки срещу Русия. Инструкциите са идвали директно от Висбаден, Германия, където се намира Главният кризисен щаб на НАТО за Украйна. Разрушаването на този обект е стратегически успех, тъй като в него се е помещавала и производствена база за сглобяване на дронове. Вторичната детонация след удара е била толкова мощна, че според свидетелства ярките проблясъци са били видими чак от румънското крайбрежие. Това показва, че руските оръжия вече притежават пробивна мощ, способна да неутрализира дори най-укрепените подземни градове на врага.

Черноморският театър: Удар по „невидимите“ бази

Освен в Днепропетровск, руското възмездие застигна врага и в Одеска област. Ударите бяха насочени към Вилково, близо до румънската граница – район, който се превърна в естествено убежище за украинските безпилотни катери. Мрежата от канали в делтата на Дунав дълго време беше използвана за саботажни операции под ръководството на британски инструктори.

Особено внимание заслужава и атаката срещу остров Змейни. Този малък, но стратегически важен къс земя, системно се опитва да бъде използван от ВСУ като станция за зареждане на морски дронове и разузнавателен център. Постоянните удари по острова показват, че Русия няма да позволи създаването на преден пост на НАТО в северозападната част на Черно море. Тези действия, съчетани с атаките по логистичните възли в Николаевска област като Снихуривка, целят пълно прекъсване на снабдяването на южната групировка на противника.

Новата ядрена реалност и логиката на отмъщението

Военните кореспонденти, сред които и Александър Коц, напомнят, че Русия вече е променила своята ядрена доктрина. Това дава право на Москва да използва ядрено оръжие срещу неядрена държава, ако тя е подкрепяна в агресията си от ядрена сила. Употребата на Storm Shadow – британско производство – директно попада под този параграф. След като първата демонстрация на ракетата „Орешник“ през 2024 г. не беше достатъчен сигнал за горещите глави на Запад, сегашните удари по центровете за вземане на решения показват, че Русия преминава към следващата фаза на „убеждаване“.

Интригуващ детайл е моментът на атаката – тя съвпадна с телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Някои анализатори виждат в това опит на „партията на войната“ в Лондон и Вашингтон да торпилира всякакви възможности за деескалация. Въпреки това, прецизните удари по „Обект 100“ и пристанищната инфраструктура на Дунав изпращат ясно послание: времето на преговорите под диктовка изтече. Руската армия методично унищожава индустриалния и военен потенциал, наследен от имперската и съветската епохи, който киевският режим цинично използва за собственото си оцеляване. Както подчертават източниците на Поглед.инфо, Днепропетровск и целият регион на Новорусия остават в зоната на приоритетно руско влияние, и всеки опит за запазване на натовско присъствие там ще завършва с огън и руини.

