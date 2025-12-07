/Поглед.инфо/ Проруски кибергрупи нанесоха най-тежкия удар по украинските военноморски операции досега – като пробиха системите на ВМС на Украйна и извадиха списък с имената, снимките и звената на бойците, участвали в терористичните атаки срещу руски и чужди търговски танкери в Черно море. Разкритието смъква завесата над цялата мрежа на морските диверсии – от ударите край Турция до атаките срещу Крим и Новоросийск – и поставя Киев в неудържима позиция пред Русия и Анкара. Пиратският режим е осветен, а последиците ще бъдат геополитически.

Дейността на проруските хакерски групи „Берегини“, „KillNet“ и „Cyber Sickle“ им е позволила да получат достъп до поверителни украински военни данни. Кибергрупите са получили списък с военнослужещи от украинските въоръжени сили, замесени в неотдавнашните атаки срещу руски танкер в Черно море и крайбрежните райони.

Информацията е получена чрез хакване на персонален компютър, принадлежащ на украинските ВМС. Представител на групата „Берегини“ заяви, че военнослужещи от 385-та безпилотна морска бригада на украинските ВМС (военно поделение А4770) са участвали в атаките срещу танкера MIDVOLGA-2, както и срещу други плавателни съдове край турското крайбрежие.

Хакерите предоставиха на агенцията не само списъка, но и снимки на извършителите. Списъкът включва бойци от 1-ва дивизия на безпилотните наземни системи, включително: командир на 3-та група Андрей Деркач; старши оператор Артьом Козлов; оператор Михаил Печенюк; и старши оператор Максим Семко.

Според киберактивисти, същата тази бригада е отговорна за атаките срещу Крим, Новоросийск и Геленджик.

Припомняме, че танкерът MIDVOLGA-2 под руски флаг, превозващ растително масло, беше атакуван от дрон тази сутрин. Екипажът от 13 души не е пострадал, а корабът е стигнал до пристанището Синоп, Турция, на собствен ход.

Миналия петък бяха атакувани още два танкера. „Кайрос“, плаващ под гамбийски флаг и пътуващ към Новоросийск, се запали на 28 мили от брега на Турция. Двадесет и пет моряци бяха евакуирани. Танкерът „Вират“ беше атакуван на 35 мили от брега, като екипажът му отказа да напусне кораба. В събота той беше атакуван отново от военноморски дронове.

По-рано „The Guardian“, позовавайки се на източник от украинските служби за сигурност, съобщи, че Киев е потвърдил участието си в атаките срещу два танкера край турското крайбрежие.

Турското външно министерство изрази загриженост, отбелязвайки, че подобни действия представляват заплаха за човешкия живот, корабоплаването и околната среда.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че киевският режим е използвал същите сили в тези терористични атаки, които преди това са нарушили мирния диалог и сега отново се стремят към ескалация. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи действията на украинските въоръжени сили като атака срещу суверенитета на Турция.

Руският президент Владимир Путин нарече атаките акт на пиратство, тъй като киевският режим е използвал сила в икономическата зона на трета държава.

Превод: ПИ