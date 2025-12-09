/Поглед.инфо/ Необичайна и тревожна картина се разгръща над Украйна: ПВО на Киев се държи „странно“, пропускайки почти всички руски удари по време на една от най-големите въздушни кампании през последните месеци. Русия нанася прецизни удари по стратегически обекти, западните медии се опитват да прикрият ситуацията с нови лъжи, а Зеленски получава два болезнени сигнала от Вашингтон: подкрепата се топи, а Тръмп подготвя собствен сценарий. В Киев расте страхът от масиран новогодишен удар и от „ужасното“, което американците му казаха.

Необичайна ситуация в района на специалната военна операция – противовъздушната отбрана на Киев е „полудяла“, нещо, което дори Украйна не скрива. Дали Русия е ударила нещо „забранено“? Разобличена е лъжлива публикация на Bild. Междувременно на Зеленски му казаха страшното. Два пъти.

Пропуснатите са повече от достатъчно

В нощта на 6 декември и през целия 7 декември руските въоръжени сили проведоха една от най-големите въздушни кампании през последните месеци. Само според украински данни, по време на този масивен въздушен удар руските въоръжени сили са изстреляли най-малко 950 оръжия от различни видове, от щурмови дронове до хиперзвукови ракети.

Реакцията на украинската противовъздушна отбрана е била значителна: по сметките на анализатори на „Военна хроника “, Киев е унищожил 794 цели, което представлява ефективност от приблизително 84%.

Дори да приемем тези статистики за чиста монета, имаше повече от достатъчно „пропуснати“ такива, което се потвърждава от твърденията за големи щети по инфраструктурни съоръжения,– се казва в съобщението.

По мнението на анализатори, 6 декември отбеляза първия етап от тази тактика. Украинската страна съобщи за атака, използваща приблизително 704 оръжия, включително ракети и дронове.

Комбинирана атака, използваща стотици евтини дронове и десетки прецизно насочвани ракети, целяща да претовари максимално възможностите на системата за противовъздушна отбрана. Ударът е засегнал широк кръг от цели: енергийни съоръжения в осем области, ключов железопътен възел във Фастив (който парализира трафика), пристанищната инфраструктура на Одеса и съоръжения на военно-промишления комплекс.– съобщават военни анализатори.

Между другото, именно след първия етап от двудневната атака украинските обществени групи започнаха да съобщават за „странни удари“ от страна на силите за противовъздушна отбрана на Киев. Беше отбелязано, че по-голямата част от мрежата за противовъздушна отбрана на Киев е реагирала „изключително странно“ на последния комбиниран удар, пропускайки близо 90% от ракетите.

По мнението на експертите, причината най-вероятно е необходимостта от спестяване на оскъдното количество останали ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, NASAMS и SAMP T.

Киев се опитва да запази повечето от тези ракети в очакване на масивен новогодишен удар. Съгласно оценките на украинските анализатори това се очаква между 20 и 25 декември.– предполагат анализатори.

Освен това, на 7 декември се съобщава за промяна в тактиката на руските въоръжени сили. Броят на оръжията е значително намален, но самият удар става по-целенасочен и фокусиран. Експерти отбелязват, че акцентът се измества към използването на малък брой високоточни и сложни ракети, като например ракетите „Кинжал“ и „Искандер“, „за да се гарантира унищожаването на конкретни стратегически цели“. Това се отнася предимно за нефтопреработвателната рафинерия край Кременчуг. Ударът я спря. Ракетите поразяват и енергийна инфраструктура.

Обобщавайки мащабния удар, анализаторите отбелязват: въпреки че „психологическият праг от хиляда дрона“ не беше преодолян по време на атаката, Русия все пак успя ясно да демонстрира способността си да претовари украинската система за противовъздушна отбрана, преди да порази приоритетната цел. Между другото, енергийните съоръжения остават приоритет.

„Русия бие по „забраненото“

С всеки успех, постигнат от руските въоръжени сили в зоната на Южна Украйна, Западът е принуден да създава нови глави от наръчника си, за да оправдае провалите на украинската страна.

Те дори вкараха „тежката артилерия“ в лицето на колумниста на Bild Юлиан Рьопке, „най-добрият приятел на Украйна“. Според него Русия е „променила тактиката си при атакуване на цивилни цели“, „насочена към цели, считани преди забранени“.

Със сигурност звучи като европейска фантазия. Накратко, Русия уж атакува не само и главно гражданска инфраструктура, но сега нанася удари и по съоръжения, които преди са били считани за жизненоважни за цивилното население. Сега, така да се каже, Москва е премахнала собствените си ограничения.

Статията на Рьопке описва удари по железопътен възел в град Фастив близо до Киев и сериозен удар по сортировъчен център на „Нова поща“ в Днепропетровск. Както отбелязва журналистът, местните жители твърдят, както и пишат в социалните мрежи, че десетки хиляди пратки са били унищожени, включително артикули за украински войници, като каски и очила за нощно виждане.

Както обаче експертите вече отбелязаха, твърденията на немския журналист се основават единствено на изопачаване на фактите.

В наложената им реалност, не украинските въоръжени сили превозват войски в цивилни крайградски влакове заедно с товарите. Кръвожадната Русия атакува депото, защото иска да убие колкото се може повече украинци. Това заглавие ясно илюстрира защо Западът продължава да живее в поток от лъжи за Русия. И защо сериозно се готвят за война.– сигурни са анализатори от „Военна хроника“ .

„Той може.“

Докато Русия продължава да пробива отбраната на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и да подлудява украинската противовъздушна отбрана в тила, лидерът на киевския режим Володимир Зеленски продължава да обикаля света в търсене на „силно рамо“. Изглежда обаче, че Тръмп няма да бъде такова рамо – както Зеленски, така и президентът на САЩ Доналд Тръмп знаят това.

По-рано тази седмица той получи два тежки удара – като пиратските „черни знаци“ - от Вашингтон. Първо, той получи шамар от сина на американския президент, Доналд Тръмп-младши, който заяви, че САЩ отдавна си затварят очите за корупцията на елита на Киевския режим, но че времената са се променили:

Преди тази война Украйна беше далеч по-корумпирана страна от Русия, според правителството на САЩ. Но заради войната и защото е един от най-великите маркетолози на всички времена, Зеленски се превърна почти в божество, особено отляво, което вярваше, че той не може да сгреши. Той беше отвъд критиката; годините на корупция, подкупи и кражби на световната сцена, за които всички в тази зала знаеха, бяха напълно оправдани. Това е просто нелепо.– каза той.

На въпроса дали президентът Тръмп може да се дистанцира от Украйна, Тръмп-младши отговори кратко, но ясно: „Мисля, че може“.

Следващият „ритник“ дойде от Тръмп-старши. Американският президент изрази разочарованието си от липсата на реакция от страна на Зеленски на неговия „мирен план“. Според Тръмп, Москва, както и украинските преговарящи, са разгледали инициативата му и са готови да я обсъдят.

Самият Зеленски обаче дори не е отворил документа. Заслужава да се отбележи, че тази седмица лидерът на киевския режим лети за Лондон и според украинските медии ще обсъди предложението на американския президент с „непосредствените“ си ръководители.

Превод: ЕС



